AIK:s stjärnmålvakt drömmer om landslaget och nytt SM-guld

Oscar Linnér blev uttagen i Janne Anderssons januaritrupp i Qatar där det blev landslagsdebut mot Island i en match som slutade 2–2.

– Det var fantastiskt och kul att få förtroende från landslagsledningen. Dels visa upp sig även om det är svårt första veckan i januari, dels lära känna ledare och få in en fot. Jag har såklart siktet inställt på att vara med i landslaget så snart som möjligt.

Inledningen i AIK beskriver målvakten som ganska tuff men han kände att det lossnade hösten 2017. Säsongen 2018 blev något av ett genombrott.

Inför säsongen kände jag ett stort lugn till att lita på min egen kapacitet.

– Inför säsongen kände jag ett stort lugn till att lita på min egen kapacitet. Jag hade nått en nivå som skulle hjälpa laget till att bli framgångsrikt. Så länge jag jobbade hårt varje dag och varje träning, var ödmjuk och fokuserad så skulle jag kunna ha en bra säsong och jag fick det verkligen att stämma på matcherna.

I kampen om det allsvenska guldet pressades AIK länge av Hammarby och framför allt IFK Norrköping men Solna-laget skulle stå som slutsegrare. AIK noterades för 50 mål vilket är minst av topp sex-lagen. I stället var laget överlägset bäst i defensiven, med endast 16 insläppta mål på 30 omgångar.

Elfsborg släppte in 18 mål 2008, tangerat av Kalmar fyra år tidigare men då spelades fyra omgångar färre i allsvenskan.

Vi måste leta oss tillbaka hela 20 år för att hitta ett lag som släppte in färre mål än vad AIK gjorde under allsvenskan 2018. Vilket lag var det? Jo, just AIK då de blev tvåa i allsvenskan 1999 med 14 insläppta mål.

En så pass bra defensiv behöver en bra backlinje och en pålitlig målvakt. Jag möter upp den två meter långa målvakten Oscar Linnér på AIK:s träningsanläggning på Karlberg.

Vi sätter oss på varsin stol i ett litet hörn utanför lagets matsal och vi börjar prata om AIK:s möjligheter till ett nytt guld. I allsvenskans första omgång spelade laget oavgjort mot Östersund, 0–0.

– Många lag utmanar, framför allt Malmö. De har en stark spelartrupp med bra förutsättningar och blir att räkna med. Det kommer bli en allsvensk säsong med hög kvalitet, många bra lag och flera roliga fotbollsmatcher att titta på. Det vill man ha i svensk fotboll och vi måste nå en hög nivå för att kunna konkurrera i toppen.

– Självklart har vi höga förväntningar på oss med tanke på vilket fjolår vi hade. Vi har visat hur bra vi kan vara och vi siktar inte bara på att motsvara förväntningarna. Vi vill även överträffa dem och det jobbar vi väldigt hårt för varje dag.

Linnér var knäskadad under fjolårssäsongen och missade nio matcher men är medveten om att det är en del av spelet.

– Det handlar om att man är noggrann och sköter träningen vid sidan av planen för att vara redo att komma in och göra skillnad. Det är bara att acceptera läget och se till att optimera chanserna när man kommer tillbaka.

Han var den målvakt i allsvenskan som höll nollan flest gånger, en bedrift han vill dela med hela laget.

– Vi hade en fantastisk säsong med en spelargrupp som var väldigt hängiven. Alla offrade mycket för att vi skulle lyckas, vi var samspelta vilket är lättare sagt än gjort.

Linnér lyfter upp kommunikationen mellan mittbackarna och målvakt.

– Det var extremt välfungerande för att vi tränat väldigt hårt och jag och mittbackarna tog rätt beslut i rätt tillfällen. Vi var solida bakåt och kunde vinna matcher med 1–0 fast inte allt stämde, när det stämde kunde vi slå Häcken med 3–0 och spela ut dem fullständigt. Vi var väldigt stabila med extremt höga toppar och en hög lägstanivå, individuellt men också som lag.

SM–guldet 2018 betyder att AIK ska försöka kvalificera sig för Europaspel under säsongen.

Vi hoppas kunna avancera och ta oss in i något av slutspelen, det vore fantastiskt.

– Vi har goda chanser att nå Europa, vi tror på det till 100 procent. När vi närmar oss kval kommer vi självklart möta lag där vi inte är favoriter. Men vi kommer ändå kunna gå in med en tro på oss själva och vetskapen om hur bra vi kan vara. Vi hoppas kunna avancera och ta oss in i något av slutspelen, det vore fantastiskt.

Hur ska du personligen jobba för fortsatt utveckling?

– Jag ska fortsätta vara ödmjuk och inte känna mig cool på något sätt. Jag är bara 22 år och är självklart nöjd med det jag åstadkommit. Jag kan inte känna mig tillfredställd eller känna att jag är klar. Nu har man firat ett SM-guld och en fantastisk säsong individuellt och nu har jag helt enkelt satt upp nya mål. Det är hårt jobb varje dag som kan ta mig dit. Då har man gjort sitt bästa i alla fall, sedan får vi se var det landar.