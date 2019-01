När man går av tunnelbanan vid stationen Brin i Genua behöver man bara vända runt en husknut för att se det förut otänkbara som nu har hänt. Morandibrons sista pelare står kvar en bit bort, vägbanan sträcker sig högt över husen, tills den tar slut, i intet.

– Jag är genovesare, det är som att de har tagit någonting ifrån mig, säger Giuseppina som står och väntar på sin man längst ner på Via Walter Fillak, gatan som bron fram till den 14 augusti förra året passerade över.

Hon har sett den där bron i hela sitt liv, nu oroar hon sig för de som bor på fel ställe, och har blivit isolerade sedan den föll.

– Det har lämnat sina spår. Vi känner att någonting saknas, säger hon.

Har man åkt bil i det här hörnet av världen är sannolikheten stor att man har tagit sig över den stora motorvägsviadukten över Polceveradalen, del av en av de viktigaste förbindelserna mellan Italien och Frankrike. Fem månader efter att mittdelen av bron under åska och skyfall föll ner över husen och 43 människor dog, är frågorna fortfarande många. Om varför det hände och hur den ska ersättas. Men från balkongerna i huset närmast hänger tvätt, i ett fönster annonseras efter ett pizzabud och från en lägenhet ovanför det stilla folklivet i ett kvarter vajar två Sampdoriaflaggor.

Centrala Genua. Foto: Malena Johansson

– Människor har en förmåga att kunna resa sig från de allra värsta sakerna, så sakta men säkert kom staden tillbaka till sitt normala jag. Livet måste gå vidare. Men det är klart att man tänker på alla som åkte där och miste livet. Vilket hemskt sätt att dö på, säger Albin Ekdal.

Det var en del press från ledare med den situationen som klubben befann sig i, det var konstant kniven mot strupen varje match.

Landslagsmittfältaren beställer en cappuccino på en kaffebar vid havet, i stadsdelen Quinto al Mare i utkanten av staden. Han bor precis här ovanför.

Träningarna har dragit igång igen efter vinteruppehållet, och inför söndagens möte med Fiorentina ligger hans nya klubb Sampdoria sjua, fyra poäng bakom fjärdeplatsen i Serie A. Efter ett succéartat VM i somras fick Albin Ekdal en central roll i laget direkt. Skillnaden är ganska stor mot att ständigt vara skadad i en klubb som åkte ur Bundesliga för första gången i historien i våras.

Albin Ekdal i närkamp med Juventus Paulo Dybala. Foto: IBL

Han säger att han aldrig tvivlade.

– Jag har vetat hela tiden att jag inte är skadad för att min kropp inte håller. Jag vet ofta varför jag har blivit skadad. Jag vet att om allting görs rätt så är jag en spelare som kan spela varje match. Vilket jag har bevisat nu. Så jag var inte oroad över det, utan jag såg mest fram emot att få kontinuitet och njuta av att spela och slippa tänka på skador hela tiden, vilket var extremt jobbigt under Tysklandstiden när man hela tiden var oroad för att någonting skulle hända.

Mönstret är ganska tydligt om man tittar på 29-årige Albin Ekdals skadehistorik: det hände någonting när han lämnade Cagliari efter sex år i Italien, och kom till Hamburg 2015. 105 dagar borta med en vristskada, 14 dagar borta med en sträckning i låret, 25 dagar borta för vristen, 3 dagar för en muskelskada, sju för ryggen, och så vidare. Listan är lång och den går att koppla till HSV.

– Absolut. Under mina år i Italien hade jag kanske en skada om året ungefär, vilket är helt normalt. Jag hade kanske lite otur med landslaget, att jag missade en del landslagssamlingar. Men i Hamburg så var jag ju skadad mycket. Och det är väl efter de åren som jag har fått ett rykte om att vara skadad mycket.

Resterna av Morandibron. Foto: Luca Zennaro/Ansa

Han hänvisar både till klubben och sig själv när han ska förklara varför det blev som det blev.

– Det var en del press från ledare med den situationen som klubben befann sig i, det var konstant kniven mot strupen varje match. Och jag spelade ofta småskadad, vilket resulterade i andra skador. Det har jag inte gjort här, så det känns väldigt skönt.

– Jag ville såklart vara lojal och kanske tog mig vatten över huvudet i den mån att jag spelade för tidigt efter en skada, inte lyssnade på min kropp tillräckligt.

Nu har han lärt sig hur han ska träna och göra för att inte hamna i samma situation.

– Är man skadad så pass mycket som jag var i Hamburg, så behöver man göra någonting åt det. Vi gjorde kanske inte tillräckligt mycket. Utvärderade inte varför.

Morandibron byggdes under den ekonomiska boomen på 1960-talet. Då hade fascistregimen lagt grunden för det som i dag är Genua. I ett försök att bygga en metropol inspirerad av New York bildades 1926 ”Grande Genova”, ”Storgenua”, genom att slå samman staden med flera andra kommuner längs 35 kilometer av den liguriska kusten. En av de yttersta är Quinto, vars namn, som betyder ”femte”, anger hur många milstenar från Genua orten låg längs med Via Aurelia under Romarriket.

Jag ska lära henne prata italienska, det ska man kunna när man är född i Italien tycker jag.

Går man omkring i Rom är det vanligt att se nyfascistiska affischer och symboler på husväggarna, i centrala Genua är det istället ”refugees welcome”, saker som en ”social tandläkare” som annonserar om öppettider efter behov, och små uppklistrade anslag som argumenterar för gratis kollektivtrafik i staden, istället för fler byggprojekt.

Quinto är någonting annat. I januari är den lilla byn som blivit förort en vintervilande badort, där apelsinträden dignar av orangea frukter och glassbarerna serverar varm choklad. Albin Ekdal har inte fått någon riktig koll på om det här är Genoa- eller Sampdoriakvarter, men han är van vid att en diskussion på fiket om en misstänkt offside kan dras ut i en evighet.

– Alla, kvinnor och män, barn, äldre, unga, alla gillar fotboll. Därför är det charmigt att spela i Italien också, fotbollen är så otroligt viktig, på gott och ont. Ibland så snackas det för mycket och skrivs för mycket, men i slutändan så föredrar jag att spela i ett land där det är mycket känslor än där det inte betyder så mycket.

Jubel med Andreas Granqvist under VM. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Här föddes hans dotter Alma för tre månader sedan.

– Jag ska lära henne prata italienska, det ska man kunna när man är född i Italien tycker jag.

Landslagskollegan Oscar Hiljemark spelar i stadens andra klubb, Genoa, och de ses ibland och umgås.

Albin Ekdal kom till Genua för att skriva på för Sampdoria dagen innan Morandibron föll, och passerade över den på vägen. Han var inte lika nära som Genoas lagkapten Domenico Criscito, som åkte på bron med sina barn i bilen tio minuter före katastrofen.

– Det är ingenting man förväntar sig ska hända i Italien, eller staden man befinner sig i. Det var väldigt tungt att se, framför allt alla i laget, folk som kände folk som hade åkt på den. Det var ingen rolig start, ingen kul upplevelse för staden att gå igenom en sådan total katastrof. Men jag tycker att alla kom ihop väldigt bra, alla stöttade varandra, vi i laget försökte hjälpa till på de sätt vi kunde.

Det är en ganska utsatt position på det sättet att man syns hela tiden.

Bara timmar efter broraset hade någon skapat en teckning som började cirkulera på nätet, av två supportrar, en från stadens vardera lag, som höll om varandras axlar och med sina armar ersatte den fallna brodelen. Spelarna i båda klubbarna deltog i statsbegravningen som hölls, och båda klubbarna är delaktiga i olika projekt kring efterarbetet. När de möttes i lanternans derby i november slutade matchen 1–1.

– Det kanske var symboliskt, säger Albin Ekdal.

– Det var några hundra fans utanför vårt spelarhotell kvällen innan, med bengaler och rökbomber och trummor, som stod och sjöng i flera timmar, och man såg i deras ögon att det här betyder enormt mycket. Det var lite extra spänt inför den matchen. Nu blev det lika, men vi har en chans till i vår. Att vinna det derbyt är någonting extra, för den stämningen på Marassi har jag sällan upplevt i någon annan match.

Medan Genoa har haft en tuff höst, har Sampdoria gjort en imponerande första halva av säsongen, och målet är att vara med och slåss om Europaplatserna.

Efter att klubben sålt uruguayanen Lucas Torreira till Arsenal i somras gav tränaren Marco Giampaolo ”regista-”, det vill säga regissörspositionen mitt framför försvaret, till svensken, och den har han behållit.

– Han är väldigt detaljinriktad när det kommer till taktik, han har en väldigt klar bild av hur han vill spela. Väldigt mycket kortpassningsspel, som jag gillar, bollen på marken vilket passar mig bra. Det kanske är en av anledningarna till att jag har kommit in så bra i spelet och hans system, som normalt kräver ganska mycket tid.

– Hittills har det gått bra och de är nöjda, men det gäller att fortsätta så, för presterar man inte på några veckor så kan man hamna på bänken direkt.

Ändå är den taktiska positionen delvis ny för Albin Ekdal, som tidigare hade en friare roll framåt. Nu ska han stanna som sittande mittfältare.

– Man blir en länk mellan försvaret och resterande mittfältare och anfallet, så man är i mitten av händelseförloppet. Man måste vara aktiv hela tiden, man kan snacka, man ser mycket vad som händer på planen. Så jag tror att man måste vara en typ av ledare om man har den rollen. Det är en ganska utsatt position på det sättet att man syns hela tiden. Det går inte att gömma sig.

Fakta. Albin Ekdal Född: 28 juli 1989 i Stockholm. Position: Innermittfältare. Klubbar: Brommapojkarna (2005–2008), Juventus (2008–2009), Siena (2009–2010), Bologna (2010–2011) Cagliari (2012–2015), Hamburg (2015–2018), Sampdoria (2018–). Landskamper: 42. Visa mer