Det blev en målsnål match i fjol men frågan är om historien upprepar sig.

I de fyra senaste cupmatcherna har Häcken gjort 15 mål.

– Vi fortsätter att skapa rätt så många målchanser. Vi har mött lag som ganska konsekvent spelat ett lägre försvarsspel men vi har ändå lyckats göra mål. Det är inte alltid så lätt att göra det tidigt på våren, säger Alm.

Alm satt på läktaren när Djurgården slog ut Hammarby efter straffläggning i kvartsfinalen i söndags.

– Djurgården fick spela sitt spel mer än vad Hammarby fick göra, på så sätt var de bättre.

När Alm var tränare i AIK hade han Kevin Walker i truppen 2009-2011, men någon startspelare var han inte.

– Kevin har ju slagit igenom på alla scener, han har gjort en fin resa.

Alm låter imponerad när han talar om Djurgårdens centrala mittfält.

– Walker, Jesper Karlström och Fredrik Ulvestad är tajta, de gillar att stressa och ge mycket stryk.

Alm ser en tendens att många lag tar in fler offensiva spelare i sina trupper.

– Djurgården har fått in Astrit Ajdarevic och Buya Turay och tittar på ytterligare nyförvärv. Redan under hösten tog de in en del offensiva spelare, konstaterar Alm.

Det finns gamla kopplingar mellan Alm och Djurgårdens tränarduo Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand.

– Jag spelade med Lagerlöf i AIK och Bergstrand i Hammarby och känner båda två hyfsat väl.

I kvartsfinalen mot Gais, som Häcken vann med 4–1, fick Paulinho två gula kort och blev utvisad av domaren Kristoffer Karlsson.

Brassen såg ut att missa matchen mot Djurgården men i veckan upphävde disciplinnämnden beslutet och Paulinho, Häckens vassaste målskytt, ser ut att starta mot Djurgården på lördagen.

– Jag hade förberett mig på att spela utan Paulinho, säger Alm. Han har startat de senaste matcherna och börjar komma i slag.

BK Häcken vann Svenska cupen 2016 och har under flera år varit med i det allsvenska förhandssnacket. Säsongen 2012 blev den hittills framgångsrikaste då klubben slutade tvåa, gjorde flest mål, 67, och Waris Majeed vann skytteligan med 23 mål.

Klubben har en imponerande offensiv uppställning, det handlar om spelare som Paulinho, Alexander Jermejeff, Ahmed Yasin, Viktor Lundberg och Kwame Kizito, 22-årigt nyförvärv från Ghana.

– Vi har flera spelare som gjort mål i allsvenskan tidigare, konstaterar Alm.

Nu väntar Djurgården i cupsemifinalen på Tele2 arena på lördagskvällen, och i den allsvenska premiären 1 april ställs Häcken mot storfavoriten Malmö FF.

– Nu möter vi dem vi hade störst problem med i fjol, det är ju intressant. Vi slog inget av de lag som var framför oss i tabellen i fjol, dessutom förlorade vi mot Djurgården på bortaplan både i allsvenskan och i kvartsfinalen av cupen.

Alm har spelat för Hammarby, AIK, IFK Norrköping och norska Kongsvinger. Som tränare har han erfarenheter från Eskilstuna City, AIK och danska Vejle BK innan han för ett år sedan tog över BK Häcken från Hisingen i Göteborg.

– Jag är ganska rotlös. Jag är varken från Stockholm eller Eskilstuna, jag är överallt ifrån, det funkar bra.

I den andra semifinalen i Svenska cupen tar AIK emot Eskilstuna på söndag.