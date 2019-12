Anders Sännås: Chansen att Ljungberg får stanna i Arsenal har minskat efter mardrömsstarten

Arsenal är en klubb i i djup kris. Förlusten mot Brighton innebar sjunde raka ligamatchen utan seger. Man får gå tillbaka 42 år, till vintern 1977, för att hitta en liknande negativ trend.

Förlusten innebar också att Arsenal dalade till tionde plats i tabellen, tio poäng från en Champions League-plats.

Tidningen Daily Mail hade rubriken ”Freddie's Nightmare” efter förlusten mot Brighton. Och oavsett vem som får managerjobbet permanent blir det inte lätt att rädda ett Arsenal som helt tycks ha tappat orienteringen.

Det var förra fredagen som Ljungberg utsågs till ny tillfällig manager. Att han sedan började med 2–2 borta mot nykomlingen Norwich förra söndagen kunde väl klubbledningen köpa. Tiden att rätta till bristerna och förbereda laget hade varit minst sagt minimal.

Men när det var dags att sätta avtryck, i torsdagens hemmamöte med nedflyttningshotade Brighton sprack det. Bristerna i press- och markeringsspelet var påtagliga.

Alexandre Lacazettes kvittering i inledningen av andra halvlek gav hopp. Men sett över 90 minuter var det en viss Graham Potter som visade taktisk överlägsenhet.

Potter vann med 2–1 på Emirates med Östersund för två år sedan. Nu var han tillbaka för första gången, och vann med samma siffror.

Kanske fanns det personer på Arsenals vip-läktare som såg managern de sökte, på Brightons bänk?

Men Potter blir dyr att köpa loss. Han har kontrakt med Brighton till 2025.

Inför torsdagskvällen sågs annars Ljungberg bland bookmakers som ett alternativ när Arsenal söker en permanent ersättare till Unai Emery.

Hos Ladbrokes pekade oddsen mot Ljungberg eller förre Juventustränaren Max Allegri. Hos Betfair gav Ljungberg och Wolverhamptons Nuno Santo lägst odds.

Kikade man på SkyBet handlade det om Allegri, Leicesters Brendan Rodgers eller Ljungberg. Tätt följda av Manchester Citys coach Mikel Arteta och förre Tottenhammanagern Mauricio Pochettino.

Men efter 1–2 mot Brighton seglade förre Arsenalspelaren Patrick Vieira upp som ett hett alternativ, med lägre odds än Ljungberg. Vieira är i dag huvudtränare i franska Nice.

Oddsen sjönk även för ett etablerat namn som Allegri.

Samtidigt föll Rodgers bort ur diskussionen, då han förlängde kontraktet med Leicester till 2025.

Internt har man talat om att 42-årige Ljungberg har ”Arsenal-DNA”, och att man ser det som en viktig faktor. Han har tidigare jobbat med klubbens U15-trupp och med U23-laget. Och inte minst, som spelare hade han nio framgångsrika säsonger i klubben, åren 1998 till 2007.

Detta, kombinerat med att Arsenal av ekonomiska skäl helst undviker att gå för den dyraste lösningen, talade tidigt för Ljungberg eller förre Arsenalspelaren Mikel Arteta, 37, som nu är en av tre assisterande tränare i Manchester City.

Arsenal gjorde visserligen en vinst på 70 miljoner pund förra verksamhetsåret. Men det hängde samman med spelarförsäljningar. Utan försäljningar hade klubben, som missat Champions League tre säsonger på raken, redovisat röda siffror.

Emery hade en årslön på fyra miljoner pund. Och väljer de någon i samma lönesegment skulle det utesluta namn som Pochettino eller Allegri, som lär kräva det dubbla. Det skulle även kunna utesluta namn som Nuno Santo och Brendan Rodgers, som skulle behöva lösas från existerande kontrakt med Wolves respektive Leicester.

Men med en säsong som är på väg att haverera kan det bli så att man inte vågar chansa, utan tar in ett namn, och betalar vad det kostar.

Svenska tränare på högsta nivå i England har inte varit någon stapelvara. Den ende som haft managerposten i en Premier League-klubb tidigare är Sven-Göran Eriksson, som var i Manchester City 2007-08.

Benny Lennartsson, Roland Nilsson och även ”Svennis” har varit verksamma i Championship, Lennartsson i Bristol City under en säsong, Nilsson som spelande manager för Coventry under en säsong, ”Svennis” under en dryg säsong i Leicester innan han fick sparken.

Arsenal har haft en minst sagt trög höst. Har inte vunnit i ligan sedan 6 oktober. Och spanjoren Unai Emery hängde tidigt löst. Han fick sparken den 29 november, efter hemmaförlusten (1–2) mot Eintracht Frankfurt i Europa League. En förlust som då innebar sju raka tävlingsmatcher utan seger.

Omedelbart presenterades Fredrik Ljungberg som väntat som tillfällig lösning, i avvaktan på att en ny, permanent manager ska utses.

Fredrik Ljungberg, som fick jobbet som assisterande tränare till Emery så sent som i somras, tog alltså över Arsenal i ett kritiskt skede.

2–2 mot nykomlingen Norwich var kanske ingen pangstart. Och laget upprepade gamla synder i spelet utan boll. Därför var en trepoängare mot Brighton, inför hemmafansen, nödvändig.

Men laget fortsatte agera tafatt när motståndaren var bollförande. Mittfältarna visste inte när de skulle pressa, och mittbackarna sjönk ner för djupt och tappade markering, vilket innebar att Brighton kunde kortpassa sig fram i ett öppet landskap mellan mittfält och försvar.

Brightons segermål var signifikativt för Arsenals defensiva brister, när Neal Maupay klev in framför David Luiz och nickade i mål. Och laget buades ut när när slutsignalen ljöd.

Förre managern Arsene Wenger, som lämnade Arsenal 2018 efter 22 år som manager, utlovade i en intervju så sent som i onsdags att han gärna ställer upp som mentor för Ljungberg, om han vill det. De samtalen lär Ljungberg vara i stort behov av inför måndagens bortamöte med West Ham.

Fakta. Svenska managers i England Premier League

Sven-Göran Eriksson, Manchester City 2007-08 Fredrik Ljungberg, Arsenal 2019- Championship

Benny Lennartsson, Bristol City, 1998-99

Roland Nilsson, Coventry, 2001-02

Sven-Göran Eriksson, Leicester, 2010-11

Fakta. Svenska assisterande tränare i England Premier League

Tomas Brolin, Crystal Palace, våren 1998

Tord Grip, Manchester City, 2007-08

Hans Backe, Manchester City, 2007-08

Fredrik Ljungberg, Arsenal, 2019

Björn Hamberg, Brighton, 2019- Championship

Alexander Axén, Bristol City, 1998-99 (i tränarstaben)

Tord Grip, Leicester, 2010-11

Johan Mjällby, Bolton, 2014-15

Björn Hamberg, Swansea, 2018-19

Andreas Georgsson, Brentford, 2019-