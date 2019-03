Anders Sännås Lundqvist: Sannolikt VM-truppen som tagit form

Jämfört med de 24 spelare som deltog i Algarve Cup för tre veckor sedan saknas två namn. Piteås målvakt Cajsa Andersson har ersatts av Jennifer Falk från Göteborg. Försvararen Sandra Adolfsson har fått lämna plats för Fridolina Rolfö, Bayern München, som är tillbaka efter skada.

Det senare är en ren förstärkning. Rolfö kan användas både som mittfältare och anfallare, är bra en mot en, tar sig förbi spelare, har speed och speluppfattning, och är dessutom en bra avslutare.

Exakt den kraft landslagstruppen behöver för att ytterligare vässa det offensiva spelet.

Läs mer: Rolfö tillbaka i landslaget – ska spetsa offensiven

Madelen Janogy, som debuterade under Sydafrikaturnén i januari, visade under Algarveturneringen att hon har den kapacitet som krävs för att bli en av de 23 i VM-truppen. Därför var det föga överraskande att hon får chansen igen, nu när VM-uppladdningen går in i ett skarpare läge.

Janogy från mästarlaget Piteå är en avig spelare, som likt Rolfö är bra en mot en, som kan öppna ytor för andra.

Peter Gerhardssons VM-bygge startade redan när han tog över som förbundskapten efter EM i Nederländerna sommaren 2017. Totalt 41 spelare har varit uttagna till de totalt 19 landskamper som spelats. Det vi ser nu är i princip den slutprodukt Gerhardsson och hans assisterande Magnus Wikman kokat ner inför sommarens stora utmaning.

För de 24 som nu är uttagna handlar det därför om att vässa formen inför den slutliga uttagningen, som presenteras den 16 maj. En ska bort, det vet vi, eftersom bara 23 spelare kan anmälas till VM-spel.

Men det hindrar inte att fler kan bli aktuella, eftersom skador kan inträffa.

Av den anledningen finns öronmärkta ersättare på varje position. Gerhardsson och Wikman jobbar med två till fyra tänkbara spelare på varje position.

Två spelare som var med i de tidiga landslagstrupperna är ytterbacken Jessica Samuelsson, Arsenal, och innerbacken Emma Berglund, PSG. Bägge har varit långtidsskadade.

Berglund är tillbaka i spel i franska ligan, Samuelsson gjorde ett kort inhopp för Arsenal i senaste matchen.

Får de tillräckligt med speltid i klubblagen under våren är det inte helt uteslutet att de kan slå sig in i en VM-trupp. Men tiden är knapp.

För Berglunds del handlar det dessutom om en konkurrenssituation som är oerhört tuff. I nuläget är hon rankad som sexa bland innerbackarna, bakom Nilla Fischer, Wolfsburg, Linda Sembrant, Montpellier, Magdalena Eriksson, Chelsea, Amanda Ilestedt, Potsdam, och Nathalie Björn, Rosengård.

Det som talar till Nathalie Björns fördel i den konkurrensen är att hon är användbar på fler positioner. Hon kan även användas både som defensiv mittfältare och som ytterback.

För att få status på Jessica Samuelsson och Emma Berglund kommer Peter Gerhardsson den här veckan att resa till London för att följa Champions League-mötet Chelsea-PSG på plats, samt besöka såväl Chelseatjejerna (Hedvig Lindahl, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson) som Jessica Samuelsson i träningsmiljö.

Sedan väntar mötet med Tyskland på Friends Arena 6 april, inför storpublik, drygt 28.000 biljetter är redan sålda. Följt av Österrike borta tre dagar senare.

VM-pusslet har tagit form. Och de flesta bitarna är på plats.