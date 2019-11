Debutanten Svanberg: ”Jag har utvecklat allt i Bologna”

– Väldigt glad, framför allt för att vi vinner matchen. Det kändes bra från start, jag har kommit in bra i gruppen, säger han till C More efter slutsignalen.

Svanberg konstaterar, smått ödmjukt, att hans mål är ett skott som touchar en färöisk spelare.

– Jag gjorde ett helt okej intryck. Gäller nu att fortsätta på spets i klubblaget, för att sedan få plats i EM-laget, säger Svanberg, till vardags i italienska Bologna.

– Jag har utvecklat allt i Bologna, blivit en mer komplett spelare.

Även om matchen inte var någon sprakande upplevelse, inte direkt gav självklara svar på frågorna som Janne Andersson funderat på, så menar förbundskaptenen att ”de flesta kom undan med okej” – ett blandat intryck.

– Det tar ett tag när nya spelare ska spela tillsammans, säger Andersson, med syftning på att en rad nya förmågor fick speltid denna kväll. Första halvan lämnar han gärna åt sidan.

– Det blev betydligt bättre i andra halvlek. Som helhet är jag nöjd med segern, men liret var lite blandat.

Alexander Isak har en förmåga att komma ut med bollen i behåll efter tilltrasslade situationer. Foto: Jessica Gow/TT

Andersson räknar upp spelare som Mattias Svanberg, Muamer Tankovic och målvakt Kristoffer Nordfeldt som ”gör det bra”. Och kommer sedan till debuterande 29-åringen Riccardo Gagliolo:

– Han gör det helt okej, men har inte riktigt kommit in i vårt sätt att spela, helt förståeligt, säger förbundskaptenen, och lägger till att det även gäller 19-årige debutanten Dejan Kulusevski, som byttes in i andra halvan.

– Inte helt med i vårt spel han heller.

– Man ska inte bedöma så hårt, att allt inte fungerar direkt. Mitt fel ju, det är jag som tagit ut laget, säger Janne Andersson skämtsamt, som närmast ser fram emot lottningen inför EM:s finalspel och sedan landslagssamlingen efter nyår.

19-åriga stjärnskottet Dejan Kulusevski säger att han ”kände sig lite tung i benen”. Sedan fortsätter han mer offensivt:

– Jag känner att jag kan spela på kanten, på mittfältet och i anfallet, säger Kulusevski med ett självförtroende som inte demonstreras med något högt röstläge precis. Och så tillägger han:

– Jag ska ta en plats i EM-laget.

John Guidetti, som satte 3–0 – slutresultatet – med en mäktig nick, efter att ha kommit in med cirka tio minuter kvar, håller inte inne med att hans insats blev kortvarig.

– Lite snålt med tiden, några minuter mer kunde han ha gett mig, säger han till C More, med syftning på Janne Andersson.

– Men jag får ju spela mer här än i klubblaget, säger han med lite sned min – mot bakgrund av att han är en ”trogen” bänknötare i sin spanska klubb Deportivo Alavés.

– Skönt att göra mål, tycker jag. Och Dejan och jag höjde takten. Kunde bidra lite...