Arsenal och Chelsea klara för final i Europa League

Världens bästa fotbollsliga den här säsongen? Kan någon invända mot att den heter Premier League?

Liverpool och Tottenham gör upp om titeln i Champions League och i Europa League väntar en annan helengelsk final.

Baku blir ”Lilla London” när Arsenal och Chelsea drabbar samman.

Arsenal hade 3–1 att gå på från första mötet på Emirates Stadium i London. Men de senaste dagarnas europeiska cupfotboll har med all önskvärd tydlighet visat att stora eller hyggliga försprång inte är mycket att luta sig mot.

Valencia dominerade påtagligt från start, tog tidigt ledningen (Kevin Gameiro) och låg på rejält för ett andra mål som skulle – om det kommit och resultatet stått sig – räckt för att gå vidare tack vare bortamålsregeln.

Men Arsenal tog sig samman och med anfallare som Alexandre Lacazette och Pierre-Emerick Aubameyang händer det alltid något framåt. Den här gången vann Lacazette nickduellen, Aubameyang högg direkt och kvitterade till 1–1.

Och omgående i andra halvlek placerade Lacazette in 2–1-målet som tog Arsenal till Europa League-final. I det läget var Valencia piskat att vinna med 5–2. Gameiro snubblade in 2–2, Valencia jagade intensivt 3–2 men i stället kontrade Aubameyang in 2–3 och tryckte i slutminuterna in ännu ett mål och ett hattrick.

Om Arsenal fixade sin finalbiljett till Azerbajdzjans huvudstad Baku relativt enkelt var det desto mer spännande och ovisst i kampen om den andra.

Förlängning och straffar krävdes för att skilja Chelsea och Eintracht Frankfurt åt sedan båda matcherna slutat 1–1 vid full tid.

Ruben Loftus-Cheek gav Chelsea ledningen efter 28 minuter men tyska Frankfurt jämnade helt ut mötet genom Luka Jovic kort efter pausen.

I förlängningen räddade först David Luiz Chelsea med en akrobatisk räddande spark på mållinjen och sedan nickade Davide Zappacosta i sista stund undan ett tyskt avslut.

Med minuter kvar firade Cesar Azpilicueta vad han trodde var ett segermål, men han gick för hårt fram i duellen med Frankfurts målvakt Kevin Trapp.

Till slut krävdes straffsparkar för att sära lagen åt.

Stora matchhjältar: Kepa Arrizabalaga som tog Frankfurts två sista straffar och Eden Hazard som satte den sista och avgörande för Chelsea.

I Baku väntar en på många sätt speciell match för målvakten Petr Cech. Om han får stå, som han gjort hittills för Arsenal i turneringen, blir finalen han sista match i karriären – mot det Chelsea han vann så många titlar med.