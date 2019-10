Artisten som slutade strula – nu bygger Bojanics blick Bajens briljans

Fakta. Darijan Bojanic

Född: 28 december 1994

Moderklubb: Gislaveds IS

Elitklubbar:

2011–2013 Östers IF

2013–2014 IFK Göteborg

2014–2018 Helsingborgs IF

2017 Östersunds FK (lån)

2019– Hammarby IF