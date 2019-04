Asllani saknar investeringar i damallsvenskan: ”Sverige halkar efter”

I lördags spelades en rekordmatch i Sverige, när landslaget mötte Tyskland kom 25.882 personer till Friends läktare. Det visar att Sverige vill hänga med, säger Linköpings och Blågults Kosovare Asllani.

Men i damallsvenskan, som startar för säsongen nästa helg, har inte samma tendenser synts som i klubbfotbollen i Spanien, England, Italien och Mexiko bland annat, där flera klubblagsmatcher med 40.000–60.000 på läktarna spelats den senaste tiden.

– Klubbrekord som har slagits, har slagits bland klubbar som har satsat på sina damlag, säger Asllani efter en av landslagets träningar på Friends.

Den modell som är på frammarsch i Europa är att stora, traditionella herrklubbar startar damlag.

– Det är ingen som tvingar folk att gå till matcherna. Det gör de självmant. Och det är på grund av marknadsföringen som klubbarna lägger ner, och att folk och klubbar vill visa att de hänger med. Värderingsmässigt: vi satsar på vårt damlag. Man vill förknippas med det, säger Asllani.

En klubb som inte har agerat är Real Madrid, medan Barcelona, Atlético Madrid och andra storklubbar i Spanien satsar på damer.

– De är inte där än. Vilket är tråkigt. Men lag och klubbar som inte hänger med nu, det ser inte positivt ut för dem. De halkar efter.

Nu efterlyser Kosovare Asllani att svenska herrföreningar tar efter de internationella storklubbarna.

– Det är den vägen man måste gå. Vi har en produkt, man måste investera och man måste marknadsföra. Så enkelt är det. Och att kunna göra det tillsammans i en och samma klubb, det har varit vinnarreceptet.

– Det är otroligt viktigt i den tiden vi lever nu. För vi tar över världen mer och mer, säger Asllani och skrattar.

Hon säger att hon är säker på att VM i Frankrike i sommar kommer att bli det största som har hänt i damfotbollens historia. Men räcker det för de allsvenska föreningarna att bara tro att man kan rida på den popularitetsvågen för att locka folk till sina matcher efter VM?

– Det är svårt om det inte är folk som går in och investerar. Vi ser det nu med amerikanska landslaget. De har det redan väldigt bra om man jämför med andra landslag, men även där går det in företag och bara öser in, för det ser bra ut för dem. Man måste ha folk som investerar och tror på produkten. För det är framtiden. Det behövs bara investeringar.

Saknas det i Sverige i dag, i damallsvenskan?

– Ja, det tycker jag. Det är därför Sverige tappar mark när det kommer till publiksiffror. Det behövs mer investeringar i klubblagen i Sverige, helt klart.

Läs mer:

Publikfest på läktaren men Sverige förlorade mot Tyskland

Anders Sännås: En folkfest långt ifrån Mälarhöjdens IP 1974

Trendbrott i Europa: Publiken ökar på dammatcher