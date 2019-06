Australien undvek fiasko efter galen vändning

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

En matchotränad Marta gormade och skrek på bänken efter att ha blivit utbytt i paus, men kom ändå ut till media i den mixade zonen efter matchen med ett leende på läpparna.

Jorden går inte under för en förlust och nu är hon med sina 16 mål lika med herrarnas bästa VM-målskytt Miroslav Klose från Tyskland.

– Nästa match så ska jag göra ett till, sedan, hejdå Klose! vrålade hon med ett skratt och tillade:

– Förresten, säg hej till Sverige och den svenska sommaren!

Brasilien inledde VM stabilt med 3–0-seger mot Jamaica och med hattrick av 34-åriga veteranen Cristiane. Men det var en annan veteran som de flesta nog ville se på Stade des Alpes i Grenoble. 33-åriga Marta Vieira da Silva hade ont i vänster lår och fick i stället agera engagerad extracoach från bänken.

När brassorna tog sig an Australien i Montpellier på torsdagskvällen så fanns hon äntligen med i startelvan som en attraktion med extra allt.

– Det kändes bra, men jag känner att jag måste jobba på lite mer. Det har kanske varit två veckor utan att träna på riktigt. Men det var väldigt roligt att komma in och göra mål, sa Marta.

Målet prickade hon in på straff. En välplacerad bredsida borrade sig in i Lydia Williams högra hörn. 1–0 Brasilien i den 27:e minuten och den euforiska lyckan kändes ända upp på läktaren.

Hon blev historisk på kuppen som först att göra mål i fem VM-slutspel och drygade samtidigt ut sin ledning i alla tiders VM-skytteliga.

Saken kändes klar efter Christianes fina nickmål sent i andra halvlek, men Australien fick energi av Caitlin Foords reducering precis före pausvilan. Sedan brasilianskt mörker när Chloe Logarzos långskott smet in till 2–2 i den 58:e minuten. Och 2–3 bara åtta minuter senare när backen Monica förlängde en nick in i eget mål.

Marta förbannade teknologin VAR efter matchen, men framförallt siktade hon in sig på schweiziska huvuddomaren Esther Staubli.

– Klart jag är väldigt besviken på resultatet, men mycket mer på domaren, sa Marta och fortsatte vilt gestikulerande och i upprörd ton:

– Vi vet att Australien är ett väldigt bra lag och att det skulle vara en väldigt tuff match, men har man en teknologi som VAR, då måste man…de missade en straff för oss under de sista minuterna. Den skulle ge oss en väldigt bra situation för att göra 3–3 och sedan kanske göra 4–3.

Marta var framme och pratade med domaren efter matchen.

– Det är klart, men hon ville inte ens hälsa på mig. Klart hon vet att hon gjort fel. Det är bara att se. Detta är VM och det finns en möjlighet att kolla allt, så det är oacceptabelt, röt Marta.

Marta har vunnit mycket av det som går att vinna på klubblagsnivå.

Men i landslaget har det mest varit nära. Tre silvermedaljer är skörden från de stora mästerskapen – VM 2007 plus OS 2004 och 2008.

Trots förlusten kan hon fortsätta drömma om det där guldet.