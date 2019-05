Bajen bjöd på onödigt drama: ”Vi släpper alltid in skitmål”

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Senast Hammarbys mittback David Fällman gjorde ett tävlingsmål var för tre år sedan. Då för Gefle – mot Hammarby.

Nu nickade han in 1–0 till Hammarby mot Örebro på Behrn arena i den 43:e minuten sedan Muamer Tankovic slagit ett högt skruvat inlägg mot den bortre stolpen.

Fällman kom högst på bollen och nickade ner den i marken och mellan benen på Örebros målvakt Oscar Jansson.

– Min första tanke var att stänga hemåt och försvara, det är min instinkt att försvara. men sedan tänkte jag att det görs många mål på andra situationen efter fasta, så jag tänkte att jag ger det en chans till. Och nu kom det, säger David Fällman till C More om målet.

Det var ett välförtjänt ledningsmål. Hammarby dominerade första halvleken och borde gjort mål i den första kvarten då man skapade en hel del chanser.

Bland annat hade Tim Söderström – som ersatte den sjuke lagkaptenen Jeppe Andersen – ett skott i stolpen. Och minuten efter slog Vidar Örn Kjartansson till direkt på ett inspel från Mats Solheim, men bollen gick över.

I halvtid tvingades Tim Söderström kliva av sedan han tagit sig för ljumsken i slutet av den första halvleken. In kom i stället ytterligare en mittback, 18-årige Odilon som fick rollen som defensiv mittfältare.

Hammarby fortsatte att dominera spelet i den andra halvleken och i den 54:e minuten kom andra målet.

Nikola Djurdjic fick bollen strax utanför straffområdet och placerade den hårt i Örebromålvaktens högra hörn.

Ett klassavslut.

Örebro hade backat hem hela matchen så långt för at satsa på kontringar. Efter Hammarbys 2–0-mål var man tvungna att gå framåt och då öppnade det sig ännu mer för Hammarby som skapade massor av chanser.

Speciellt Vidar Örn Kjartansson borde ha avgjort matchen.

I stället bjöd Hammarbys back Dennis Widgren i den 75:e minuten Örebros Carlos Strandberg på ett jätteläge, men Gianluca Curci i Hammarbys mål gjorde en jätteräddning.

Nu kom 3–0 bara minuten senare. Och den här gången var det Örebroförsvaret som gjorde bort sig och Imad Khalili fick öppet mål.

Då kändes det som matchen var över.

Men så – sista tio minuterna – gav Hammarby bort två frisparar strax utanför eget straffområde. Båda ledde till mål för Örebro.

Först nickade Viktor Prodell in 3–1 och med fem minuter kvar nickade Filip Rogic in 3–2.

– Vi pratar mycket om att inte ge bort frisparkar när motståndaren är felvänd. Och så gör vi det två gånger om. Då vill man bara gå in och hoppsparka någon, säger Hammarbys tränare Stefan Billborn irriterat till C More.

– Det blir onödigt spännande. Man sitter mest och blir lite arg. Jag tycker vi borde gjort både 4–, 5– och 6–0. I stället slog vi av och ställde till det för oss.

– Vi släpper alltid till en massa skitmål, konstaterar Hammarbytränaren.