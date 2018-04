Bäst i damallsvenskan: Ingen kan mäta sig med Marta

Marta Vieira da Silva 1

Marta Vieira da Silva är utan tvekan den bästa spelaren genom tiderna i damallsvenskan. Ingen kan mäta sig med henne när det handlar om teknik, snabbhet, spelsinne, passningsskicklighet och målfarlighet. Säsongen 2008 räckte det om lagkamraterna i Umeå gav henne bollen – 23 mål och 19 assist, på 22 omgångar!

Under tio allsvenska säsonger, totalt 187 matcher, har hon gjort 161 mål och levererat runt 100 målgivande passningar. Varje lag hon representerat – Umeå IK, Tyresö FF och FC Rosengård – har vunnit damallsvenskan.

Som utsänd reporter under VM i USA 2003 minns jag att det snackades i korridorerna om att Brasilien hade plockat med en ny 17-åring i truppen. En tjej som var okänd för den breda massan, men som kunde bli något alldeles extra.

När det drog ihop sig till kvartsfinal ställdes Sverige mot just Brasilien. Dagen innan var det presskonferens på det brasilianska spelarhotellet. Efteråt gick jag upp en våning och satte mig vid ett bord i en korridor för att skriva. Ganska snart fick jag sällskap. Och det kändes som jag hamnat mitt i en skolklass, med bara tjejer, som sprang in och ut ur rummen, tjattrade, stimmade, fnissade. Åtta av spelarna i truppen var också mellan 17 och 19 år.

Efter en stund insåg de att jag knappast hörde hemma i deras korridor. Och just 17-åriga Marta kom fram och med sin lite kärva röst tipsade mig om att jag kanske kunde sätta mig någon annanstans.

Vi pratade långt senare om det här mötet. Hon minns det inte. Men undra på det, så uppe i varv som hon och kompisarna var. De spelade sitt första stora mästerskap, livet lekte, och Brasilien var i kvartsfinal.

Just det där intensiva springet i hotellkorridoren, den där höstdagen i Boston, har kommit att prägla min bild av Marta.

För det är just lekfullheten och intensiteten, över 90 minuter, viljan att få sista ordet, som varit hennes vapen i avgörande matchsituationer. Utöver alla andra kvalitéer då, förstås.

Nu räckte det inte mot Sverige i Foxboro, den gången, trots ett ledningsmål av Marta.

Och det är hennes stora sorg, att Brasilien aldrig räckt hela vägen i ett stort mästerskap.

Men chanser återstår, VM i Frankrike nästa år, och OS i Tokyo 2020. Just nu pågår Copa América i Chile, som utgör kval. Och Brasilien med en 32-årig Marta i startelvan har gått fram som en stormvind.

Marta började spela på gatorna hemma i Dois Riachos, en stad med runt 11.000 invånare i nordöstra Brasiliens inland. Vägen mot stjärnorna var en kamp mot fattigdom och fördomar. I Brasilien skulle inte kvinnor spela fotboll.

Hon var enda tjej bland killarna, hon var energisk, hon drömde om att bli en berömd fotbollsspelare.

Som 14-åring fick hon chans att provspela för storklubben Vasco da Gama i Rio de Janeiro, som skulle starta ett damlag. Hon lånade ihop pengar till bussresan, som tog tre dagar, och blev kvar.

Tre år senare spelade hon VM i USA, och fick sitt stora internationella genombrott.

Ledare från Umeå IK var på plats i USA för att följa framför allt de egna spelarna i det svenska landslaget. Men de imponerades också av en liten, tanig, 17-årig brasilianska.

När man skulle sätta truppen för 2004 kom Marta-spåret upp. Hon var inte bara en lysande spelare, utan sågs också som en stjärna medialt.

Efter väldigt mycket arbete fick de kontakt med Marta. Hon trodde det var ett skämt. Förstod inte varför en klubb på andra sidan jordklotet skulle vara intresserad av henne. Det som till slut avgjorde var att Umeå värvade även ”kusinen” Marina.

Marta tog Sverige med storm, blev den sportsliga och mediala succé, det affischnamn för damfotbollen, som Umeå hade hoppats hon skulle bli.

Hon var fullkomligt lysande när Frankfurt krossade med 3–0 hemma och 5–0 borta i Champions League-finalen 2004. Hon tog Umeå till fyra raka allsvenska guld. Hon utsågs av Fifa till världens bästa spelare, första gången redan som 20-åring.

När den amerikanska proffsligan (WPS) startade 2009, efter några år i malpåse, valde Marta att lämna Umeå och skriva kontrakt med Los Angeles Sol. Men ligan ställde in säsongen 2012, och då höll sig hårt satsande Tyresö FF framme och lockade Marta tillbaka till Sverige.

Marta på träning i Tyresö. Foto: Alexander Mahmoud

På nytt blev hon den tongivande spelaren i damallsvenskan, och banden till Sverige var nu så starka att hon var sommarpratare i P1 sommaren 2012, i ett startfält som även innehöll namn som Anja Pärson, Thorsten Flinck, Spotify-grundaren Daniel Ek, Klara och Johanna Söderberg från First Aid Kit, och Neneh Cherry.

Hon vann allsvenskan med Tyresö redan första säsongen, och ledde laget till final i Champions League 2014. En final som en halvskadad, viljestark Marta ihop med en lika taggad Verónica Boquete nästan ensamma höll på att vinna mot Wolfsburg. Tyresö tappade 3–2 till 3–4 under de sista 20 minuterna.

När Tyresö gick i konkurs veckorna efter finalen valde Marta att flytta till FC Rosengård. Det mynnade ut i två raka SM-guld. Och hennes kärlek till Sverige hade nu blivit så stark att hon ansökte om medborgarskap, och sedan drygt ett år tillbaka har hon även svenskt pass.

I en DN-intervju förklarade hon att ”det är en relation mellan mig och landet och folket. Jag gillar Sverige, trivs jättebra, har utvecklats jättemycket på alla sätt i Sverige. Därför kände jag att jag ville bli medborgare.”

Någon månad efter att medborgarskapet var klart, våren 2017, lockades Marta tillbaka till spel i USA, till Orlando Pride. Hon erbjöds ett kontrakt som hon kände att hon inte kunde tacka nej till.

Men hon stänger inte dörren för att avsluta karriären i damallsvenskan. För hon saknar sina svenska kompisar, och hon har dessutom hunden kvar i Malmö.

När ligan i USA har säsongsuppehåll reser hon därför först hem till Sverige, och sedan hem till familjen i Brasilien.

Det gör hon i dag:

Karriären har fortsatt i Orlando Pride. Kontraktet löper ut i år, men med en option om förlängning över 2019. Just nu är Marta i Chile och spelar Copa América, det sydamerikanska mästerskapet, med Brasilien.

Turneringen avgör vilka två lag från kontinenten som är direktkvalificerade till VM i Frankrike nästa år. Det blivande mästarlaget är även klart för OS i Tokyo 2020.

Slutrundan, med fyra lag, spelas 16-22 april.

Victoria Sandell, landslagsspelare 1996-2009, om Marta Vieira da Silva:

”En av de bästa spelare jag mött. 2004 hade jag förmånen att få spela med henne i världslaget. Marta är en grym spelare, med väldigt många bra kvalitéer. Tekniken och speluppfattningen i den farten som hon håller är helt suverän, liksom hennes förmåga att vinna dueller en mot en.”

Anders Johansson, tränare i Älvsjö AIK 1999-2002, Malmö FF 2003-2005, Djurgården 2008-2009, om Marta Vieira da Silva:

”Som tränare upplevde jag henne på samma sätt som jag känner när jag ser Lionel Messi i La Liga, en spelare som det inte går att försvara sig mot. Hon har tekniken och farten i kombination, och hon är en utpräglad målskytt. Ställdes man mot Marta visste man att hon behövde ha en riktigt dålig dag om hon inte levererade några mål eller assist.”

