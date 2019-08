Beijmo inte förvånad över gamla lagets succé

22-åringen kom till Djurgården från BP 2017. Året efter flyttade han till Werder Bremen och står därmed bara på 37 matcher för Djurgården, men när han nu lånades hem av MFF efter att ha tränat med sitt förra lag i sommar, är det klart speciellt.

– Jag var där 14 månader, inte mer än så. Det var en fin tid och vi vann cupguld. Jag hade bra säsonger. Det är klart att jag känner starkt för klubben. Men att matchen är speciell handlar inte om mig. Det är matchen som är speciell, en tvättäkta seriefinal. Fyra lag ligger tätt i allsvenska toppen och det är väl länge sedan Sverige kunnat se fram emot en sådan höst.

Men Felix Beijmo sticker inte under stol med att han har flera vänner i Djurgården – framför allt Jonathan Augustinsson och Jesper Karlström.

– Vi pratar varje dag och är väldigt goda vänner. Men vi vet också vad som gäller. Jag spelar för Malmö och är glad över det och vi måste vinna och jag kommer att ge precis allt förstås, säger Felix Beijmo, men vill inte gå så långt som till ”radiotystnad” med vännerna.

– Nej, men vi pratar inte detaljer kring matchen. Vi särskiljer vänskapen och professionalismen. Det är klart att jag inte berättar om hur vi har förberett oss. Det blir väl mer lite roliga anekdoter och minnen och visioner hur morgondagen kan se ut. Vänskapligt surr.

Felix Beijmo har onekligen fått en rivstart i MFF. Allsvensk debut med ljusblå tröja mot Falkenberg, rakt in i Europahettan mot Bnei Yehuda. Det har också hjälpt honom att få ett hjärta för sin nya klubb.

– Med en sådan här rivstart får man lättare respekt inom laget, vilket gör att jag trivs bättre. Jag har blivit väldigt väl bemött. I fredags när jag gick en promenad på stan var det flera som vinkade och sa ”bra spelat mot Yehuda”. Sånt uppskattar jag mycket. Det hjälper mig att komma in i laget och staden och få en relation med hela Malmö.

Det har som sagt gått i en rasande fart. Han har inte varit i Malmö ens i två veckor på lånet från Werder Bremen innan den tredje tunga matchen står för dörren. Han har nästan spelat fler matcher än han haft träningar.

– Det är olika sätt att komma in i det. Med en vanlig försäsong kan man få vänta två månader på en tävlingsmatch. Det finns fördelar i det, men ska jag vara ärlig är det skönare att komma rätt in i det. Jag har varit med på försäsongen hela tiden i Tyskland. Jag får chansen att göra avtryck direkt och komma in i gruppen. Då blir man mer respekterad och tränaren ser det också.

Än så länge gäller hotellivet.

– Det är okej, jag har vad jag behöver. Visst, jag kan inte laga mina egna tacos på fredagen, men det finns goa restauranger här i Malmö och jag får bra frukostar och lunchar hos klubben. Och mitt fokus är på att spela fotboll.

Att Djurgården leder allsvenskan är inget som överraskar Felix Beijmo.

– Nej, faktiskt inte. Jag känner många av spelarna och de är väldigt kvalitativa. De har fått in ett duktigt tränarteam som implementerat ett fint spelsätt. Det blir alltid bra när du får ett tydligt sätt hur du ska spela och har spelare som inte tror att de är över tränaren. Alla underordnar sig och lyssnar vad man ska göra. En elva som drar åt samma håll och hela klubben gör det också, då brukar det gå bra.

Har du gett Uwe Rösler lite insidetips kring Djurgården?

– Det får du se under matchen!