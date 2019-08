Betygssabotage mot David Luiz restaurang

Under den sista öppna dagen av Premier Leagues transferfönster blev David Luiz klar för Arsenal. En inte okomplicerad övergång eftersom brasilianaren senast spelade i Londonrivalen Chelsea.

Några upprörda Chelseasupportar valde då att under torsdagen ta ut besvikelsen på Luiz på ett icke-konventionellt sätt. Luiz är restaurangägare till det italienska bistrot Babbo och under gårdagen vällde det in negativa recensioner om restaurangen på resesajten Tripadvisor.

”Riktigt värdelöst, fullt av ormar”, löd en recension enligt brittiska Mirror.

En annan kommentar anspelade på flytten som David Luiz nu gör till Arsenal, hemmahörandes i norra London.

”Kyparen klagade och sa att han skulle flytta restaurangen till norra London. Jag gick ut och tänkte att det var lugnt då vi har tre bättre italienska restauranger i området.”

En tredje var ärlig med att hen inte hade besökt restaurangen och inte kunde uttala sig om matens kvalitet, men recensionen blev ändå negativ.

”Jag vet inte hur er mat är men er ägare är helt klart en bedragare.”

David Luiz själv har uttalat sig om flytten på Arsenals hemsida, där han delvis kommenterar skriverierna om att övergången skulle vara kontroversiell.

”Jag är inte alls rädd att pröva saker. Jag tror inte många spelare skulle göra denna typ av flytt, de skulle kanske vara rädda, eller något sådant. Jag försöker bara göra stora saker i livet, min tid i Chelsea tog slut och nu är jag bara spänd över att starta ett nytt kapitel av mitt liv här”

Luiz gjorde två sejourer och totalt sju säsonger i Chelsea. Brasilianaren hann göra 160 ligamatcher och elva mål för klubben.