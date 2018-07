Brittiska supportrarna utreds för diskriminerande rop

Det är bland annat The Telegraph som rapporterar att Fifa nu undersöker om det ropats något diskriminerande från de brittiska supportrarna på Luzjniki-stadion under onsdagens VM-semifinal mellan England och Kroatien.

”Vi kan bekräfta att en rapport har lämnats in genom övervakningssystemet för antidiskrimination. Detta i förhållande till att eventuella rop med diskriminerande innehåll ska ha kommit från de brittiska supportrarna under gårdagens match”, konstaterar Fifa i ett uttalande under torsdagen, enligt The Telegraph.

Fifa har anställt ett särskilt team för att övervaka samtliga matcher under VM för att upptäcka möjliga rop från supportrar eller banderoller med rasistiskt eller homofobiskt innehåll.