Brommapojkarna behåller namnet

Inför årets årsmöte hade en motion om namnbyte till IF BP på nytt lämnats in. Men med röstsiffrorna 103 mot 38 beslöt årsmötet att IF Brommapojkarna består som det registrerade namnet på klubben.

Styrelsen får däremot i uppdrag att etablera namnet BP som föreningens kommunikativa namn.

Douglas Roos, som stod bakom motionen till årsmötet, och som tränar ett flicklag i Brommapojkarna, anser att det är viktigt symboliskt att visa var klubben står i jämställdhetsfrågan. 1 000 tjejer spelar fotboll i Brommapojkarna, och Roos menar att klubbnamnet är ett exkluderande namn på en fotbollsklubb.

I fjol var det 66 röstberättigade på årsmötet, varav 37 röstade nej till ett namnbyte. I år röstade nära 75 procent av de röstberättigade medlemmarna ner den upprepade motionen om ett namnbyte.