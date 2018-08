Cupfest i Brottby: ”Alla i byn pratar om matchen”

22 augusti: Nyköping (1) –Gif Sundsvall (all), Rosengård (2)–Landskrona Bois (1), Sylvia (2) –Djurgården (all), Assyriska Turabdin (2)–Kalmar FF (all), Motala (2)–Elfsborg (all), Växjö United (2)–Häcken (all), Eskilsminne (1)–Helsingborg (superettan), Karlskrona UF (div 3)–Varbergs Bois (superettan), Sävedalen 2)–Halmstad (all), Hudiksvall (2)–Jönköpings S (superettan).

23 augusti: Carlstad U (1)–Hammarby (all), Sandvikens IF (1)–AIK (all), Brottby (4)–IFK Norrköping (all), Torn (1)–IFK Göteborg (all), FC Gute (3)–Östersunds FK (all), Akropolis (1)–Örebro (all), Friska Viljor (2)–Brommapojkarna (all), Västerås SK (1)–Brage (superettan), Smedby (3)–Gais (superettan), Lindome (2)–Norrby (superettan), Skövde AIK (1)–Öster (superettan), Hisingsbacka (2)–Örgryte (superettan), Enskede (2)–Degerfors (superettan), Arameisk–Syrianska (1)–Frej (superettan), Assyriska BK (2)–IFK Värnamo (superettan).

Malmö FF–Lunds BK spelas senare då MFF spelar kval till Europa League.