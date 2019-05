De Rossi lämnar Roma efter 18 säsonger – här är 15 andra trotjänare

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Nyheten att De Rossi lämnar Roma slog ned som en bomb. Att han dessutom inte gör det självmant gör säkerligen extra ont i Romasupportrarnas hjärtan.

– Jag berättade för Daniele om klubbens beslut att inte förnya hans kontrakt. Jag uttryckte en önskan om att han skulle stanna och få en annan roll, sade klubbens vd Guido Fienga enligt Football Italia.

Den nu 35 år gamla mittfältaren gjorde debut 2001 och har sedan dess varit klubben trogen. Var framtiden ligger är fortfarande oklart. De Rossis sista match blir mot Parma den 26 maj, i skrivande stund har han spelat 615 matcher och gjort 63 mål för Roma. Totalt blev det två Coppa Italia-titlar och en italiensk supercuptitel.

– Jag är inte glad, men jag hyser inte något agg. Någon måste fatta de här besluten, säger De Rossi enligt Football Italia.

DN har gjort ett urval från de europeiska toppligorna och listat andra spelare som kommit att bli trotjänare i sina klubbar under 1990- och 2000-talet.



Foto: Gregorio Borgia/AP

Francesco Totti, AS Roma

Kejsaren av Rom, ord och rader räcker knappt till här. Trots erbjudanden från världens bästa klubbar blev Totti kvar i Roma under hela sin karriär. Han gjorde debut i Serie A den 28 mars 1993 mot Brescia, endast 16 år gammal. Sedan dess älskad av sina egna supportrar likväl som runt om i fotbollsvärlden och ses som en av Italiens största någonsin. Den karismatiske och temperamentsfulle anfallaren avslutade sin karriär 40 år gammal.

– Jag går nu ner i det omklädningsrum som välkomnade mig som barn men jag lämnar som en man, sa han i det känslosamma avskedstalet.

Född: 27 september 1976, Rom, Italien

Säsonger i A-truppen: 25

Matcher/mål: 786/307

Meriter med Roma: Serie A, 2 Coppa Italia, 2 italienska supercuptitlar.



Foto: Back Page Images/REX

Paolo Maldini, AC Milan

Staden Milano har varit berikad med ett flertal stora spelare i såväl Milan som Inter. Men frågan är om inte den största av dem alla är Paolo Maldini. Ligadebuten kom den 20 januari 1985 i en match mot Udinese, dåvarande tränaren Nils Liedholm bytte in honom mot Sergio Battistini. Det tog inte lång tid innan Maldini spelat sig in i startelvan. Där skulle han stanna fram tills 2009 då han la skorna på hyllan. Paolo Maldinis nummer 3 är pensionerat fram tills den dagen en av hans söner eventuellt når a-lagsspel för Milan.

Född: 26 Juni 1968, Milano, Italien

Säsonger i A-truppen: 25

Matcher/mål: 902/33

Meriter med Milan: 7 Serie A-titlar, Coppa Italia, 5 italienska supercuptitlar, 5 Champions League-titlar, 4 Uefa Super Cup-titlar, 2 Intercontinentalcup-titlar, VM för klubblag.



Foto: Ian Hodgson/ANL/REX

Ryan Giggs, Manchester United

”The welsh wizard, Ryan Giggs running down the wing.” Smeknamnen är lika många som sångerna. Den vindsnabbe vänsterfotade yttermittfältaren ligadebuterade för United den 2 mars 1991 i en hemmamatch mot Everton. Karriären har varit en enda lång framgångssaga där Giggs, oavsett ålder eller motståndare lyckats anpassa sig till hur fotbollen förändrats. När snabbheten försvann utnyttjade han i stället sin rutin och erfarenhet och utmanövrerade på så sätt sina motståndare. Han gjorde mål i alla Premier League-säsonger förutom den sista och la skorna på hyllan som 40-åring och förblir en av de största som ligan och klubben någonsin haft.

Född: 29 November 1973, Cardiff, Wales

Säsonger i A-truppen: 24

Matcher/mål: 963/168

Meriter med Manchester United: 13 Premier League-titlar, 4 FA-cuptitlar, 4 ligacuptitlar, 9 Community Shield, 2 Champions League-titlar, Uefa Super Cup, Intercontinentalcupen, VM för klubblag.



Foto: Patric Söderström/TT

Henrik Rydström, Kalmar FF

Debuten kom redan 1993 och han blev trogen Kalmar i alla år. En stabil hårdarbetande mittfältare och bjöd också på en hel del citat under sin karriär. När han valde att lägga skorna på hyllan 2013 skrev Kalmar på sin hemsida: ”Om en spelare vid tidpunkten då han avslutar sin karriär har spelat flest matcher i Kalmar FF:s historia, skall hans tröjnummer (8) inte användas i framtiden i föreningens A-lag.”

– Jag har fått vara med på en resa från att vara en liten amatörförening i söder­ettan till att bli en av de största föreningarna i landet, sa Rydström till Aftonbladet efter sin avskedsmatch i november 2013.

Född: 16 februari 1976, Karlskrona, Sverige

Säsonger i A-truppen: 20

Matcher/mål: 802/antal mål, okänt

Meriter med Kalmar: Allsvenskan, Svenska cupen, Svenska supercupen.



Foto: Back Page Images/REX

Paul Scholes, Manchester United

Likt Ryan Giggs har även Paul Scholes följt med, utvecklats och varit dominant under två decennier. Han räknas som en del i Fergie's Fledglings tillsammans med bland annat David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville och Nicky Butt. Xavi har kallat honom ”den bästa centrala mittfältare jag någonsin sett på de senaste 15-20 åren”. Scholes har hyllats för sin förmåga att diktera och styra matcher och han har även stått för ett flertal drömmål, bland annat mot Aston Villa och i Champions League-semifinalen mot Barcelona 2008. Med en ypperlig passningsfot och ett spelsinne utöver det vanliga är han en av Premier Leagues främsta mittfältare genom tiderna.

Född: 16 November 1974, Salford, England

Säsonger i A-truppen: 20

Matcher/mål: 718/155

Meriter med Manchester United: 11 Premier League-titlar, 4 FA-cuptitlar, 3 ligacuptitlar, 5 Community Shield-titlar, 2 Champions League-titlar, Intercontinentalcupen, VM för klubblag.



Foto: Stuart Macfarlane/REX

Tony Adams, Arsenal

Adams bar under sin karriär lagkaptensbindeln i såväl Arsenal som det engelska landslaget. Och lovordades av både spelare och ledare. Tränaren och tidigare spelaren Harry Redknapp sa att Adams bestämde oavsett vilket omklädningsrum han befann sig i, Sir Alex Ferguson försökte värva över honom till Manchester United men Adams kärlek till Arsenal var för stor. Smeknamnet ”Mr Arsenal” och en staty utanför arenan Emirates Stadium är bevis på hur stor och uppskattad mittbacken var, är och förblir i klubben.

Född: 10 oktober 1966, London, England

Säsonger i A-truppen: 19

Matcher/mål: 670/48

Meriter med Arsenal: 4 ligatitlar, 3 FA-cuptitlar, 2 ligacuptitlar, 4 Community Shield-titlar, Cupvinnarcupen.



Foto: Frank Augstein/AP

John Terry, Chelsea

Bar Chelseas kaptensbindel för första gången endast 21 år gammal och är alltjämt klubbens mest framgångsrika kapten. Känd för att nästan skoningslöst offra sig i defensiven blev Terry den pålitliga mittbacken som Chelsea och England behövde. Med Terry i laget blev Chelsea en europeisk toppklubb och vann bland annat Europa League, Champions League och en rad ligatitlar. I slutet av Chelsea-karriären förpassades han allt oftare till bänken och Terry avslutade sin karriär genom spel i Aston Villa i Championship.

Född: 7 December 1980, London, England

Säsonger i A-truppen: 19

Matcher/mål: 717/67

Meriter med Chelsea: 5 ligatitlar, 5 FA-cuptitlar, 3 ligacuptitlar, 4 Community Shield-titlar, Europa League, Champions League.



Foto: Antonio Calanni/AP

Javier Zanetti, Inter Milan

Med sina 858 framträdanden är han den spelare som gjort flest matcher för den italienska storklubben. Känd för sin fina spelstil gick det tolv år utan att han blev utvisad. Han hade under sin tid i Inter hela 19 olika tränare. Debuten kom 27 augusti 1995 mot Vicenza, och under sena 2001 blev han permanent kapten. Zanetti har spelat med ett flertal storspelare så som Brasiliens Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo och har tränats av bland annat José Mourinho. Zanetti la skorna på hyllan efter säsongen 2013-14.

Född: 10 Augusti 1973, Buenos Aires, Argentina

Säsonger i A-truppen: 19

Matcher/mål: 858/21

Meriter med Inter: 5 Serie A-titlar, 4 Coppa Italia, 4 italienska supercuptitlar, Champions League, Uefa-cupen, VM för klubblag.



Foto: Thomas Kienzle/AP

Steven Gerrard, Liverpool

”Captain Fantastic” fick vinna allt på klubblagsnivå förutom den där åtråvärda Premier League-titeln som klubben jagat sedan senaste vinsten 1989/1990. Han toppar även de flesta listor som klubbens största genom tiderna, tätt följd av Kenny Dalglish. Han påbörjade den minnesvärda vändningen mot Milan i Champions League-finalen 2004/2005 som senare ledde till att Gerrard som kapten fick lyfta bucklan mot den svarta Istanbulhimlen säsongen 2004/2005. Kraftfull, snabb, teknisk, blick för spelet, en fruktad distansskytt och framför allt en ledare. Steven Gerrard hade det mesta vilket han visade år ut och år in. Innan han la skorna på hyllan avslutade han karriären med ett äventyr i USA och LA Galaxy.

Född: 30 maj 1980, Merseyside, England

Säsonger i A-truppen: 17

Matcher/mål: 710/186

Meriter med Liverpool: 2 FA-cuptitlar, 3 ligacuptitlar, 2 Community Shield-titlar, Champions League, Uefa-cupen, 2 Uefa Super Cup-titlar.



Foto: Manu Fernandez/AP

Xavi Hernandez, Barcelona

Förutom att han liksom Andrés Iniesta vunnit ett flertal internationella titlar som VM och EM har Xavi spelat på en extremt hög nivå under alla sina säsonger i klubben. Var aldrig den hårdförde mittfältaren som glidtacklade. Genom genialitet och en otrolig blick för spelet var Xavi regissören bakom Barcas anfall. Han var framför allt högst delaktig till den storhetstid Barcelona hade under ledning av Pep Guardiola då laget vann 14 titlar varav två Champions League-vinster och tre ligasegrar.

Född: 25 januari 1980, Terrassa, Spanien

Säsonger i A-truppen: 17

Matcher/mål: 767/85

Meriter med Barcelona: 8 ligatitlar, 3 spanska cuptitlar, 6 spanska supercuptitlar, 4 Champions League-titlar, 2 klubblags-VM-titlar, 2 Uefa Super Cup-titlar.



Foto: Fototricarico/Ipa/REX

Gianluigi Buffon, Juventus

Efter sex säsonger i Parma flyttade Buffon till Turin och Juventus inför säsongen 2001-2002. Likt Maldini har Juventus radat upp titlar under den 192 centimeter långa målvaktens tid i klubben och tolv gånger har han utsetts till Serie A:s bästa målvakt. Den enda stora titel Buffon saknar i sitt troféskåp på klubblagsnivå är Champions League. Han stannade också i Juventus när laget blev degraderat till Serie B efter den så kallade Calciopoli-skandalen där ett flertal Serie A-lag anklagades för matchfixning. Efter 17 säsonger lämnade Buffon Italien för spel i Paris Saint-Germain.

Född: 28 Januari 1978, Carrara, Italien

Säsonger i A-truppen: 17

Matcher: 656

Meriter med Juventus: 9 Serie A-titlar, 1 Serie B-titel, 4 Coppa Italia, 5 italienska supercuptitlar.



Foto: Paul White/AP

Raúl González Blanco, Real Madrid

Raul tillhörde som ung Atlético Madrids ungdomslag men som bekant kom framgångarna i Real Madrid. Det sägs att Raul tog över anfallskronan från Emilio Butragueño. Han var kapten för Real Madrid och tillhörde det som kallades den första Galácticos-eran. Ett superlag med stora superstjärnor som Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, Zinedine Zidane och David Beckham. Real Madrid vann nästan alla titlar som kom inom räckhåll under denna tid och Raul öste in mål offensivt. Han lämnade Madrid sommaren 2010 för spel i Schalke 04, därefter Al Sadd och slutligen New York Cosmos. Han är Real Madrids näst bästa målskytt genom tiderna efter en viss Cristiano Ronaldo.

Född: 27 Juni 1977, Madrid, Spanien

Säsonger i A-truppen: 16

Matcher: 741/323

Meriter med Real Madrid: 6 ligatitlar, 4 spanska supercuptitlar, 3 Champions League-titlar, Uefa Super Cup, 2 Intercontinentalcup-titlar.



Foto: Dave Shopland/Daily Mail/REX

Matthew Le Tissier, Southampton

Le Tissier blev spelaren som tackade nej till Englands toppklubbar, bland annat Tottenham och Chelsea för att stanna i The Saints. För det blev han utnämnd till årets spelare tre säsonger. Han slog sig in i Premier Leagues bästa lag säsongen 1994–1995. Han hade en otrolig förmåga att krångla sig ur små ytor, med fantastisk teknik och avslut visade han upp en klass som tog honom till landslagsspel. Klubbens fans gav honom smeknamnet ”Le God”. Han blev också den första mittfältaren att göra 100 mål i Premier League. Han är även känd för sina kvaliteter från elva meter, av 48 försök noterades han för 47 mål.

Född: 14 oktober 1968, Saint Peter Port, Guernsey

Säsonger i A-truppen: 16

Matcher/mål: 540/209

Meriter med Southampton: Finalist i Full Members’ Cup.



Foto: Manu Fernandez

Iker Casillas, Real Madrid

Skolad i Real Madrids akademi och blev den då yngste målvakten någonsin att spela Champions League när han vaktade målet i en gruppspelsmatch mot Olympiakos i september 1999. Endast 18 år och 177 dagar gammal, ett rekord som senare slogs av Mile Svilar, Benfica. Trots sin ringa längd (1.82) höll Casillas en hög nivå under många år och blev känd för sin förmåga att läsa spelet och sina reflexräddningar. För sina insatser belönades han med priset världens bästa målvakt fem år i följd. Casillas lämnade Real Madrid för Porto inför säsongen 2015-2016.

Född: 20 Maj 1981, Móstoles, Spanien

Säsonger i A-truppen: 16

Matcher: 725

Meriter med Real Madrid: 5 ligatitlar, 2 spanska cuptitlar, 4 spanska supercuptitlar, 3 Champions League-titlar, 2 Uefa Super Cup-titlar, VM för klubblag, 2 Intercontinentalcup-titlar.



Foto: Ariel Schalit/AP

Oliver Kahn, Bayern München

Vann priset som världens bästa målvakt flera gånger och ansedd som en av tidernas bästa. En smågalen men komplett målvakt som inte minst tog Tyskland till VM-final 2002, där det blev förlust mot Brasilien. På klubblagsnivå vann han allt som gick att vinna, inhemska titlar som europeiska. Kahn tilldelades också Uefas Fairplay-pris. Bayern München vann Champions League 2000-2001, medan alla lagkamrater firade gick Kahn fram till och tröstade en förkrossad Santiago Cañizares i Valencia-målet som förlorat andra finalen i följd.

Född: 15 juni 1969, Karlsruhe, Västtyskland

Säsonger i A-truppen: 14

Matcher: 632

Meriter med Bayern München: 8 Bundesliga-titlar, 6 tyska cuptitlar, 5 DFB-Ligapokaler, Champions League, Uefa-cupen, Intercontinentalcupen.

Fotnot: Listan hade kunnat göras oändligt lång. Men här valdes namn från olika klubbar och olika ligor ut för att få en bredd. Namn som Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Alessandro Del Piero, Gary Neville, Frank Lampard, Jamie Carragher, Tony Hibbert, Carles Puyol, Andres Iniesta, Fernando Hierro med flera kan också nämnas i sammanhanget.

Källa: transfermarkt.com, Wikipedia