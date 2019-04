Delad pott i Hammarbys premiär

Muamer Tankovic såg sitt högerskott ta i stolpen och sedan Kevin Stuhr Ellegard göra en jätteräddning på Darijan Bojanics friläge.

Därför blev det bara två mål i en händelserik allsvensk premiär.

Det var två rejält ombyggda lag som ställdes mot varandra i premiären. Fjolårssäsongen var en rejäl besvikelse för Elfsborg, som slutade tolva, lagets sämsta placering sedan återkomsten till allsvenskan i 1997.

Med fyra nya i startelvan vill tränaren Jimmy Thelin få till en förändring, men det började långt ifrån bra.

För det var Hammarby som gjorde första allsvenska målet på Borås Arena 2019. Gästerna hade fått ett litet spelmässigt grepp och skapat en riktigt farlig målchans när Nikola Djudjic varit nära att skarva in nyförvärvet Alexander Kacaniklic högerinlägg. Ledningsmålet kom i stället två minuter senare.

Ett misslyckat Elfsborgsuppspel hamnade till slut hos Muamer Tankovic, som alldeles för ostörd med Elfsborgsögon sett, fick vandra in i planen och snyggt skruva in 0–1 bakom Ellegaard.

Hammarby, som tappat nyckelspelare som Björn Paulsen och Jiloan Hamad och som nu saknade skadade Johan Wiland och Junior Martinsson Ngouali, känns som ett osäkert kort inför årets allsvenska, men inledningen lovade mer och det fanns fler möjligheter när Tankovic, Kacaniklic och Djurdjic surrade runt Elfsborgs straffområdet.

Men hemmalaget var inte heller ofarligt och spelade under den första halvleken en rakare och mer anfallsinriktade fotboll än under fjolårsäsongen. Pawel Cibicki, lån från Leeds och bäste målskytt under försäsongen, visade att han blir en tillgång, liksom Jonathan Levi, lån från norska Rosenborg.

Men när boråsarna kvitterade strax före paus var det två av fjorårets nyförvärv som samarbetade. Mittfältaren Robert Gojani skickade iväg en perfekt djupledsboll till dansken Frederik Holst, som helt ensam med Gianluco Curci inte gjorde något misstag.

Frågan är var Hammarsbys nykomponerade backlinje befann sig. Nye vänsterbacken Jena Carlos De Brito såg särskilt vilsen ut och när Elfsborg inledde den andra halvleken med en en tung sprudlande offensiv valde Bajentränaren Stefan Billborn att byta ut sin unge vänsterback mot mer rutinerade Mats Solheim.

Hammarby kunde vara mycket nöjda med att inte vara i underläge och Cibicki funderade över sitt oflyt. Först sköt han i ribban med ett tungs skott och i samma minut träffade han stolpen efter att snyggt vänt bort en Hammarbyförsvarare.

Nu var det Elfsborg för hela slanten. Hammarby kom inte upp i press och ett hemmalaget, som visade upp kortpassningsspel av gammalt snitt, kom igenom gång på gång.

Nye norske mittbaken Stian Gregersen var inte långt ifrån att nicka in ett ledningsmål och Jonathan Levi skruvade ett skott utanför Curcis högra stolpe.

Fast Tankovic kom ännu närmare när han tog sig fram på samma sätt som vid Hammarbys ledningsmål, men nu träffade bollen stolpen.

När Bojanic fick sitt friläge i slutminuterna borde det varit mål för Hammarby, men det slutade med en poäng var.