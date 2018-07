Den ryska drömmen är över – men VM-spelarna förblir hjältar

”SOTJI – Vem, om inte ni? När, om inte nu?”

Så står det på en jättelik banderoll som de ryska fansen vecklar ut medan nationalhymnen sjungs på Fisjt-stadion i Sotji. Anfallaren Artiom Dziuba, en av det ryska lagets mest populära spelare, sjunger hymnen med hårt slutna ögon.

Jag kommer på mig själv att fundera på vilka ord han sjunger. Under flera år sjöng folk i Ryssland den gamla texten från Sovjettiden eftersom ingen kunde de nya orden. Kan Dziuba de nya? Kunde han dem innan turneringen?

Ända sedan Sovjetunionens fall har Ryssland letat efter sin identitet. Det har varit en lång jakt, som ingalunda är över. Ofta tar den sig förvirrade, schizofrena uttryck.

Men inte i fotbollen. Där är allt mycket enkelt. Det handlar om att heja på sitt lag, att tro på under. Och det är vad ryska fans under hela VM:s gång har blivit mer och mer övertygad om – att ett under kommer att ske.

Laget som inför VM ansågs vara ett av turneringens sämsta har tagit sig ända till kvartsfinal. På vägen besegrade de ett lag som Spanien.

– Den tolfte spelaren är viktigast. Fansen. Alla vi som har kommit för att stötta vårt lag, säger Igor Samojlov.

Jag träffar honom och hans kompisar Roman Fjodorov och Oleg Gerasimov några timmar innan matchen i Sotji. De köpte biljetter efter segern mot Spanien och har åkt hit från Vladimir, som ligger på 1.700 kilometers avstånd

– Vi kommer att stöttaa laget med alla krafter. Vi springer ut på planen om det behövs, säger Oleg Gerasimov.

– Man får inte förlora på hemmaplan, tillägger Roman Fjodorov.

Om Ryssland förlorar har man i alla fall segrat, säger Oleg.

– Vår seger är att ni har kommit hit. Från Sverige, från Panama, från Brasilien! Från England! Efter allt det där med Salisbury (giftskandalen där Ryssland anklagas) och så vidare. Och ni ser att vi är normala människor. Vi vill vara vänner med er, ha en dialog, säger Oleg.

Inför matchen är stämningen på Fisjt-stadion elektrisk. Det spelas Kalinka på en decibelnivå som trotsar all beskrivning. När Tjerysjev dundrar in 1-0 till Ryssland är jublet i Fisjt-stadion så öronbedövande att mina öronproppar inte längre har minsta verkan. Jag försöker klämma in dem, men det hjälper inte.

Men efter ett vackert anfall utjämnar Kroatien strax före halvtid. Publiken ger sig inte. ”RO-SSI-JA! RO-SSI-JA!” skanderar stadions publik, som formligen lyfter sitt lag.

Men Kroatien, det bättre laget, för spelet och i andra halvlek rullar våg på våg av anfall in. Ryssland kämpar sig till kontringar men det blir inga avslut. Den storväxta Dziuba är stark i närkamper, men inte när det gäller att springa ifrån det kvicka kroatiska försvaret.

Hela tiden upprepas de öronbedövande skanderingarna: RO-SSI-JA! RO-SSI-JA! Under tiden river kroaterna ständigt upp stora luckor i det ryska försvaret. De ryska anfallen har aldrig tillräckligt många spelare. När man får in passningar framför mål är ingen där.

Fernandes nickar in kvitteringen i förlängningen. Foto: Adrian Dennis/AFP

I förlängningen nickar Kroatien in ett mål. Ryssarna ger inte upp – de kämpar som djur. Det blir hörnor. Det blir frisparkar. På Twitter kritiseras Tjertjesov för att han har bytt ut både Tjerysjev och Dziuba, de mest effektiva av ryska målspottare.

Jag tänker redan att här tar den ryska sagan slut. Men så nickar Mario Fernandes in en hörna. Och nu löper hela stadion amok.

Kroatien är det bättre laget, med många fler anfall. Men ryssarna slåss med blodsmak i munnen, med en hel stadion i ryggen. Försvaret slår undan bollar, de kastar sig, de blockerar.

På Twitter biter hela det ryska etablissemanget på naglarna. Oppositionens Aleksej Navalnyj, den kremlkritiska performancekonstnären Pjotr Verzilov och den oberoende journalisten Oleg Kasjin. RT:s (den Kremlfinansierade engelskspråkiga kanalen) chefredaktör Margarita Simonjan, och Dmitrij Smirnov, journalist på Putinvänliga Komsomolskaja Pravda som ingår i Kremls egen pool. Alla stöder de helhjärtat det ryska laget, alla hoppas de vilt på seger.

Under tio år som Moskvakorrespondent är det är första gången jag ser oppositionen och Kreml enig på det här sättet.

Det blir strafftävling. Där brukar Ryssland vara starkt. Men Artiom Dziuba, en klippa i dessa sammanhang, är utbytt och Fjodor Smolov, som inleder, missar. Därefter lyckas den helgonförklarade ryska målvakten Igor Akinfejev rädda en straff. Men när Fernando Hernandes missar och kroaterna slår in resten är saken klar.

Den ryska VM-sagan är slut.

Men något nytt har VM trots allt för med sig för det ryska laget. Jag tänker på att jag under detta VM kanske för första gången någonsin har sett ryssar sjunga sin nationalsång med uppriktig glädje.

Det kämpande ryska laget har skapat en positiv form av nationalism. Just den som Ryssland så förtvivlat behöver.