Djurgården kopplade greppet om guldstriden

En stark laginsats fällde avgörandet. Men den stora matchhjälten var målvakten Tommi Vaiho som räddade en straff, och svarade en riktigt svettig räddning på ett öppet avslut från Romain Gall.

– Jag var inte nervös när de fick straffen. Jag såg att Markus Rosenberg var stressad, sade Djurgårdens tränare Kim Bergstrand till C More.

På frågan om Djurgården är på väg mot SM-guldet, svarade Bergstrand:

– Vi tar en match i taget. Förlorar vi en match skiljer kanske bara tre poäng till Malmö.

Men matchvinnaren Mohamed Buya Turay var tydlig:

– Vi kommer att vinna ligan, sade han till C More.

Matchvinnaren Tommi Vaiho konstaterade att Djurgården är värda att ligga i topp.

– SM-guld? Inte omöjligt om vi fortsätter så här, sade Vaiho till C More.

Inledningen av matchen var intensiv. Det smällde rejält i närkamperna. Efter cirka tio minuter satte sig matchen, med lite lugnare och mer kontrollerat spel.

Men det fortsatte att smälla. Och efter femton minuters spel gick vänsterbacken Elliot Käck in i en våldsam satsning mot Felix Beijmo, och drog på sig ett gult kort. Innebär att Käck är avstängd i derbyt mot AIK nästa söndag.

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf tvingades möblera om i startelvan. Med Aslak Witry skadad fick Jonathan Augustinsson gå in som högerback. Edward Chiluya var sjuk. Augustinsson signalerade problem med ljumsken redan efter 20 minuter, men spelade vidare. Innebär att Djurgården har ytterbacksproblem inför mötet med AIK.

Malmö skapade ett par riktigt vassa lägen vid fasta situationer i första halvlek. Med Anders Christiansen som leverantör och Markus Rosenberg som avslutare.

Djurgården hade en fet chans efter 34 minuters spel, när Curtis Edwards öppnade upp Malmös defensiv med en smart passning. Avslutet från Fredrik Ulvestad smet precis utanför stolpen.

Dessutom hade Markus Danielson en nick strax över några minuter innan halvtid.

I takt med att intensiteten mattades fick Djurgården matchen dit de ville. Malmö hade problem att hitta in bakom Djurgårdens täta , samspelta defensiv.

Djurgårdens landslagsaktuelle mittback Markus Danielson agerade med pondus, läste sönder Malmös attacker. Var dessutom ett rejält hot mot Malmös backlinje när han gick upp på fasta situationer.

Malmös försvarsgeneral Rasmus Bengtsson drog på sig ett gult kort tio minuter innan paus, och är därmed avstängd mot Kalmar i nästa omgång. Liksom Anders Christiansen, som fick ett kort i andra halvlek.

Stor dramatik i andra halvlek. Djurgården tog ledningen efter 60 minuters spel. Jonathan Ring vann boll på egen planhalva och startade en blixtsnabb kontring. Matade fram Haris Radetinac på djupet, som hittade Mohamed Buya Turay centralt, som smällde in bollen högt förbi en chanslös Johan Dahlin.

Sex minuter senare hade Malmö en gyllene chans att kvittera. Christiansen gjorde en tvåfotare förbi Jacob Une Larsson, och föll, enkelt. Domaren pekade på straffpunkten.

Markus Rosenberg fick ansvaret. Men straffen var dåligt slagen. Tommi Vaiho styrde bollen över med en fotparad.

Det var Malmö sjätte straffmiss den här säsongen, av lika många möjliga. Och det var andra gången Rosenberg brände från elva meter.

Nu gick Malmö all in offensivt. Guillermo Molins och Romain Gall byttes in. Gall hade ett tungt avslut i öppet läge efter 77 minuters spel. Men Vaiho gjorde en jätteräddning.

Båda lagen var tröttkörda på slutet. Men Djurgården är oerhört starkt och kunde spela av matchen, med intakt nolla.

Läs mer: Johan Esk: Var det här Vaiho blev Djurgårdens Tommi Guldfot?