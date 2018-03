DN listar: Allsvenskans 10 bästa spelare under 2000-talet – plats 7: Niclas Alexandersson

Niclas Alexandersson

7

Han var 33 år när han efter sju år utomlands gjorde comeback i allsvenskan 2004. Att det blev IFK Göteborg som fick namnteckningen på ett kontrakt var ingen överraskning.

Det var i Blåvitt han tog SM-guld 1996 och fick dessutom vara med och spela i Champions League. Den spelskicklige, snabbe och slitstarke mittfältaren fick snabbt ögonen på sig från klubbar ute i Europa och kom 1997 till Sheffield Wednesday för att sedan gå vidare till Everton, en kortare period var Alexandersson dessutom utlånad till West Ham.

Sitt andra SM-guld spelade han hem i sista omgången mot Trelleborg 2007. Guldet säkrades inför mer än 40 000 åskådare på Nya Ullevi med en 2-0-seger, kvar från den tiden är i dag både Tobias Hysén och Sebastian Eriksson. Det var också med nya tränarduon Jonas Olsson och Stefan Rehn som Alexandersson och IFK Göteborg tog sitt första guld sedan det "Alex" tog hem redan 1996.

Alexandersson spelade även cupfinalen som IFK Göteborg förlorade med 3-0 mot Kalmar FF.

I oktober 2008 meddelade Niclas Alexandersson att han gjort sitt i allsvenskan.

"Kroppen har börjat säga ifrån och jag har inte den energin som krävs för att motivera mig för ytterligare en säsong. Drivkraften börjar ta slut, det blir svårare och svårare att nå upp till den nivån där jag bidrar med mycket", förklarade Alexandersson.

Känslan för klubben var allt för stark när ledningen bad 37-årige Alexandersson göra comeback under hösten 2009. IFK Göteborg jagade SM-guldet och Alexandersson inledde med att hoppa in i derbyt mot Gais som Blåvitt vann med 2-1 efter ett segermål av Stefan Selakovic på stopptid.

Den 23 oktober gjorde Alexandersson sitt sista allsvenska mål när han satte 2-0 bakom Brommapojkarnas målvakt Benny Lekström. Göteborg vann med 3-0 efter två mål av Tobias Hysén.

Den avgörande guldkampen mot AIK i sista omgången den 1 november 2009 blev Alexandersson sista förställning i allsvenskan. Göteborg var tvingat att vinna och Alexandersson började på bänken men kom in efter 57 minuter vid ställningen 1-1. Men målet som definitivt avgjorde guldstriden gjordes av AIK:s veteran Daniel Tjernström.

I snart tio år har Niclas Alexandersson arbetat som fotbollsinstruktör för elever i årskurs fyra till nio på Änglagårdsskolan, i vilken IFK Göteborg äger en liten del. Spelare som Carlos Strandberg (Malmö FF) och Tesfaldet Tekie (Östersunds FF) har fått en del av sin fotbollsfostran på Änglagårdsskolan.

Alexandersson spelar uppvisningsmatcher med IFK Göteborgs veteranlag och hoppade för inte så länge sedan in i Västra Frölundas reservlag och fick då spela tillsammans med 16-årige sonen Noah, som spelar i pojklandslaget och nyligen gick över till IFK Göteborgs akademi. Niclas hade rollen som offensiv mittfältare med Noah framför sig.

Tillsammans med hustrun Frida Alexandersson, de har varit ett par sedan 1991, har han barnen Tilda, 18, Noah, 16, och Thelma, 9. Tilda har ett A-lagskontrakt med Önnereds HK, elitserielag i handboll.

För fyra år sedan sålde familjen huset i Långedrag och flyttat till en lägenhet i centrala Göteborg.

---

Stefan Rehn, Niclas Alexanderssons tränare i IFK Göteborg vid SM-guldet 2007:

– Han var en fantastisk spelare, både defensivt och offensivt, en väldigt bra lagspelare – men som också klarade sig väldigt bra på egen hand. Han var klok och taktiskt duktig, allround.

– Han var en tvåvägsspelare, jag hade ju honom bara när han var äldre – men då bidrog han väldigt mycket till vårt SM-guld. Han kunde både stänga en kant defensivt, men också öppna den offensivt.

– Det betydde mycket att han kom tillbaka till klubben. Han hade ett lugn, både utanför plan och på plan. Sen hade vi en hel del yngre grabbar – Mattias Bjärsmyr, Pontus Wernbloom, Marcus Berg och alla de där. Han blev lite som en pappa för dem. Han var otroligt viktig för oss.”

Läs mer: Nummer 8 på DN:s lista: Daniel Sjölund

Läs mer: Nummer 9 på DN:s lista: Nils-Eric Johansson