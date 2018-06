DN rankar: Så långt når de 32 VM-lagen

Kan vinna VM

Bilder på tyska VM-truppen sätts upp vid landets fotbollsmuseum i Dortmund. Foto: Martin Meissner/AP

Tyskland (1)

Var hänsynslöst bra i kvalet, vann samtliga tio matcher och hade +39 i målskillnad. Imponerade också stort i Confederations Cup förra sommaren, då förbundskapten Löw åkte till Moskva med en B-uppställning, och vann turneringen. Det innebär att de regerande mästarna har favoritstämpel, och att Löw hade en ocean av spelare som ville till VM, men bara 23 fick plats i truppen. Det bekymret hade knappast Janne Andersson. Manchester Citys Leroy Sané sidsteppades till förmån för Julian Draxler i sista gallringen. Spelare som Mario Götze, Lars Stindl och Sandro Wagner hamnade också utanför.

Tidigare VM: 18

Meriter: VM-guld 1954, 1974, 1990, 2014, VM-silver 1966, 1982, 1986, 2002, VM-brons 1934, 1970, 2006, 2010.

Storstjärnan Neymar kramar om Philippe Coutinho. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Brasilien (2)

Med Neymar som bas har Brasilien byggt ett konkurrenskraftigt lag. Seglade ifrån övriga lag i kvalet. För vänsterbacken Marcelo kan det bli sista VM-turneringen. Högerbackskollegan Dani Alves försvann innan turneringen på grund av skada. Nu är Brasilien ute efter revansch för den minst sagt tunga semifinalförlusten mot Tyskland i hemma-VM för fyra år sedan, 1-7. Neymar har ägnat de senaste månaderna åt rehabilitering av en fotfraktur, och är på god väg att hitta 100-procentig form till VM. Men Brasilien står inte och faller med den stora stjärnan. Truppen är bred, med namn som Casemiro, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Paulinho, Fernandinho, Fred, Willian, Roberto Firmino, Danilo, Thiago Silva och målvakten Ederson.

Tidigare VM: 20 (samtliga)

Meriter: VM-guld 1958, 1962, 1970, 1994, 2002, VM-silver 1950, 1998, VM-brons 1938, 1978.

Leo Messi och de andra i Argentinas landslag anlände till Ryssland på lördagen. Foto: Pavel Golovkin/AP

Argentina (5)

Argentina var illa ute i kvalet. Men till slut ställde Lionel Messi allt till rätta. Spelarmaterial finns, inte minst offensivt med Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala och Angel di Maria. Men förbundskaptenen Jorge Sampaoli får inte riktigt ihop helheten. Laget sjunker för djupt defensivt, vilket märktes i kvalet. Messi gör sitt fjärde VM. Nådde kvartsfinal både 2006 och 2010. I Brasilien för fyra år sedan gick Argentina till final, men föll efter förlängning (0-1) mot Tyskland.

Tidigare VM: 16

Meriter: VM-guld 1978, 1986, VM-silver 1930, 1990, 2014.

Backkuggen Kompany hälsar på skolelever i Bryssel. Foto: Laurie Dieffembacq/AFP

Belgien (3)

Efter missen i EM sommaren 2016, då ett skadedrabbat Belgien åkte ur i kvartsfinalen mot Island, bör den gyllene generationen nu vara mogen att ta sista steget. Skadefritt kan laget bli hyperfarligt i Ryssland. Med understöd av Kevin De Bruyne öste Romelu Lukaku, Eden Hazard, och Dries Mertens in mål i kvalet. Förbundskapten Roberto Martinez problem är skadebenägne innerbacken Vincent Kompany, som är svår att ersätta. Mittfältaren Radja Nainggolan ställdes utanför truppen, av taktiska skäl. Christian Benteke, som gjorde en del mål i kvalet, försvann i sista gallringen.

Tidigare VM: 12

Meriter: VM-fyra 1986.

Veteranen Iniesta mot Tunisien i juni. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Spanien (8)

Manövrerade ut Italien i kvalet, vilket visade att generationsväxlingen har fungerat. Alvaro Morata och Isco gjorde fem mål var. Speciellt Isco imponerade när Italien besegrades med 3-0 i ”gruppfinalen”. Dessutom finns det kvar rutin i mängd hos spelare som Andrés Iniesta, David Silva, Sergio Busquets, Sergio Ramos, Gerard Pique och David de Gea. Kvalinsatsen till trots ställdes Morata utanför VM-truppen, liksom veteranerna Cesc Fabregas och Juan Mata.

Tidigare VM: 14

Meriter: VM-guld 2010.

Kommer Mbappé få sitt stora internationella genombrott i Ryssland? Foto: Jeff Pachoud/AFP

Frankrike (7)

Revanschsuget efter finalmissen i EM på hemmaplan 2016. Vann kvalgruppen med marginal. Enda förlusten kom mot Sverige på Friends (1-2). Ett lag som håller världsklass i alla lagdelar, undantaget målvakten Hugo Lloris som varvar högt och lågt. Paul Pogba och Antoine Griezmann i nyckelroller. Dessutom kan 19-årige Kylian Mbappé och 20-årige Ousmane Dembélé få stora internationella genombrott. Anfallsstjärnan Dimitri Payet skadades i Europa League-finalen, och hamnade utanför truppen. En trupp som har bredd, det inser man när man noterar att spelare som Alexandre Lacazette och Antony Martial inte finns med bland de 23 i Ryssland.

Tidigare VM: 14

Meriter: VM-guld 1998, VM-silver 2006, VM-brons 1958, 1986.

Kan nå kvartsfinal

Få spelare är så tongivande i sina landslag som Ronaldo. Foto: Francisco Leong/AFP

Portugal (4)

De regerande Europamästarna hade en enkel kvalgrupp, där endast Schweiz bjöd motstånd. Vann den avgörande, sista matchen mot Schweiz och säkrade därmed direktplatsen. Cristiano Ronaldo var tongivande i kvalet med sina 15 mål. Det här blir hans sista chans att spela hem även en VM-medalj. Frågetecken dock för lagets defensiv. Pepe, Bruno Alves och Jose Fonte är inte purunga längre. Portugal är väldigt mycket Ronaldo.

Tidigare VM: 5

Meriter: VM-brons 1966.

Eriksen ska visa vägen för Danmark i VM. Foto: Peter Morrison/AP

Danmark (12)

Den stora klättraren under hösten. Plats 51 på Fifa-rankningen så sent som i juni i fjol, på plats 12 när kvalet var slutspelat i november. Hade varit i seedningsgrupp två om novemberrankingen styrt VM-lottningen. Christian Eriksen är lagets stora stjärna. Mittfältaren från Tottenham stänkte in tre mål i den avgörande playoff-matchen mot Irland, gjorde elva mål totalt i kvalet. Mittbacken Andreas Christensen har under säsongen startat regelbundet i Chelsea. Och Pione Sisto, verksam i Celta Vigo, har en bra säsong i benen. Frågetecken dock runt effektiviteten hos anfallarna Kasper Dolberg, Andreas Cornelius, och Yussuf Poulsen.

Tidigare VM: 4

Meriter: kvartsfinal 1998.

Rodriguez och Cuadrado firar ett mål mot Peru. Foto: Martin Mejia/AP

Colombia (16)

Snubblade lite på slutet i kvalet, men kunde ändå hålla undan och knipa den sista direktplatsen. Gick till kvartsfinal i VM för fyra år sedan. Då som nu är James Rodriguez nyckelspelaren. Veteranen Radamel Falcao och Arsenalmålvakten David Ospina står för rutinen. Och just rutinen från Brasilien-VM är påtaglig i truppen, men nu krävs mer än laget visade i kvalet. Spelare som innerbacken Davinson Sanchez, Tottenham, och mittfältaren Juan Cuadrado, Juventus, måste kliva fram.

Tidigare VM: 5

Meriter: kvartsfinal 2014.

Tottenhams Kane är Englands lagkapten. Foto: Frank Augstein/AP

England (13)

Defilerade till slut hem en svag kvalgrupp, med en nolla i förlustkolumnen. Men bakom siffrorna döljer sig två segermål och en kvittering sent in på tilläggstid. Det kommer att krävas mer av Gareth Southgates grabbar i Ryssland. Anfallaren Harry Kane är lagets hetaste spelare, det var han som stod för de avgörande målen i kvalet. Kane blir lagets kapten i VM. Kreativiteten kunde dock vara bättre. Med så många importer i Premier League är det svårt för engelska talanger att slå sig fram, undantaget Tottenhams 22-årige mittfältare Dele Alli. Spelare som Gary Cahill, Fabian Delph, Kieran Trippier och Danny Rose är inte givna startspelare i sina klubblag varje vecka.

tidigare VM: 14

Meriter: VM-guld 1966

Kroatiska nyckelspelare: Modric, Rakitic och Mandzukic. Foto: Guiseppe Cacace/AFP

Kroatien (18)

Tappade möjligheten att vinna kvalgruppen genom att släppa in ett sent kvitteringsmål (1-1) i hemmamötet med ett avsågat Finland i den näst sista kvalomgången. Körde sedan över Grekland i playoff (4-1, 0-0). Saknar den jämnhet som krävs. Men har en mittfältsduo i världsklass, Luka Modric och Ivan Rakitic. Och längst fram står Mario Mandzukic för målproduktionen.

Tidigare VM: 4

Meriter: VM-brons 1998.

(Kroatien var en del av kungadömet Jugoslavien vid VM 1930, en del av federationen Jugoslavien under 7 VM-turneringar 1950-1990, och vann VM-brons 1930)

Cavani firar ett kvalmål mot Bolivia. Foto: Matilde Campodonico/AP

Uruguay (17)

Var aldrig riktigt i farozonen i kvalet, vann hälften av de 18 matcherna, och slutade tvåa bakom Brasilien. Truppen har gott om rutin. Anfallarna Luis Suarez (10 mål i kvalet) och Edinson Cavani (5) samt försvararen Diego Godin (3) håller världsklass. Laget ställer om snabbt och effektivt. Men defensivt kan det brista när motståndaren kommer brett.

Tidigare VM: 11

Meriter: VM-guld 1930, 1950.

Bör nå åttondelsfinal

Polskt firande efter sista VM-kvalmatchen. Foto: Czarek Sokolowski/AP

Polen (10)

Ett lag som lever väldigt mycket på att en spelare levererar, Robert Lewandowski, som med 16 mål stod för mer än hälften av Polens totala målskörd i kvalet. Polen har en rutinerad startelva, och 15 av spelarna i truppen är verksamma i Italien, England och Tyskland. Men laget är sårbart defensivt, släppte in flest mål (14) av gruppsegrarna i det europeiska kvalet.

Tidigare VM: 7

Meriter: VM-brons 1974, 1982.

Förbundskapten Vladimir Petkovic instruerar landslaget. Foto: Laurent Gillieron/AP

Schweiz (6)

Hamnade i en enkel kvalgrupp tillsammans med Portugal. Men det krävdes en feldömd straff för att klara Nordirland i playoff (1-0, 0-0). Startelvan ser bra ut på papperet, med spelare som är verksamma i de stora ligorna. Nyckelspelarna Stephan Lichtsteiner, back, Granit Xhaka, defensiv mittfältare, Xherdan Shaqiri, offensiv mittfältare, och Josip Drmic, anfallare, måste göra en bra turnering. Annars kan Schweiz snubbla.

Tidigare VM: 10

Meriter: kvartsfinal 1934, 1938, 1954.

Kan nå åttondelsfinal

Ryske målvakten Igor Akinfeev fokuserad under landslagsträning. Foto: Alexander Nemenov/AFP

Ryssland (66)

Det näst sämst rankade laget i slutspelet. Till viss del beroende på avsaknad av tävlingsmatcher sedan EM-slutspelet 2016. Men också beroende på att generationsväxlingen inte har fungerat. Framför allt saknas stabilitet i försvaret sedan tvillingarna Berezutskij slutat. Lagom inför VM gör därför 38-årige Sergej Ignashevich comeback i landslaget. 34-årige Jurij Zhirkov finns också med för att täta vänsterkorridoren. Ryssland kan få problem att ta sig vidare från gruppspelet, trots att man i egenskap av värdnation var i första seedningsgrupp vid lottningen. Måste besegra Saudiarabien i premiären, till att börja med.

Tidigare VM: 3

Meriter: aldrig vidare från gruppspelet.

(Tidigare en del av Sovjetunionen, som gjorde 7 VM-slutspel 1958-1990, och var VM-fyra 1966)

Stjärnan Salahs skada är ett orosmoment för Egypten. Foto: Khaled Desouki/AFP

Egypten (46)

Stabilt lagbygge där Liverpools anfallsstjärna Mohamed Salah sticker ut. Just Salah klev fram och avgjorde viktiga matcher i kvalet. Men frågetecken för Salah efter skadan i Champions League-finalen. Är det en 100-procentigt frisk Salah som reser till Ryssland? Essam El-Hadary var förstemålvakt i kvalet. Och han togs även ut i VM-truppen som förstemålvakt. Han blir därmed den äldste VM-spelare genom tiderna. El-Hadary fyllde 45 år i januari. Egypten har under en mängd år varit bra, eller bäst, i Afrika. I ett VM-slutspel är nivån högre, och då kan det bli svårare.

Tidigare VM: 2

Meriter: aldrig vidare från gruppspelet. Har aldrig vunnit någon match i ett slutspel.

Aldo Corzo, mitten, firar med lagkamraterna efter playoff-vinsten mot Nya Zeeland. Foto: Rodrigo Abd/AP

Peru (11)

Spurtade till sig ett playoff mot Nya Zeeland. Tog 12 poäng av 18 möjliga i kvalets sista tredjedel, vilket räckte för att sno playoff-platsen, på målskillnad, framför näsan på Chile. Ingen i truppen var född senast Peru var i VM-slutspel (1982). 33-årige Jefferson Farfan nyckelspelare offensivt tillsammans med 34-årige Paolo Guerrero. Frågetecken för backlinjen, som har problem med spelet i luftrummet.

Tidigare VM: 4

Meriter: kvartsfinal 1970.

Hirving Lozano, Mexikos nya stjärnskott. Foto: Eduardo Verdugo/AP

Mexiko (15)

Vann det nordamerikanska kvalet utan problem. Var VM-klart med tre omgångar kvar. Mexiko fungerar bäst när de håller i bollen och dikterar tempot. Defensivt är laget sårbart när motståndaren pressar högt. 22-årige yttern Hirving Lozano är den nya stjärnan, han har redan gjort succé i nederländska PSV. Anfallaren Javier ”Chicarito” Hernandez är dock det mest kända ansiktet. Spelartruppen har gott om mästerskapsrutin. Åtta av de VM-uttagna spelarna vann OS-guld i London, efter finalseger mot Brasilien.

Tidigare VM: 15

Meriter: kvartsfinal 1970, 1986.

Janne Andersson följer landslagets träning. Foto: Thomas Johansson/TT

Sverige (23)

Uträknat från start, då man hade EM-finalisten Frankrike och VM-trean Nederländerna i gruppen. Men efter heroiska insatser höll Sverige undan för Nederländerna, knep playoff-platsen, och tog sig sedan till VM på Italiens bekostnad. Inget mindre än en bragd. Nu måste laget steppa upp ytterligare. Det krävs en trepoängare i premiären mot Sydkorea för att drömmen om åttondelsfinal ska leva.

Tidigare VM: 11

Meriter: VM-silver 1958, VM-brons 1950, 1994.

Anfallaren Mané har toppat formen inför VM. Foto: Francois Mori/AP

Senegal (28)

Mötena med Sydafrika avgjorde. Första mötet, som Senegal förlorade (1-2), ledde till omspel efter en domarskandal, som i förlängningen innebar att den ghananske domaren stängdes av på livstid. Senegal avslutade därför kvalet med två matcher mot Sydafrika inom fyra dagar, vann båda, och grejade därmed gruppsegern med marginal, till Burkina Faso. Om Sydafrika vunnit båda mötena hade Senegal missat VM. Senegal ses som det afrikanska lag som har störst möjligheter i Ryssland. Kalidou Koulibaly, Napoli, håller ihop försvarsspelet, och anfallsmässigt är Liverpools Sadio Mané i sitt livs form. Drygt hälften av spelarna är födda och fotbollsfostrade i Frankrike, en har spanskt pass.

Tidigare VM: 1

Meriter: kvartsfinal 2002.

Shinji Kagawa, en av Japans viktigaste spelare. Foto: Shizuo Kambayashi/AP

Japan (60)

Japan säkrades gruppsegern före Saudiarabien och Australien genom att besegra just Australien i den nästa sista omgången i Saitama med 2-0. Stommen i laget är verksam i Europa, spelare som Shinji Okazaki, Leicester, Shinji Kagawa, Dortmund, och Makoto Hasabe, Frankfurt. Förbundskapten Vahid Halilhodzic är inte rädd för att släppa fram unga spelare, och det har fungerat bra. Frågan är dock om Japan håller defensivt när laget hamnar under tryck?

Tidigare VM: 5

Meriter: åttondelsfinal 2002, 2010.

Borta efter gruppspelet

Aron Gunnarsson: lagkapten. Foto: Brynjar Gunnarsson/AP

Island (22)

EM-sensationen gjorde det igen. Vann en tuff kvalgrupp före Kroatien, Ukraina och Turkiet. 3-0 borta mot Turkiet i den näst sista omgången var liten matchboll. Men seger i samtliga fem hemmamatcher grundlade avancemanget. Frågan är dock om Island orkar med ytterligare en sensation? Mittfältarna Aron Gunnarsson och Gylfi Sigurdsson är lagets hjärta respektive hjärna. Det finns inga i truppen som kan täcka upp deras positioner vid eventuella skador. Och just Sigurdsson är ett bekymmer. En knäskada höll honom borta från spel sedan mitten av mars och resten av säsongen i Premier League. Gjorde comeback först i början av juni, med ett 27 minuter långt inhopp i en träningslandskamp mot Norge. Island har hamnat i en tuff grupp med Argentina, Kroatien och Nigeria.

Tidigare VM: debutant

Meriter: -

Kendall Waston firar ett kvalmål mot Honduras med att slita av sig tröjan. Foto: Moises Castillo/AP

Costa Rica (25)

Costa Rica gick sensationellt till kvartsfinal i Brasilien 2014, förlorade mot Nederländerna efter straffläggning. Stommen i laget finns kvar, som Real Madrids målvakt Keylor Navas, mittfältaren Celso Borges och anfallarna Bryan Ruiz och Joel Campbell. Men finns tillräckligt mycket bensin kvar i tanken för att skrälla på nytt? Förmodligen inte. Har Brasilien, Schweiz och Serbien i gruppen.

Tidigare VM: 4

Meriter: kvartsfinal 2014.

Tunisiens landslag på hemmaplan inför VM. Foto: Fethi Belaid/AFP

Tunisien (14)

Tog fyra poäng av sex möjliga mot Kongo Kinshasa, och det räckte för att vinna en kvalgrupp som i övrigt innehöll utfyllnad i form av Libyen och Guinea. Ett ungt lag, utan internationella stjärnor. Nära hälften av spelarna i VM-truppen har franska pass, en har italienskt. 75 procent av truppen består av spelare som är verksamma i Frankrike, Saudiarabien, Egypten, Turkiet, England och Belgien. VM-slutspelet är Tunisiens första sedan 2006, och det femte någonsin. Väl i Ryssland kan det bli kärvt, trots att laget klättrat rejält på världsrankingen, nio placeringar sedan i mars. De har både Belgien och England i gruppen.

Tidigare VM: 4

Meriter: aldrig vidare från gruppspelet.

(Självständigt från Frankrike 1956. Tunisiska fotbollförbundet bildades 1957)

Turkiets Mehmet Topal tacklar Ghoddos under en träningsmatch. Foto: AP

Iran (36)

Iran gick igenom kvalet obesegrat, och var VM-klara gruppsegrare, före Sydkorea, med två omgångar kvar. Ett för den breda massan anonymt lag. När hälften av spelarna spelar för inhemska klubbar. Men Östersunds Saman Ghoddos knep en plats i VM-truppen. Laget saknar erfarenhet av att möta de större nationerna. Nu ställs man mot Spanien och Portugal i gruppen, och då kan det ta stopp.

Tidigare VM: 4

Meriter: aldrig vidare från gruppspelet.

Serbien landade i Kaliningrad på måndagen. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

Serbien (35)

Serbien tog poäng i de viktiga matcherna, och vann en jämn kvalgrupp före Irland och Wales. Har runt 20 spelare ute i de stora europeiska ligorna, bland dem Nemanja Matic, Manchester U, Luka Milevojevic, Crystal Palace, Aleksandar Mitrovic, Fulham, och Branislav Ivanovic, Zenit St Petersburg. Men Fifa-rankingen skvallrar om att laget saknar tillräcklig spetskvalité. Och den största bristen ligger i försvarsspelet, som är stundtals taggigt.

Tidigare VM: 1

Meriter: aldrig vidare från gruppspelet.

(Serbien var en del av kungadömet Jugoslavien vid VM 1930, en del av federationen Jugoslavien under 7 VM-turneringar 1950-1990, en del av Förbundsrepubliken Jugoslavien och Serbien och Montenegro vid VM 1998, deltog i VM 2006 som Serbien och Montenegro. Var bronsmedaljör i VM 1930)

Australiens veteran Tim Cahill. Foto: Daniel Munoz/AP

Australien (40)

För att få bättre konkurrens har Australien valt att tillhöra det asiatiska förbundet, och deltar därmed i det asiatiska kvalet. Slutade trea i gruppen, fick spela playoff mot den andra trean, Syrien, och sedan ett nytt playoff mot Honduras innan man nådde VM. Majoriteten av spelarna är verksamma i Europa. Bland dem Aaron Mooy, Huddersfield, Mile Jedinak, Aston Villa, Tom Rogic, Celtic och framför allt 38-årige veteranen Tim Cahill, Millwall. Cahill gör sitt fjärde VM. Australien spelar normalt med trebackslinje, men det känns vågat mot lag som Frankrike, Danmark och Peru.

Tidigare VM: 4

Meriter: åttondelsfinal 2006.

Juventus marockan Mehdi Benatia, till höger. Foto: Riccardo Antimiani/AP

Marocko (42)

Många trodde att Elfenbenskusten skulle ta VM-platsen, som var ett poäng efter Marocko inför sista omgången, då lagen möttes i Abidjan. Men Marocko vann bortamötet med 2-0. VM-truppen kommer nästan uteslutande att bestå av spelare som är födda och fotbollsskolade i Europa, företrädesvis i Frankrike och Nederländerna. Senaste året har totalt 30 spelare med utländska pass figurerat i landslagstruppen, varav 17 var fransmän. Vilket i sin tur skapar tre klickar i omklädningsrummet, en fransk, en nederländsk och en marockansk, vilket inte alltid är friktionsfritt.

Tidigare VM: 4

Meriter: åttondelsfinal 1986.

(Självständigt från Frankrike och Spanien 1956.Marockanska fotbollförbundet bildades 1955)

John Obi Mikel mot England. Foto: Matt Dunham/AP

Nigeria (47)

Första afrikanska lag som säkrade en VM-plats, med en kvalmatch kvar. Avrundade med 1-1 mot Algeriet, men brist på organisation innebar att man använde en avstängd spelare, och Algeriet dömdes som segrare med 3-0. Veteranen John Obi Mikel är lagkapten, här finns också spelare som Chelseas Victor Moses, Arsenals Alex Iwobi och Leicesters Kelechi Iheanacho. Nigeria är hyperfarligt när laget är i harmoni. Men stora turneringar brukar också innebära löneförhandlingar in i det sista för att få spelarna att ställa upp. Nu hamnade man dessutom i en lurig grupp, med Argentina och Kroatien.

Tidigare VM: 5

Meriter: åttondelsfinal 1994, 1998, 2014.

Förbundskapten Hernan Dario Gomez firar vinsten mot Costa Rica. Foto: Arnulfo Franco/AP

Panama (55)

Det nordamerikanska kvalets stora sensation. Avancemanget säkrades i sista omgången då redan VM-klara Costa Rica besegrades hemma med 2-1. Men kvitteringsmålet i början av andra halvlek kommer alltid diskuteras. Bollen var aldrig inne. En domartabbe som kostade Honduras en direktplats, och USA en plats i playoff. Panama är anonymt, och med några få undantag ungt. Mittfältaren Amilcar Henriquez, 84 landskamper, skulle varit startspelare i VM, men han sköts till döds av ett gäng tonåringar utanför sitt hem i Nuevo Colón för ett år sedan.

Tidigare VM: debutant

Meriter: -

Son Heung-Min mot Colombia. Foto: Ahn Young-Joon/AP

Sydkorea (61)

Snubblade lite i kvalets slutskede, men höll undan för Syrien och tog den andra direktplatsen i gruppen, bakom Iran. Merparten av spelarna håller till hemma i K-League eller i japanska J-League. En handfull stjärnor är verksamma i Europa, som anfallaren Son Heung-Min, Tottenham, spelmotorn Ki Sung-Yueng, Swansea, Lee Suengwoo, Verona, samt Koo Ja-Cheol som spelar i Bundesliga för Augsburg. Laget imponerade dock inte under kvalet, vann bara fyra av tio matcher, tog bara en poäng på bortaplan. VM-avancemanget handlade därför också om att konkurrenterna misslyckades.

Tidigare VM: 9

Meriter: VM-fyra 2002.

Juan Antonio Pizzi instruerar sitt landslag under en träning i Ryssland. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Saudiarabien (67)

Hade ett tätt race om andraplatsen i gruppen med Australien, och tog sig direkt till VM på målskillnad. Laget är anonymt, alla spelare som användes i kvalet spelar för klubbar i den inhemska ligan. I VM-truppen finns tre spelare verksamma i spanska La Liga. Kaos rådde sedan VM-platsen säkrats. Förbundskaptenen, nederländaren Bert Van Marwijk sparkades. Argentinaren Edgardo Bauza ersatte, men sparkades även han efter två månader. Juan Antonio Pizzi, också argentinare, tog sedan jobbet för sex månader sedan, men kan knappast lastas för att tidigt ha satt en VM-trupp. Utöver de 28 spelare han nominerade inför maj månads VM-uppladdning har han använt ytterligare 39 spelare sedan han tillträdde i november förra året.

Tidigare VM: 4

Meriter: åttondelsfinal 1994.