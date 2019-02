Fakta. Sverige-Schweiz 4–1 (2–1)

Målen: 1-0 (7) Mimmi Larsson, 1-1 (26) Ana-Maria Crnogorcevic, 2-1 (34) Mimmi Larsson, 3–1 (62) Kosovare Asllani, 4–1 (66) Mimmi Larsson.

Betyg matchen: 2

Det märktes att VM-biljetter låg i potten. Sverige styrde, dominerade, återerövrade boll högt upp i planen. 2–1 i halvtid var i underkant. Asllanis 3–1-mål stängde matchen. Sedan gjorde Sverige sex byten.

Spelarbetyg:

Hedvig Lindahl 3

Hanna Glas (ut 63) 3

Linda Sembrant (ut 76) 3

Magdalena Eriksson 3

Mia Carlsson 3

Elin Rubensson 4

Kosovare Asllani (ut 63) 5

Caroline Seger (ut 63) 2

Madelen Janogy 3

Mimmi Larsson (ut 76) 4

Olivia Schough (ut 63) 2

Julia Zigiotti Olme (in 63), Lina Hurtig (in 63), Hanna Folkesson (in 63), Nathalie Björn (in 63), Sofia Jakobsson (in 76) och Amanda Ilestedt In 76) spelade för kort tid för att betygsättas.

Matchens lirare: Kosovare Asllani hittade ytan mellan backlinje och mittfält, var hela tiden spelbar i uppspelsfasen. Gjorde ett mål, spelade fram till två, och hade ett ribbskott. Har aldrig setts bättre.

Janogy en joker

Anfallaren från Piteå kom in på ett återbud inför landskampen mot Sydafrika senast, och fick debutera som inhoppare. Nu fick Janogy 90 minuter, tog för sig, och ställde en allvarlig fråga inför fortsättningen inför VM.