Eddahri målskytt mot sin förra klubb

Djurgården började bäst och Gif Sundsvall hade svårt att skapa några chanser. Efter 16 minuter ledde hemmalaget med 2–0.

– Vi var beredda på att det skulle vara tufft första 20 minuterna men ändå kan vi inte stå emot det. Det blev en uppförsbacke men målet vi gör i första halvlek hjälper till psykologiskt, säger Linus Hallenius.

Just reduceringen till 2–1 stod han själv för i den 30:e matchminuten, ett väldigt vackert mål. Felvänd tog han emot bollen i utkanten av vänstra delen av straffområden. Där vände han bort en Djurgårdsförsvarare och sköt in bollen via en touch i Per Kristian Bråtveits bortre hörn.

– Den gick in fint men det var med lite hjälp på vägen, säger Hallenius.

Kvitteringen var också vacker, målet stod Omar Eddahri för som värvades från Djurgården till Gif Sundsvall inför säsongen. Från vänsterkanten av straffområdet bröt han in planen och skruvade in bollen i högre hörnet.

– Det var skönt, jag har inte gjort mål på ett tag och det var behövligt för mig själv och viktigt för laget. Jag hinner titta upp och ser att det är ledigt i bortre delen av målet men det klart att det är mycket som ska göras, säger Eddahri.

Vad betyder det för dig att börja göra mål igen?

– Det betyder jättemycket såklart, för alla offensiva spelare. Jag fick en assist också, det är viktigt med poäng och kul att hjälpa laget, säger han.

Linus Hallenius säger att en poäng känns bra med tanke på underläget, samtidigt är han besviken över att Gif Sundsvall inte kunde stänga matchen i andra halvlek.

– Det känns som att vi får ett jäkla grepp på dem i andra halvlek. I 20 minuter känns det som att det är vi som har hemmaplan och att de knappt får låna bollen. Så det känns lite bittert att vi inte kunde få med oss tre poäng.

Hallenius får medhåll av lagkamraten Eddahri.

– Jag känner att vi har mycket boll, vi spelar bra och skapar många chanser så det är lite surt ändå. Men med tanke på vår matchinledning får vi ändå vara nöjda, säger han.

