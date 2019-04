Elfsborg knep första trepoängaren

Elfsborg hade lagt den tunga 0–3-förlusten mot IFK Göteborg bakom sig. När Sundsvall, som inlett säsongen starkt, kom på besök hade boråsarna bara en tanke i huvudet – att ta hem den första trepoängaren.

Och det var en på dagen nybliven 27-åring som fick ge Elfsborg ledningen efter en riktig tabbe av Sundsvalls målvakt William Eskelinen.

Efter en hörna kom Eskelinen ut helt fel, och tappade ut Joakim Nilssons nick. Frick höll sig framme och gav hemmalaget ledningen till 2–1.

Det såg ut att bli en perfekt födelsedag för Frick, men inte långt efter målet högg det till i målskyttens baksida lår, och han fick lämna planen på bår.

Förutom vinsten fick Elfsborg positiva nyheter från nyförvärvet Pawel Cibicki. Det lossnade rejält för 25-åringen som var involverad i det mesta anfallsmässigt, och han stängde matchen med sitt 3–1-mål i 84:e minuten.

– Det är jätteskönt. Roligt att vi vinner med 3–1. Vi vet att de är bra. Vi blev lite trötta på slutet, men vi hade full kontroll på matchen och borde nog ha gjort något mål till, säger Cibicki till C More.

– Vi gjorde det bra mot Hammarby, sedan fick vi en käftsmäll mot Göteborg. Nu är det bara bygga på det här. Vi satsar på topp fem, och det håller jag fast vid.

Ett annat nyförvärv inledde Elfsborgs målskytte. En kvart in i matchen sköt Jonathan Levi in 1–0 ur snäv vinkel via stolpen.

– Jag går i djupled och tar ner den på touch. Jag borde gjort ett till mål. Det är synd, vi kommer till lägen, men vi måste sätta dit dem, säger han.

