Erik Esbjörnsson: Nigeria måste dumpa tegelstenarna

Runt 200 miljoner invånare som alla är tokiga i fotboll utgör den största talangbasen efter Brasilien (som de snart går om befolkningsmässigt) bland samtliga länder i VM. Nigeria prenumererar i dag på en av Afrikas platser i turneringen efter att bara ha missat Tyskland 2006 sedan de först tog sig till VM i USA 1994.

Men genom åren har de aldrig lyckats leverera någon riktig skräll. Tre gånger har de gått vidare från gruppspelet – vilket är starkt med tanke på att de ständigt lottas i samma grupp som Argentina – men bortom åttondelsfinal har de ännu inte lyckats.

Om de bara kunde dumpa tegelstenarna.

Överflödet av talanger till trots så haltar lagspelet betydligt. När jag för ett antal år sedan skrev ett reportage om vad som gick snett under VM i Sydafrika, då Lars Lagerbäck för en ansenlig summa pengar tränade ”Super Eagles” under ett par månader, rådde mer eller mindre konsensus bland spelare, tränare och scouter i Nigeria om att fiaskot (två förluster och en oavgjord) inte var Lagerbäcks skuld utan berodde på inbyggda systemfel i den nigerianska fotbollen.

Spelare går från att vara skolgårdstalanger vid 14 år till Premier League fem år senare, men har inte den grundläggande lagspelsutbildning som europeiska spelare får från barnsben. Manualer och tränarkurser i fotbollförbundets regi kan de bara drömma om. Fotbollsplaner som står pall för torrperiodens brännande sol och dammet som under den nordliga vinden harmattan blåser in från Sahara lyser med sin frånvaro.

På förbundsnivå är korruption och vanstyre lika förekommande som i andra delar av den offentliga sektorn. Inför OS i Rio hade förbundet glömt att betala flygbiljetterna som bokats. Spelarna blev strandade i Atlanta.

Nigerias omtalade matchställ i en Nikebutik i huvudstaden Lagos. Foto: Stefan Heunis/AFP

På en chatt på Instagram med polarna i Lagos antog jag därför ett vad. Tolu, Atinuke och Cyprien var bergsäkra på att Nigeria skulle nå kvartsfinal, något som jag dessvärre tvivlar på är möjligt. I potten ligger en middag med kattfisk, friterade bananer och öl på valfri krog i Lagos vid nästa besök.

Det finns en tröst. Som BBC skriver på sin undersajt på det västafrikanska slangspråket pidgin, ”if to say na by shirt, Nigeria don already cari di trophy” – när det gäller tröjorna har Nigeria redan bärgat pokalen.

Succén var ett faktum när matchstället släpptes i februari och tröjorna sålde slut på nolltid. Tre miljoner förköp gjordes via sajten och köerna ringlade långa utanför skotillverkaren Nikes flaggskepps-butik i London.

På en omröstning om vilket lag som har snyggast matchställ på brittiska Sky Sports hemsida har vinnaren Nigeria nästan dubbelt så många röster som tvåan Tyskland (och tio gånger fler än Sverige) och då tar läsarna inte ens ställning till hur välklädda de är utanför planen.

När laget landade i Moskva var de sedvanliga kostymerna dumpade till förmån för vita kaftaner i ”senator”-stil med matchande vita loafers och hattar, inspirerade av en rad olika regionala moden i det väldiga landet.

På midsommaraftons kväll möter de Island, där "Lasse Lava" blev mer framgångsrik. Jag hoppas självklart att Nigerias modemässiga fullträff omvandlas till en sportslig dito.

Om inte, ska jag se till att det vid nästa vadslagning ligger en "Super Eagles"-tröja i potten.