Slarvigt markeringsspel och en målvaktstavla var tecken på Falkenbergs skakiga spel på Borås arenas konstgräs.

Men det var inget som hindrade klubben, som spelat två säsonger i allsvenskan, från att säkra spel i högsta divisionen till nästa säsong.

– Det kändes bra i slutet. Det var tråkigt att se passningar i sidled men de gick inte fram och gjorde någonting, och det blev ganska behagligt för oss, sade Hans Eklund till C More. Tyvärr är det en jättetråkig fotbollsmatch, att det slutade så men vad fan, vi fick den här poängen och vi är tillbaka i allsvenskan. Det är underbart.

Platsen i allsvenskan ordnades tack vare lyckosamma minuter i början av andra halvlek.

Med mål från Erik Pärsson och Chisom Egbuchulam vände gästerna 0–1 till 2–1 och grunden lades för att nå den enda poängen som räckte för att lägga beslag på andra platsen i superettans tabell.

Pärsson, som efter halvtid kom in i stället för skadade John Björkengren, slog till redan efter 35 sekunder. Inhopparen tajmade Karl Söderströms passning perfekt, tog med sig bollen med högerlår och lyfte sedan in kvitteringen bakom utrusande målvakten Mergim Krasniqi.

Tre minuter senare tog Egbuchulam vara på en tappad boll, och satte dit 2–1.

– Jag tycker vi hade bra tålamod, bra fart. Vi skulle inte stressa upp oss och vi gjorde två snabba mål, det var ganska skönt, sade Tibor Joza till C More och hyllade inhopparen Pärsson.Han kom in med bra energi och visade vägen när han gjorde 1–1.

När Falkenbergs målvakt Johan Brattberg kom ut helt fel på ett inlägg och missade bollen, satte Norrbys Richard Yarsuvat 2–2 i 65:e minuten. Abbas Mohamad gav hemmalaget ledningen då han omarkerad slog in en retur till 1–0 i tolfte minuten.

Svenska spel hade valt att stoppa allt spel på superettanmatchen.

– Jag kan inte säga mycket mer än att vi har valt att plocka bort Norrby ur spelutbudet tills vidare, säger Svenska Spels pressinformatör Johan Söderkvist till GP.