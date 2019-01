Sista bollen är sparkad, men efterspelet pågår fortfarande till den märkliga upplösningen av fotbollens division 3 sydöstra Götaland, hos polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet, som har inlett en förundersökning.

Före jul gick en fotbollsspelare till Migrationsverket i Växjö och berättade att han inte är den han utgivit sig för att vara. Identiteten och nationaliteten som han varit registrerad under både hos myndigheterna och Svenska fotbollförbundet är inte korrekt. Den spelare som var med och firade att Älmeboda/Linneryd i sista omgången tog hem seriesegern i hård konkurrens med Växjö United är inte den han uppgav sig vara när serievinnarna värvade honom inför säsongen från just Växjö United.

Samtidigt som fotbollsspelaren berättade om sin falska identitet gjorde han en polisanmälan. Han uppgav att han blivit uppmanad att byta identitet och att han under serieavslutningen blivit utsatt för hot. Det är en ny vändning i en märklig historia som redan varit föremål för granskning av både Svenska fotbollförbundet och Riksidrottsnämnden.

Säsongen har gått som på räls för Växjö United. När laget förbereder sig inför hemmamatchen mot IFK Osby den 15 september gör man det som klara serieledare. Försprånget har visserligen krympt efter årets första förlust, 1–2 mot Älmeboda/Linneryd i förra omgången, men de tolv segrarna och fem oavgjorda tidigare under säsongen gör att det bara behövs ett par segrar till för att säkra seriesegern och ta steget upp i division 2.

IFK Osby är inblandat i nedflyttningsstriden och hos spelbolagen är Växjö United stora favoriter. I genomsnitt erbjuder man 1,16 gånger pengarna i odds för hemmaseger och 6,90 för oavgjort och 7,50 om Osby skulle vinna. När matchen sparkas i gång går allt som förväntat. Efter drygt 20 minuter leder Växjö med 2–0 och i halvtid har man gått ifrån till 4–1, för att sedan alldeles i inledningen av andra halvlek öka på till 5–1.

Segern förefaller klar, men så petar Osby in två snabba reduceringsmål och får lite kontakt. Växjö gör 6–3 med 20 minuter kvar och det verkar avgjort igen, men bortalaget reducerar på nytt och tilldöms en straff i 87:e minuten som resulterar samtidigt som Växjö får en spelare utvisad. På stopptid gör Växjös målvakt ett misstag och Osby kan kvittera.

Bottenlaget har hämtat upp fyra måls underläge på bortaplan under andra halvlek och matchen får det osannolika slutresultatet 6–6.

Tabelläget är dock fortfarande gynnsamt för Växjö, som i nästa omgång möter Gransholms IF, ett annat lag i botten av tabellen. Även här är Växjö stora favoriter. Det genomsnittliga oddset är 1,11 för Växjöseger medan oavgjort ger 8,00 och en vinst för Gransholm hela 9,20.

Ett spelmässigt överlägset Växjö går till ledning med 3–1 i andra halvlek och division 2-spelet hägrar på nytt, men historien upprepar sig. Försvarsspelet faller ihop, man får en spelare utvisad och matchen slutar 3–3.

Men en poäng är bättre än ingen och om Växjö bara kan vinna mot toppkonkurrenten Älmhult i näst sista omgången är seriesegern i hamn. Då kommer nästa smäll. Gransholms IF har lämnat in en protest mot att Växjö använt en otillåten spelare i 3–3-matchen. Det handlar om en spelare som Växjö värvat från toppkonkurrenten Älmeboda/Linneryd mitt under säsongen.

Spelaren tillhörde även Växjö United säsongen 2017 och är mest känd i Fotbollssverige som den som fällts i två stycken matchfixningsrättegångar och därför varit avstängd av Svenska fotbollförbundet. Avstängningen efter att han blev dömd för medhjälp till givande av muta i fallet kring IFK Värnamo blev tvåårig. Han var också inblandad i skandalen kring Kristianstads FF, men avstängningen förlängdes inte och redan 2016 kunde han spela några matcher för Räppe GoIF innan han flyttade till Växjö United säsongen därpå.

Gransholms protest gäller att Växjöspelaren spelar på turistvisum och då får man bara representera en klubb per säsong. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd finner att han har spelat elva matcher för Älmeboda/Linneryd och tre för Växjö United och dömer Gransholm som segrare i matchen med 3–0. Inte bara en poäng försvinner utan även tre viktiga mål för målskillnadens skull.

I näst sista omgången besegrar Växjö toppkonkurrenten Älmhult med 2–1, men eftersom Älmeboda/Linneryd efter att protesten godkänts nu bara är två poäng bakom måste Växjö vinna i sista omgången mot Nybro för att vara på den säkra sidan. Det gör man inte. Trots ett massivt spelövertag och mängder av chanser lyckas man inte göra mål och förlorar med 2–0 – samma siffror som värsta konkurrenten vinner sin match med och förpassar Växjö till andraplatsen som innebär kvalspel.

Lagets tränare Alexander Gitselov är så besviken över hur direktavancemanget gått upp i rök att han direkt efter matchen meddelar att han inte tänker leda laget i kvalet. Den gamle allsvenske spelaren i Öster tycker inte att serien avgjorts på ett sportligt sätt och säger sig inte ha kraft att fortsätta. Han lämnar över huvudansvaret till andretränaren Buku Kamara.

Men det är långt ifrån slutet på de märkliga turerna kring serieavslutningen. Två dagar efter sista matchen lämnar Växjö in en anmälan till Svenska fotbollförbundet mot Älmeboda/Linneryd. Man hävdar att klubben avvänt sig av en otillåten spelare i sin sista match mot Glömminge/Algutsrum, den som bärgade seriesegern och avancemanget till division 2.

Den spelare som i laguppställningen står uppsatt som ”Samuel” (DN:s namn) påstår man egentligen heter ”Benjamin” (DN:s namn) och klubben gör samtidigt en polisanmälan eftersom man hävdar att spelaren använder en falsk legitimation och gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Man anklagar Älmedboda/Linneryd för att ha känt till detta. Det handlar om spelaren som senare kommer att erkänna sin falska identitet.

Både ”Samuel” och "Benjamin” har tidigare varit registrerade för Växjö United. Klubben hävdar att ”Samuel” nekats permanent uppehållstillstånd i landet och egentligen är ”Benjamin”. Som bevisning inkommer man med en kopia på ”Benjamins” registrering hos Svenska fotbollförbundet i september 2012 och hans LMA-kort från Migrationsverket, ett kort som visar att innehavaren är asylsökande och har rätt att vistas i landet under asylprocessen.

Under veckan vinner Växjö Smålandscupen och kvalificerar sig för spel i Svenska cupen. På nytt har laget visat vilken kvalitet man besitter. Några dagar senare vinner man också den första kvalmatchen mot Smedby från Norrköping med 3–0, men i returen kommer en ny märklig matchutveckling. Smedby vinner med 3–0 och det blir förlängning. Där går Växjö fram till tvåmålsledning och avancemanget till nästa kvalomgång är nära, men så gör Smedby två mål under de sista fyra förlängningsminuterna och avgör sedan i straffläggning.

Nästa motgång låter inte vänta på sig. Svenska fotbollförbundet avslår Växjös protest eftersom man inte finner det styrkt att ”Samuel” är en annan person. Älmeboda/Linneryd har bland annat påpekat att ”Samuel” varit registrerad för Växjö under detta namn 2017 samt att Växjö inte hade några invändningar vid övergången. Man anser att man handlat i god tro. Förbundet pekar på att ”Samuel” spelat för Älmeboda/Linneryd båda gångerna som laget mött Växjö under säsongen och att Växjö då inte framfört någon protest. Disciplinnämnden anser inte att det finns bevis för att det inte var ”Samuel” som spelade den aktuella matchen.

Växjö United hette tidigare FC Sufstars och blev under det namnet känt för en större fotbollspublik sommaren 2015. Suf, som står för Somaliska ungdomsföreningen och arbetar för att integrera nyanlända i samhället, slog ut Växjös stolthet Öster i Svenska cupen och ställdes därefter mot Elfsborg. Det dåvarande division 4-laget, med bas i den invandrartäta stadsdelen Araby, väckte uppmärksamhet med sitt mogna och offensiva spel och pressade det allsvenska topplaget, som till slut lyckades vinna med 1–0.

Det skapade rubriker även i riksmedierna och föreningen, som bildades 2006, lovordades inte bara för sin fotboll utan även som integrationsprojekt. Samtidigt fanns det ekonomiska problem. En månad efter matchen mot Elfsborg begärdes Somaliska ungdomsföreningen i konkurs av Skatteverket. Den ideella föreningen hade en sammanlagd skuld till staten på 747.440 kronor. Enligt konkursförvaltaren uppgick de totala skulderna till nära en miljon. Tillgångarna var 94 kronor.

Även Sufstars starke man och sportchef, den dåvarande socialdemokratiske politikern Mohamed Abdi Elmi, hade vid den här tiden hamnat i ekonomisk knipa. Skatteverket gjorde revision i hans bolag och upptäckte att det fanns så stora brister i bokföringen att det inte gått att kontrollera hans inkomster och efter sköntaxering försattes han i personlig konkurs. Som en konsekvens lämnade Elmi partiet och sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i tekniska nämnden.

Tre år senare beslutade han sig för att återvända till politiken genom att skapa Rättvisa rörelse partiet i Växjö, som deltog i höstens kommunalval.

Men i Sufstars, som är en egen förening och som strax efter konkurserna bytte namn till Växjö United, förblir Abdi Elmi en centralfigur. Enligt samstämmiga uppgifter är det han som styr och kontrollerar föreningen.

Det är också han som skriver under de anmälningar till Svenska fotbollförbundet och polisen som följer i efterspelet till den märkliga upplösningen på division 3 sydöstra Götaland. Det är även Abdi Elmi som i en tilläggsskrivelse till förbundet hävdar att ”Samuel” och en representant för Älmeboda/Linneryd skulle ha gripits av polisen vid ett besök på Migrationsverket i Växjö den 11 oktober. Det visar sig inte vara sant.

Det är stor spelaromsättning i Växjö United. Bara den här säsongen har klubben haft 47 spelare registrerade i Svenska fotbollförbundets databas. Så gott som varje år kommer en grupp nya spelare till Småland genom klubbens försorg. En del av spelarna vistas på turistvisum i landet. Många återvänder utomlands efter säsongens slut. Det handlar inte bara om afrikanska spelare. Växjö har även värvat från Sydamerika och slussat spelare vidare högre upp i det svenska seriesystemet. Tidigare i år sålde man två av sina bästa spelare, mittfältaren Abdussalam Magashy och anfallaren Hassan Lawrence, båda från Nigeria, till division 1-klubben Kristianstads FC. Man har också sålt spelare till Syrianska FC.

Samtidigt som Växjö United nått stora framgångar beskrivs man av ledare från andra föreningar i division 3-serien, som DN talat med, som ett lag med dålig ordning. ”Rena Vilda västern” är ett uttryck som återkommer. Man talar om ett lag där spelare kommer och går, som knappt spelade några träningsmatcher inför säsongen och där spelkvalitén kan skifta från match till match men även från halvlek till halvlek.

– De kan vara hur bra som helst och så plötsligt slutar de att spela och uppträder helt darrigt i försvaret, säger Eiler Runesson, lagledare för Gransholm, och förklarar att det var vad som hände när lagen möttes i matchen som slutade 3–3 och som Gransholm senare tilldömdes segern i.

Stora frågetecken finns även kring ekonomin. När säsongen är färdigspelad kommer besked om att klubben portas av Växjö kommun och inte längre får använda kommunens anläggningar. Det beror på att man dragit på sig en skuld på nära 100.000 kronor. Enligt kommunen har klubben slarvat med betalningarna under en längre tid och nu är tålamodet slut.

Staden Växjö har blivit förknippad med matchfixning. Härifrån opererade några personer i det nätverk som 2013–14 var med om att rigga en lång rad matcher i Sverige. En av männen dömdes till fängelse i rättegången i Kristianstad och efter en härva i Norge. Stadsdelen Araby, som finns med på listan över särskilt utsatta områden i Sverige, har också förekommit tidigare i polisens utredningar kring matchfixning. Här, på en parkering i ett bostadsområde, sprängdes hösten 2013 en bil som nyttjades av en av personerna i nätverket. Trots fängelsedomarna bedöms nätverket vara fortsatt aktivt.

Under sensommaren 2018 börjar det gå rykten i spelkretsar kring Växjö Uniteds matcher – även en mot allsvenskt motstånd. Den 22 augusti mötte laget BK Häcken i Svenska cupens andra omgång – en match där onormalt stora insatser gjordes på spelmarknaden. Före och under matchen korrigerade några spelbolag sin oddssättning fyra gånger, vilket är anmärkningsvärt. Man gjorde det på grund av att det både före och under matchen kom in stora insatser, främst på de stora asiatiska bolagen M88, Crown och Sbobet.

– De mycket stora insatserna och de kraftiga oddsrörelserna är en tydlig indikation på att matchen var fixad, säger Francesco Baranca, chef för organisationen Federbet, som övervakar oddsmarknaden.

DN har även kontrollerat saken med Svenska spels oddsexperter, som inte hittade lika stora oddsrörelser hos de utländska bolagen.

Häcken vann med 5–0 efter att redan efter 37 minuter ha gjort fyra mål.

Svenska fotbollförbundet har informerats om matchfixningsmisstankarna och enligt förbundsjuristen Tobias Tibell har man lämnat över uppgifterna till polisen.

I början av november anmälde Växjö United ärendet med ”Samuel” till Riksidrottsnämnden. Man ville att svensk idrotts högsta juridiska instans skulle gå till botten med spelarens identitet och ompröva Svenska fotbollförbundets beslut.

Men innan RIN hann behandla fallet hade ”Samuel” bestämt sig. Han orkade inte längre leva med sin lögn. Därför gick han till Migrationsverket i Växjö och berättade allt. Samma dag gjorde han en polisanmälan som rör Växjö United.

Mohamed Abdi Elmi är besviken – både över att avancemanget till division 2 gick upp i rök och att Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd avslagit klubbens protest mot att Älmeboda/Linneryd använt sig av en otillåten spelare. Klubbens starke man hävdar att Växjö United redan när lagen möttes i september upptäckte att det var ”Benjamin” som var på planen. Då bestämde man sig för att inte anmäla saken, men när Växjö drabbades av ett poängavdrag för att ha använt en otillåten spelare kom saken i ett annat läge.

– I det läget kunde vi inte vara snälla och vi varnade Älmeboda inför deras sista match att om ni använder den här spelaren så kommer vi att anmäla er, säger Abdi Elmi och riktar samtidigt kritik mot motståndarklubben, som han menar visste om att den spelare som orsakade poängavdraget i höstas inte hade rätt att spela för Växjö men ändå lät honom flytta.

Elmi hävdar också att när ”Samuel” tillhörde Växjö United spelade han under sin rätta identitet.

Men det är inte bara de oklara identiteterna som är märkliga under serieavslutningen i division 3 sydöstra Götaland. Flera motståndarklubbar har uttryckt misstankar kring Växjö Uniteds matcher under hösten, där laget tappade klara ledningar mot bottenlag.

DN har haft två långa telefonsamtal med Abdi Elmi om matcherna. Vid det första säger han sig själv misstänka att matcherna var riggade. I det andra uttrycker han sig mer försiktigt.

– Det var märkliga matcher, men eftersom jag inte har fakta kan jag inte döma någon. Det känns inte rättvist, säger han.

Men om ni misstänker matchfixning, borde ni då inte ha anmält det till Svenska fotbollförbundet?

– Utan bevis kan jag inte göra mycket. De får väl göra en undersökning, svarar Abdi Elmi, som menar att det också finns en naturlig förklaring till att klubben tappade efter sommaruppehållet eftersom man förlorade fem spelare i startuppställningen.

Samtidigt medger han att det inte förklarar genomklappningen i 6–6-matchen mot bottenlaget Osby, där man ledde med 5–1 i andra halvlek.

– Om det är någon annan utifrån som gjort något, det kan vi inte veta och vi kan aldrig styra alla spelare, men jag kan garantera att det inte finns någon i ledningen i Växjö United, oavsett om det handlar om en krona eller en miljon, som skulle se till att vi förlorar. Vi vill komma till nästa nivå och vårt mål är allsvenskan. Hur ska vi kunna ta oss dit om vi förlorar? Då kommer heller inte någon att vara intresserad av våra spelare.

Abdi Elmi förklarar att man liksom många andra klubbar i dag arbetar med att utveckla spelare och sedan slussa dem vidare högre upp i seriesystemet. Han berättar stolt att en av lagets spelare blivit uttagen till Nigerias ungdomslandslag. Från att spelarna tidigare företrädesvis kom från Somalia finns det efter namnbytet från Sufstars till Växjö United för tre år sedan många länder representerade i laget.

– Vi har haft spelare från både Argentina och Brasilien hos oss, säger Abdi Elmi.

Era motståndare har reagerat på den stora spelaromsättningen i klubben.

– Några är utbytesstudenter, andra är här på tillfälligt familjebesök. Det är inte alla klubbar som tar emot invandrare, men vi har sagt att hudfärg inte ska göra någon skillnad. Många av dem som kommer till oss vill visa lite extra och är man bättre än någon annan får man chansen.

Betalar ni spelarna?

– Nej, vi har inga proffsavtal. Om det är någon som vi ser inte klarar det kanske han får bo hos någon ledare, men vi betalar inga löner.

Det har även uppstått misstankar kring er cupmatch mot Häcken efter att det gjorts stora insatser på matchen hos asiatiska spelbolag?

– Häcken hade slagit Djurgården med 5–0 och då är det väl inte så konstigt om man vinner med 5–0 mot oss. Men visst, jag kan hålla med om att de tre första målen var billiga. Vi spelade med vår reservmålvakt.

Abdi Elmi säger att det finns naturliga förklaringar till de stora skulder som klubben, kulturföreningen och han själv dragit på sig och är kritisk till hur myndigheterna behandlat dem. Nu siktar man framåt, trots att tränaren Alexander Gitselov hoppat av och klubbens skulder till Växjö kommun gör att man inte längre kan nyttja kommunens anläggningar. På julafton presenterades en ny tränare.

Elmi tillägger att han inte har några stora förhoppningar om att serietabellen ska räknas om.

– Det vi kräver i första hand är att alla ska bli lika behandlade. När förbundet tog ifrån oss poäng agerade man snabbt och vi kräver att man även klarar ut det här med identiteterna, säger han.

Den 15 november beslutade Riksidrottsnämnden att inte ge Växjö Uniteds överklagan prövningstillstånd. Det var innan det blev känt att ”Samuel” erkänt att han vistats i Sverige under falsk identitet.

I december inledde polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet en förundersökning kring fallet. Kommissarie Fredrik Gårdare säger att utredningen är i sin början och att lägesbilden är oklar.

– Vi har anledning att misstänka att det kan finnas flera typer av brott begångna, men vi måste titta djupare för att få en klarare bild, säger han och tillägger att det kommer att hållas fler förhör den närmaste tiden.