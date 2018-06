Fest vid robotbasen – men oro för bråk när England kommer

Demi Atanasov är Kaliningrads ende engelsman. Åtminstone har 20-åringen inte träffat någon landsman under det dryga år han bott i den ryska exklaven. Nu står han i Fifas så kallade Fanzone i Kaliningrad, den officiella festplatsen, med storbildsskärmar och alkoholsvagt öl. Han står ensam, med en engelsk flagga över axlarna, omgiven av ryssar.

– Jag var lite rädd för att komma hit. Men jag måste stödja moderlandet, säger Atanasov.

Det ser ut som om han fryser.

DN:s utsända får slita för att hitta engelska fans när vi besöker Kaliningrad, en skärva ryskt territorium vid Östersjökusten, omgärdat av EU-länderna Polen och Litauen.

En man i röd engelsk landslagskeps på den stora Lenin-avenyn visar sig vara ett lokalt original (”Jag litar inte på Putin, alla ljuger, heja Sverige, heja Ace of Base!”).

Två snaggade medelålders män med brittisk accent fnyser över vår oförskämdhet. (”Nej, nej vi är walesare. Vi skulle heja på djävulen om han spelade mot England”).

Engelsmannen Demi Atanasov bor i Kaliningrad. ”Det är svårt att vara engelsman här, och efter Skripalfallet blev det ännu svårare”, säger han. Foto: Oksana Yushko

Men framför storbildsskärmen inför matchen England-Panama hittar vi en ung medicinstudent från London. Brittisk mor, bulgarisk far. När pappan fick jobb i Kaliningrad flyttade Demi Atanasov med.

– Det är svårt att vara engelsman här, och efter Skripalfallet blev det ännu svårare. Det känns i luften. Det märks mest på de äldre, när de hör min dåliga ryska med engelsk brytning. De ser allt som en konspiration: Europa mot Ryssland, säger Atanasov, en kortvuxen yngling med runt ansikte.

Just då ger försvararen John Stones England ledningen mot Panama. Atanasov hoppar jämfota av lycka, i en orörlig folkmassa. En man med jeansjacka och militärmönstrade mjukisbyxor vänder sig om och erbjuder Atanasov sin handflata för en high-five.

– Jag trivs ändå ganska bra, det finns en del trevliga människor här. Och det regnar hela tiden, precis som i England!

Stämningen har varit uppjagad i brittiska medier inför VM i Ryssland. De politiska relationerna mellan länderna är mycket ansträngda, efter det agentfilmslika försöket till giftmord på ex-spionen Sergej Skripal och hans dotter, i den brittiska småstaden Salisbury. Diplomater har utvisats, konsulat har stängts.

Alla minns också de ryska huliganernas ultravåld mot engelska fans i Marseille under EM 2016, då välorganiserade slagskämpar attackerade med stolar, järnrör och hammare.

Kommer engelska supportrar våga åka till det läskiga Ryssland, till det VM som den yvige brittiske utrikesministern Boris Johnson liknat vid Hitlers Berlin-OS 1936?

Svaret är: naturligtvis. Bakom kulisserna har brittiska och ryska myndigheter samarbetat effektivt. Mer än 1.200 kända engelska huliganer har förhindrats att lämna sitt hemland. Enligt tidningen The Independent har rysk säkerhetstjänst utfört hotfulla kvartssamtal med Rysslands fotbollsbråkstakar.

Men ändå: den engelska supporterfederationen har inte lyckats sälja alla VM-biljetter till Englands matcher. Förutom i Kaliningrad. Här är det slutsålt.

Många väntas resa med lågprisflyg till polska Gdansk, för vidare färd med buss mot gränsövergången.

Just den vägen anlände Heidi Webster från London, som kommit till Kaliningrad samma morgon tillsammans med familjen: maken Jim, syster och far. De står ett 50-tal meter från den ensamme Atanasov, i skuggan av ett av Kaliningrads mest ökända landmärken: Sovjeternas hus. En aldrig färdigbyggd jätteklump i betong, som invånarna i staden omväxlande kallar för Monstret eller Den nedgrävda roboten.

VM-reklam framför den aldrig färdigbyggda betongkolossen ”Sovjeternas hus”. Foto: Oksana Yushko

Byggnaden påminner faktiskt om ett gigantiskt robothuvud, som brutit fram genom jordytan för att kunna titta på supporterområdets storbildsskärmar, där England mosar ett undermåligt Panama.

Till och med den notoriske målsumparen Jesse Lingard är lyckosam. När han gör 3-0 bryter solen fram genom molnen i Kaliningrad.

– ”Here comes the sun – la-la-la-laaaa” sjunger Heidi Webster. Hon jublar högt, men bär ingen Englandströja.

– Vi bestämde oss för att skippa tröjorna, som en försiktighetsåtgärd, säger Webster

– Alla därhemma sa till oss att vara försiktiga. De varnade för maffia och huliganer. Men alla har varit hur snälla som helst, säger hennes man Jim Webster.

– De tror i och för sig att min flagga (den vita, med rött kors) är schweizisk. Men alla är vänliga, också när de förstår att jag är engelsman.

Jim och Heidi Webster jublar efter ett av Englands mål mot Panama. Foto: Oksana Yushko

Nu väntar några dagars turism i Kaliningrad, innan den sista gruppspelsmatchen mot Belgien. Fansen blir förtjusta när de får höra att den tyske filosofen Immanuel Kant är begravd några hundra meter därifrån.

Möjligheten att få dra snuskiga vitsar verkar locka mest.

”Have you read Kant, you cunt?” ”Can you do a dirty joke? No, I Kant”.

Den banbrytande tänkaren, som aldrig reste mer än fem mil från sin hemstad, vilar i ett mausoleum vid den renoverade domkyrkan. En av få kvarvarande byggnader från den tid då Kaliningrad hette Königsberg.

Yantar-varvet i Kaliningrad. Foto: Oksana Yushko

Staden hade varit tyskt territorium i århundraden, innan sovjetiska trupper annekterade den forna preussiska huvudstaden, efter att först grundligt ha jämnat den med marken.

Königsberg låg då redan i ruiner, efter det mest bestående engelska bidraget till stadens historia: de brittiska bombningarna i augusti 1944. Royal Air Force släppte 480 ton sprängbomber och brandbomber över staden. Tusentals civila brändes till aska.

Vi vandrar ner till Pregolja-floden, som ringlar genom staden. Det närliggande varvets kranar tecknar en taggig silhuett mot den regntunga himlen. I flodfåran ligger en u-båt förtöjd, ett sjökrigsmuseum. Två unga män gör muntra penisposer vid torpederna, som ligger uppställda i skrevhöjd på kajen. Den ryska försvarsförmågan är föremål för viss viril glädje i Kaliningrad. I en souveniraffär ser vi T-shirtar med bilder på Iskander-missiler. Ett kärnvapen-potent robotsystem som Putin nyligen flyttade permanent till den ryska exklaven, där den ryska Östersjöflottan har sitt högkvarter.

Gatumusikanter nära Segertorget i Kaliningrad, platsen som tidigare hade namnet Adolf-Hitler-Platz. Foto: Oksana Yushko

En bit därifrån, nära Kaliningrads myllrande Segertorg (tidigare Adolf-Hitler-Platz, ännu tidigare Hansa-Platz) ligger den brittiska puben Britannika. Här möter vi ägaren Dimitrij Pemkov, som ser fram emot de engelska fansens ankomst.

– Vi hoppas på bra affärer under VM, säger Pemkov.

Inför Englands första gruppspelsmatch införde en PR-medveten nattklubbsägare i Volgograd en ny cocktail på drinklistan, för att välkomna de engelska gästerna till staden.

Björksavs-juice, vodka, absint och en skvätt citron. Drinken hette Novitjok, efter det sovjetiska nervgift som ska ha använts vid mordförsöket i Storbritannien på dubbelagenten Skripal.

I Kaliningrad hittar vi inget sådant skämtlynne.

– Vi har en utmärkt drinklista redan, säger Dimitrij Pemkov, med trött min inför DN:s ledande frågor om eventuella rysk-brittiska spänningar.

Baren Britannika räknar med att affärerna ska gå bra när engelsmännen kommer till stan. Foto: Oksana Yushko

På Britannika finns bilder på Big Ben, London Bridge och röda telefonkiosker och ett begränsat intresse för internationell storpolitik.

Men det finns en annan politisk händelse som engagerar mer: det omskakande förslaget att höja pensionsåldern för statsanställda. Om det blir verklighet kommer många ryssar inte att leva tillräckligt länge för att få någon pension, i ett land där medellivslängden för män är 65 år.

Förslaget presenterades samma dag som ryssarna var upptagna av den storslagna VM-invigningen i Moskva. Några större protester har inte förekommit, eftersom alla demonstrationer är förbjudna i VM:s spelorter under den tid världsmästerskapet pågår.

Samtidigt: de människor DN pratar med i Kaliningrad vittnar om en mer avspänd stämning sedan VM började, med leende poliser (mycket ovanligt) och karnevaliska upptåg på gatorna (ännu mer ovanligt). Dansande och sjungande marockaner, spanjorer och serber fyller det centrala Segertorget i staden under DN:s besök.

U-båten B-413 ligger vid världshavsmuséet i Kaliningrad. Foto: Oksana Yushko

Kommer polisen vara lika fryntlig om några månader, om hundratals tjoande tjetjener försöker festa på samma sätt i centrala Kaliningrad?

På de gigantiska tv-skärmarna framför det ännu väldigare Sovjeternas hus, har England just kört över Panama. 6–1, VM:s största seger hittills.

– Folk här är glada, de skrattar och vill ta bilder med mig och min flagga, säger Demi Atanasov.

Han drar den engelska flaggan över axlar och huvud, som en värmande anorak.

– Jag hoppas att VM varar för evigt!

