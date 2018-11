Trots att hon under flera år räknats som en av världens bästa mittbackar hade Nilla Fischer aldrig tagit hem Diamantbollen. Men nu kan 34-åringen äntligen titulera sig som Sveriges bästa fotbollsspelare.

Från Globens scen höll hon ett starkt tal om orättvisorna inom fotbollen.

– Jag vill ta tillfället i akt och säga något till alla älskade flickor världen över: Jag vet hur det känns att bli hånad av killarna för fotbollens skull, för att du inte är tillräckligt bra eller för att du helt enkelt är bättre än vad de är, att någon säger till dig: ”Varför spelar ni inte med mindre plan, med mindre mål och en lättare boll.”

– Jag vet hur det känns när klubben eller tränaren inte stöttar dig eller står bakom dig. Jag vet exakt hur det känns, sa Fischer.

– Orättvisa gör ont. Hade jag stått här i dag som man, med den karriär jag haft, så hade jag aldrig mer behövt oroa mig ekonomiskt igen, inte mina barn heller. Vi spelar för att vi älskar sporten, vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer: Sluta aldrig att spela fotboll, sluta aldrig att kämpa för jämställdhet och känn ingen tacksamhetsskuld. Ni är värda så mycket mer.

– Och alla ni pojkar och killar och framför allt alla män, det är dags att komma in i matchen nu. Jämställdhet gynnar oss alla men är något vi måste göra tillsammans och helt ärligt: We have no more fucks to give.

Efter utdelningen var det en stolt men återhållsam Fischer som mötte den samlade presskåren. Att ta chansen att hålla talet var något 34-åringen väntat på.

– Det var viktigt för mig att lyfta fram och påminna om att det finns mycket arbete kvar att göra med ett jämställt samhälle, det gäller också inom fotbollen. Jag vill alltid försöka göra min åsikt hört och nyttja det på ett positivt sätt, så det var viktigt för mig.

Fischer fick på galan även ta emot priset som årets back.

Efter 1–0 borta mot Danmark i september blev det klart att Sverige spelar VM i Frankrike nästa sommar. I ett ramstarkt försvar ledde Fischer vägen och när åtta gruppmatcher var spelade hade blågult bara släppt in två mål.

2018 blev även ett lyckat år i klubblaget för mittbacken. I våras blev Fischer tysk mästare efter att hennes Wolfsburg tagit hem Bundesliga. Ligasegern var 34-åringens tredje i klubben. I Champions League gick laget hela vägen till final där man till sista föll mot Lyon.

I oktober meddelade Fischer att hon till nästa sommar flyttar hem till allsvenskan med Linköping som ny adress.