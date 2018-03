Förlust för Sverige efter sent mål av Chile

Det var en hel del röda tröjor på läktaren. De chilenska fansen var många och hördes rejält. På planen var det även en inledningsvis en hel del rött i fokus. Chile, som leddes av stjärnorna Alexis Sánchez och Arturo Vidal, spelade i ett högt tempo och med en offensivt präglad fotboll.

Efter 22 minuter började matchen få en ganska trött stämpel på sig – men då svängde den helt. Det började med att Chile gjorde matchens första mål när en hörna letade sig ut till Arturo Vidal, som precis utanför straffområdet rakade upp bollen i krysset.

Efter det väntade några riktigt intensiva minuter. I sekvensen efter Chiles 1–0-mål förde Emil Forsberg upp bollen. Han väggspelade med Toivonen, lirade direkt tillbaka till Claesson som skarvade till Toivonen som med en hård yttersida lade bollen bakom Johnny Herrera i Chiles mål för 1–1.

Ett oerhört viktigt mål för Sverige som fram till det varit avskalade offensivt.

Minuten efter Sveriges kvittering blev det mål på nytt – ett bortdömt sådant. De chilenska fansen brast ut i jubel när Alexis Sánchez stötte in bollen i mål. Men de fick tystna direkt när domaren dömde bort målet då Sánchez befann sig i offsideposition.

Efter de intensiva minuterna blev det bättre rytm i matchen – framför allt för Sveriges del. Emil Forsberg visade sin betydelse som navet i Sveriges offensiva spel. När Sverige skapade farligheter var det oftast när Forsberg satte fart.

Chile hade det mesta av bollen men Sverige fortsätter att spela strukturerat under Janne Anderssons ledning. 1–1 stod sig halvleken ut.

Den andra halvlekens inledning var helt olik den första motsvarigheten. Det höjda tempot som gjorde entré efter målen i den första halvleken hängde i och båda lagen hade bud på mål, med Chile återigen som det bollhållande laget.

Ju längre halvleken led desto mer mattades matchen av. Sverige hade speciellt svårt i uppspelsfasen. Däremot var försvarsspelet fortsatt välorganiserat och Chile hade även dem svårt att närma sig mål.

Underhållningsvärdet på den andra halvleken visade inga tendenser på att öka, och det blev en allt sömnigare tillställning. Chiles bollinnehav ökade och Sverige låg fortsatt på försvar. Chiles Nicolás Castillo hade en farlig chans i den 76:e minuten men sköt Kristoffer Nordfeldt rakt i magen.