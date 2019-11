Första derbyt i Berlin – 30 år efter murens fall

Intresset är enormt. Arenan i östra Berlin tar bara 22.000 åskådare. Det hade förmodligen gått att sälja ut den tre gånger om.

Biljettfördelningen har varit restriktiv. De med säsongskort är gjutna. Sedan stod medlemmarna i Union Berlin på tur att köpa, och de är i dagsläget drygt 32.000.

De få biljetter som återstod tilldelades Hertha, och de fördelades via ett lotteri bland medlemmarna.

Berlin har försett Bundesliga med fler lag än någon annan stad, Union är det femte, men trots det har det bara spelats fyra Berlin-derbyn tidigare.

Hertha har gjort 36 säsonger i Bundesliga sedan ligan sjösattes 1963. Tasmania 1900 Berlin och Blau-Weiß Berlin har gjort en säsong vardera, 1965/66 respektive 1986/87. Men vid båda dessa tillfällen var Hertha nere Zweite Bundesliga.

Tennis Borussia Berlin var uppe och vände två gånger, 1974/75 och 1976/77. Och då spelades derbyn mot Hertha.

Men i år är första gången det gamla öst möter väst.

Det ger en speciell laddning, då Västberlin från 1949 fram till murens fall var en västtysk enklav inne på DDR:s territorium.

Och som en följd av att det kalla kriget mellan Öst- och Västeuropa tilltog började DDR bygga muren 1961.

Västberlinare kunde besöka DDR via speciella gränsövergångar. För folket på andra sidan muren var besök i väst förbjudna.

Lagen från Östberlin tillhörde det östtyska ligasystemet. Klubbar som Vorwärts Berlin, Union Berlin och Stasi-klubben Dynamo Berlin.

Men även under det kalla krigets dagar fanns vänskapsband mellan fansen i Hertha och i Union. Eftersom Västberlinare kunde resa in i Östberlin brukade Herthafans se Unions hemmamatcher. Och Stadion an der Alten Försterei blev en snabbt en samlingspunkt för östtyska dissidenter.

Unions fans, som bara kunde resa fritt på sin sida av järnridån, brukade i gengäld följa Hertha när de spelade matcher i Östeuropa. Exempelvis vallfärdade de i tusental till Prag 1979 när Hertha mötte Dukla Prag i kvartsfinal i Uefa-cupen.

Ett par månader efter murens fall, 27 januari 1990, möttes Hertha och Union i en vänskapsmatch. Drygt 51.000 åskådare, troligen fler än så, trängde sig in på Olympiastadion. Matchen blev ett symbolfirande av murens fall. Hertha vann med 2–1, och spelarna gick sedan ut på stan och åt en gemensam middag.

Men glädjen på Olympiastadion ersattes snart av en verklighet. Väst och öst befann sig på helt olika nivåer, socialt och ekonomiskt. Problem som fortfarande är en realitet i det enade Tyskland.

De stora klubbarna i det forna DDR, lag som Magdeburg, Carl Zeiss Jena, Lokomotive Leipzig och Dynamo Dresden, har inte kunnat hantera det faktum att två helt olika politiska och ekonomiska system möttes.

BNP per capita i det forna DDR är sedan 1995 fast vid 75 procent av det västliga genomsnittet. Och drygt två miljoner invånare har lämnat östra Tyskland efter återföreningen, majoriteten ung arbetskraft.

Hansa Rostock vann den sista upplagan av DDR-Oberliga, säsongen 1990-91, och blev tillsammans med ligatvåan Dynamo Dresden bidragen från östra Tyskland i Bundesliga hösten 1991, som för en säsong utökades med två lag.

Hansa Rostock var enda lag som lyckades etablera sig i Bundesliga under en period, men spelar nu i tredjeligan, liksom Magdeburg som vann Cupvinnarcupen 1974. Dynamo Berlin föll med Stasichefen Erich Mielke, och spelar i dag i fjärde divisionen.

RB Leipzig och Union Berlin är nu östra Tysklands bidrag i Bundesliga.

Men det bör i det sammanhanget poängteras att RB Leipzig startade så sent som 2009, då Red Bull-miljardären Dietrich Mateschitz köpte ett division 5-lag, pumpade in en dryg miljard kronor, och nådde Bundesliga sju år senare.

En superkapitalist som inte hade ryggsäcken fylld med stagnerad planekonomi och besvärliga kopplingar till Stasi och den gamla kommunistregimen.

Union Berlin är genuint, det är folkets lag, som under DDR-tiden var en nagel i ögat på Stasi-styrda Dynamo Berlin. Med begränsade resurser tog de steget upp i Bundesliga i våras, efter en tredjeplats i Zweite Bundesliga, och triumf mot Stuttgart i playoff.

En starkt bidragande orsak var svenske landslagsanfallaren Sebastian Andersson, som vann den interna skytteligan med 12 mål.

Union har mött Hertha i seriespel fyra gånger tidigare, men då i andraligan, säsonger 2010/11 och 2012/13. Lagen har vunnit varsitt möte, två matcher har slutat oavgjort.

På lördagskvällen kommer Stadion an der Alten Försterei att koka. För det här är derbyt som fotbollsfansen i Berlin väntat på, länge.

