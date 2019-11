Fotbolls-EM 2020: Guide till lottningen

Fakta. Seedningsgrupperna

Grupp 1

Belgien

Italien

England

Tyskland

Spanien

Ukraina

Grupp 2

Frankrike

Polen

Schweiz

Kroatien

Nederländerna

Ryssland

Grupp 3

Portugal

Turkiet

Danmark

Österrike

Sverige

Tjeckien

Grupp 4

Wales

Finland

Playoffvinnare A (Island, Bulgarien eller Ungern placeras i EM-grupp F, Rumänien placeras i grupp C om de vinner playoffet.)

Playoffvinnare B (Bosnien-Hercegovina, Slovakien, Irland eller Nordirland placeras i grupp E.)

Playoffvinnare C (Skottland, Norge, Serbien eller Israel placeras i grupp D.)

Playoffvinnare D (Georgien, Nordmakedonien, Kosovo eller Belarus placeras i grupp C, om inte Rumänien går till EM, då placeras D-vinnaren i grupp F.)