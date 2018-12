Spelarna som berättar för tidningen vill vara anonyma. De säger att det är riskabelt för dem att prata om det som skett, och att Karim är inflytelserik inom landets regering.

– Jag vet att min familj är i fara och jag vet att de kommer att vara det när mer kommer ut. Men jag vill stå upp och tala om det, för flickors framtid. Jag vill att flickor har en trygg miljö, säger en spelare.

Hon säger att hon attackerades när hon gick in på ordförandens kontor efter en träning för att be om reseersättning. Han bad henne komma in i ett rum innanför kontoret, där det fanns ytterligare ett rum, som var utrustat som på ett hotell med säng och badrum.

– Han sade till mig att sitta på sängen. Jag var oroad, jag skakade. Han sade: ”I dag vill jag ta reda på vad som finns under dina kläder.” Jag sade till honom: ”Lämna mig ifred, jag vill gå hem.“ Jag stod upp och sade att jag ville gå hem och han sade till mig: ”Skrik så mycket du vill, ingen kommer att höra dig, de kan inte höra dig.”

Hon säger att han slog henne tills hon blev medvetslös, och när hon vaknade så visste hon inte vad som hade hänt.

– När jag vaknade var alla mina kläder borta och det var blod överallt.

Hon säger att hon blödde från munnen, näsan och underlivet, och att hon sade till honom att hon skulle gå till medierna. Då ska han ha hotat henne med en pistol, och sagt att ”om du vill att din familj ska leva så borde du hålla tyst”.

En annan spelare säger att Karim försökte kyssa henne och att hon efter att ha kommit undan från hans rum petades från landslaget och anklagades för att vara lesbisk. En tredje säger att Karim inför lagkamraterna trakasserade henne och hotade att skära ut hennes tunga.

Enligt spelarna var hans beteende välkänt inom förbundet.

– Det blev accepterat runt damfotbollen.

Det var i november som The Guardian för första gången berättade om anklagelserna om utbredda övergrepp mot spelare i Afghanistans landslag. Efter det har Afghanistans rättsväsende startat en utredning, och stängt av Keramuudin Karim tillsammans med fyra andra personer från förbundet.

Även Fifa har meddelat att de utreder saken, och stängde för två veckor sedan av Karim i inledningsvis 90 dagar.

Afghanstans president Ashraf Ghani har krävt en noggrann utredning av anklagelserna, men enligt the Guardian uttrycker spelarna lågt förtroende för myndigheterna, och vädjar till Fifa och utländska regeringar med närvaro i Afghanistan att agera.

Karim har inte svarat på The Guardians förfrågningar om att kommentera anklagelserna, men det afghanska förbundet har tidigare starkt förnekat dem.