Full pott för IFK Norrköpings anfallstrio

Spel- och resultatmässigt är det en allmän uppfattning att IFK Norrköping underpresterat den här säsongen.

Men laget visar sin potential lite då och då.

Som i mittenmötet med Östersund. Frågan är om inte Norrköping gjorde säsongens främsta framträdande hemma på Östgötaporten. 3–0 och 14–0 i avslut är överlägsenheten klädd i siffror snarare än ord.

Managern Jens Gustafsson valde att rotera i truppen, sysselsatt som klubben är på två fronter just nu: i allsvenskan och i kvalet till Europa League.

– Det är tätt mellan matcherna och många som förtjänar att spela. För att de ska kunna hålla uppe nivån behöver de matcher, säger Gustafsson till C More.

Det resonemanget öppnade för Henrik Castegrens andra allsvenska start för året i trebackslinjen. Han var utmärkt. Kalle Holmberg, delad allsvensk skyttekung 2017, fick också chansen – och tog den.

Ian Burchnall har inte Europaspel att tänka på, men Östersundstränaren välkomnade Tom Pettersson tillbaka i mittförsvaret. Kaptenen gjorde sin första match från start efter två månaders skadefrånvaro.

Ny i startelvan sedan 2–1-segern hemma förra söndagen var också Alex Purver, 24-årig engelsman som skrivit på för 18 månader. Spelklar i veckan fick den defensive mittfältaren debutera direkt.

Purvers första möte med svensk elitfotboll var inte helt angenämt.

Burchnalls uttalade respekt för Norrköpings anfallstrio Larsson, Nyman och Holmberg var befogad – det visade sig omgående.

Norrköping var en utmärkt målvaktsinsats från att ta en tidig ledning. Lars Krogh Gerson lyfte till Nyman, som sprang sig loss i djupled med bara Aly Keita kvar att överlista.

Det var och är inte så bara. Keita klev ut, läste Nymans avslut och fick upp högerfoten.

Norrköping spelade runt, framåt, bakåt, i sidled och dominerade händelserna helt. Så har det mestadels sett ut på Östgötaporten den här säsongen, men mot Östersund fanns en bestämdhet som inte varit lika frekvent närvarande.

Den gav till slut utdelning – två gånger på mindre än lika många minuter i slutet av första halvlek.

• Jordan Larssons 1–0 (42):

Kalle Holmbergs skott styrdes mot Larsson som tryckte in säsongens elfte allsvenska mål.

– Jag ser att Kalle går på skott, bollen tar på en försvarare, den kommer till mig och det är bara att sätta dit den, säger Larsson till C More.

• Kalle Holmbergs 2–0 (44):

Nyman serverade, Holmberg avslutade direkt. Lågt med högerfoten från sin vänsterposition.

Larssons om sin hysteriska målform:

– Jag har bra självförtroende, tar mig in rätt ytor och så kommer bollen. Det är jättekul att spela fotboll, säger han till C More.

Det tycker Christoffer Nyman också.

Dryga tre minuter efter pausen kollrade han bort Östersunds högerförsvar, rullade in 3–0 och årets sjunde mål.

Jordan Larsson var nära att rycka ytterligare i skytteligan, men han prickade ribban.

Läs mer:

MFF tappade viktiga poäng i toppstriden

Blåvitt fick revansch mot Eskilstuna