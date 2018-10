Fyra nya spelare i Janne Anderssons trupp till Nations League

Fyra nya spelare är med sedan den förra samlingen: Sebastian Andersson, Mikael Ishak, Kristoffer Olsson och Kristoffer Peterson. Peterson har bara varit med i ungdomslandslagen tidigare, de andra har enbart varit med på januariturnén med A-landslaget.

– Kristoffer Peterson har gjort en fantastisk höst i Holland. Det talar för sig självt att det är en väldigt intressant spelare, säger Janne Andersson på presskonferensen där truppen presenteras.

Olssons intåg innebär att AIK får en till representant i Blågult, förutom Sebastian Larsson.

– Kristoffer Olsson har gjort en fantastisk resa tidigare i våra ungdomslandslag och jag tycker att han har tagit stora steg framåt.

Två spelare är inte uttagningsbara: Robin Quaison som ringde på onsdagsförmiddagen och meddelade att han har en ljumskskada som gör att han är borta åtta, tio dagar, och Filip Helander som har en knäskada.

Landslaget samlas nästa vecka inför Nations League-matchen mot Ryssland i Kaliningrad den 11 oktober och en träningsmatch mot Slovakien på Friends Arena i Stockholm den 16 oktober.

Emil Forsberg stod över den senaste matchen med sitt klubblag, men väntas kunna spela.

– Man räknar med att han ska friskna till under veckan. Jag har själv inte pratat med honom, men vi bedömer att han ska vara så pass bra att han är pigg till måndag, säger Janne Andersson.

Förbundskaptenen fick frågan om att Robin Olsen och Victor Nilsson-Lindelöf inte ville låta sig intervjuas under den förra landslagssamlingen.

– Jag propagerar fortfarande för öppenhet. Spelarna är medvetna om den policy vi har, respekten mot media är en av tjugo ledstjärnor vi har. Vi utvärderar allting löpande och det här är en del vi har utvärderat och pratat om. Min bild är att jag vill att alla ska prata med media och kommande samling kommer de göra det, säger han. Hela truppen Målvakter: Robin Olsen, Roma, Karl-Johan Johnsson, Guingamp, Kristoffer Nordfeldt, Swansea. Försvarare: Mikael Lustig, Celtic, Emil Krafth, Amiens, Andreas Granqvist, Helsingborg, Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United, Pontus Jansson, Leeds, Ludwig Augustinsson, Werder Bremen, Martin Olsson, Swansea. Mittfältare och anfallare: Sebastian Andersson, Union Berlin, Jimmy Durmaz, Toulouse, Albin Ekdal, Sampdoria, Emil Forsberg, Leipzig, Oscar Hiljemark, Genoa, Sam Larsson, Feyenoord, Sebastian Larsson, AIK, Marcus Rohdén, Crotone, Gustav Svensson, Seattle Sounders, Kristoffer Olsson, AIK, Marcus Berg, Al-Ain, Viktor Claesson, Krasnodar, John Guidetti, Alaves, Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen, Mikel Ishak, Nürnberg, Kristoffer Petersson, Heracles.