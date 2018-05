Gamla Premier League-stjärnor lyfter lilla Salford

Men stadens blickar riktas också mot uppstickaren Salford City, som säkrat mästartiteln i sjätte divisionen, National League North. Ett lag med stjärnstatus, i ägarledet.

Phil Neville, Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes och Ryan Giggs tog tillsammans över ägarrollen i klubben för fyra år sedan. Salford spelade då på nivå åtta i ligapyramiden.

Ryan Giggs förklarade frankt att målsättningen för honom och de fyra andra United-ikonerna från ”Class of 92” var att etablera klubben i Championship inom 15 år. Och man är på god väg.

Redan första säsongen vann man åttan, året efter slutade klubben trea i sjuan och gick upp i National League North via playoff. Första säsongen i sexan slutade man fyra, men missade uppflyttning via playoff. Nu vann laget serien, och spelar till hösten i femman (National League).

Svenske U21-landslagsmålvakten Tim Erlandsson lånades in under våren från Nottingham Forest, startade åtta matcher och höll nollan i tre.

Ägarbilden har under resans gång utökats med Singaporebaserade miljardären Peter Lim, som köpt loss häften av aktierna från United-ikonerna.

Peter Lim är sedan tidigare huvudägare i spanska toppklubben Valencia CF (82,3 procent).

Från Peninsula Stadium på Moor Lane i Salford är det bara en dryg halvmil till Old Trafford eller Ethiad Stadium. Men klubben förde fram till 2014 en tynande tillvaro i skuggan av de stora. I bästa fall handlade det om publiksiffror på upp mot 150 betalande, innan Uniteds ”Class of 92” tog över.

Med en upprustad arena, som tar drygt 5.000 åskådare, hade man den här säsongen nära 3.000 betalande i derbyt mot FC United of Manchester på nyårsdagen. Bortaderbyt mot Stockport County i trettonhelgen lockade drygt 5.000 åskådare.

Tv-kanalen BBC One har hakat på och producerat två dokumentärer om Salfords resa i ligasystemet. Under den här säsongen har BBC One jobbat med ytterligare en uppföljare, som ska sändas i tre avsnitt.

Inom en radie av fem mil från centrala Manchester finns drygt dussinet klubbar på olika nivåer i ligasystemet. Och utöver City och United har påfallande många har haft framgång den här säsongen.

Burnley slutade sjua i Premier League och är klart för kval till Europa League i höst. Nykomlingen Huddersfield hängde kvar, efter dramatik.

I Championship var Preston var två poäng från en kvalplats till Premier League.

Wigan vann League One och Blackburn slutade tvåa, vilket gav direktplatser till Championship. Rotherham kvalar till Championship.

Accrington Stanley, en av de tolv klubbar som bildade engelska ligan 1888, vann League Two.

Macclesfield vann National League.

Dessutom är Liverpool klart för final i Champions League. Anfield Road ligger faktiskt bara fem mil från Old Trafford.

Söndag eftermiddag avgörs den sista striden i Premier League. Kan Chelsea greppa sista halmstrået, slinka förbi Liverpool, och knipa den fjärde och sista Champions League-platsen? Chansen finns, men den är liten.

Kravet är tre poäng borta mot Newcastle, vilket inte är någon omöjlighet. Men, det krävs också att Brighton avslutar med tre poäng mot Liverpool på Anfield Road, vilket känns mindre realistiskt.

Det faktum att Liverpool kan vinna Champions League påverkar inte. England kan bara få en femte plats i turneringen om Champions League-mästaren missar att sluta topp fyra i Premier League.

Bottenstriden är i praktiken avgjord. Stoke åkte ur förra helgen. För West Bromwich försvann möjligheten att hänga kvar när Southampton vann borta mot Swansea i tisdag (1–0).

Swansea hade en livlina kvar, men den drogs bort när Huddersfield krigade sig till en poäng (1-1) borta mot Chelsea på onsdagskvällen.

För att Swansea ska hänga kvar, och passera Southampton på målskillnad, krävs nu att man vinner med typ fem måls marginal hemma mot Stoke i sista omgången, samtidigt som Southampton förlorar med motsvarande marginal hemma mot Manchester City.

Det lär knappast hända. Även om Manchester City är ute efter att bli första lag som når tresiffrigt antal poäng under en säsong.

Chelseas rekord, 95 poäng 2004-05, passerades när Brighton besegrades med 3-1 i onsdags. Då nådde City 97 poäng.

När Huddersfield säkrade kontraktet i bortamötet med Chelsea innebar det att samtliga tre nykomlingar – Brighton, Newcastle och Huddersfield – höll sig kvar i Premier League, vilket inte hänt sedan 2011–12.