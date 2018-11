Lördagens match flyttades fram ett dygn. Men tre timmar före avspark på söndagen beslöts att matchen skulle skjutas fram på obestämd tid.

Ett beslut som förutom säkerhet också handlade om att flera av Boca-spelarna skadades i samband med att bussen attackerades. Två av dem fördes till sjukhus, en med glassplitter i ena ögat. Övriga kände av effekterna av den tårgas polisen använde för att skingra den aggressiva folkmassan, och drabbades av yrsel och illamående.

Läs mer: River Plate-fans i vild attack mot Bocaspelare

Ansvariga för klubbarna och turneringen kommer att ha ett möte under tisdagen för att avgöra hur man ska hantera situationen.

Samtidigt har alltså italienska staden Genua erbjudit sig att härbärgera finalmatch två, om parterna skulle tänka sig att nappa på det.

Det finns starka historiska kopplingar mellan just Italien och Argentina. Under den omfattande invandringsperioden under andra halvan av 1800-talet kom drygt 60 procent från Italien. Och de italienska influenserna är starkt påtagliga i dagens Argentina.

Att det skulle bli stökigt i samband med finalen kom knappast som någon överraskning. Sedan tidigare finns ett generellt förbud för samtliga lags supportrar att se bortamatcherna i ligan, på grund av upprepade våldsamheter.

Nu hamnade det på sin spets i och med att det var första gången någonsin som de två största klubbarna i Argentina möttes i den största av finaler.

Copa Libertadores är Sydamerikas motsvarighet till Champions League i Europa. Och just det här mötet beskrivs som den största klubblagsmatchen i Argentinas 127-åriga fotbollshistoria.

Jag har själv sett ett antal derbyn i Buenos Aires. Speciellt minns jag ett mellan Huracán och San Lorenzo på Huracáns slitna arena för några år sedan.

De var oroligt på San Lorenzos kortsida timmen innan avspark. Och oroligheterna tilltog ju närmare avspark vi kom.

Plötsligt stegade beväpnad polis in på planen, ställde sig på rad i knästående och sköt vad jag uppfattade som gummikulor rakt mot publikhavet. De följde upp med att slänga in tårgas.

Just den här dagen var det regnigt, de låga molnen låg som ett lock över arenan och hindrade tårgasen från att leta sig uppåt. Det innebar att arenan fick utrymmas i cirka en timme innan publiken kunde återvända, och spelarna komma ut på planen.

Matchen kunde genomföras. Och det var av förklarliga skäl lugnt på San Lorenzo-läktaren.

Efteråt frågade jag en kollega på den dagliga fotbollstidningen Olé om det här var vanligt.

Han svarade krasst att händelser som denna inträffade vid i stort sett vid varenda ligaomgång på någon av arenorna i Buenos Aires.

Boca Juniors och River Plate är giganterna i argentinsk klubbfotboll, med 33 respektive 36 ligatitlar.

Mötena kallas Superclásico, och lagen har mötts totalt 247 gånger genom åren, sedan 1913.

För tre år sedan möttes de i åttondelsfinal i just Copa Libertadores. Då bröts returmötet på La Bombonera i halvtid sedan Boca-fans attackerat River-spelare med pepparsprej i spelartunneln.

Boca slängdes ut ur turneringen och River Plate fick fri passage vidare till kvartsfinalen. River Plate vann så småningom hela turneringen efter att ha besegrat UANL från Mexiko i finalen.

Argentina är till ytan den näst största nationen i Sydamerika. Skulle man smeta ut Argentina över Västeuropas karta skulle arealen i princip täcka Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Irland, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien och Portugal. Länder med totalt drygt 327 miljoner invånare.

I Argentina bor 44 miljoner, och en tredjedel av befolkningen, drygt 16 miljoner, är bosatt i stor-Buenos Aires.

Fotbollen genomsyrar staden. Ligan, Primera División, innehåller 24 lag. Hälften av dem kommer från Buenos Aires, och ytterligare två har sin hemvist fem mil längre ner utefter Atlantkusten i La Plata.

I andra divisionen, Primera B Nacional, är fördelningen densamma. Tolv lag från Buenos Aires och ett från Campana, sju mil norr om citykärnan, utmed Paranáfloden.

Förra året rankades argentinska ligan som den sjunde bästa i världen, före bland annat tyska Bundesliga.

Mängden lag från Buenos Aires innebär att det spelas derbyn i varenda ligaomgång, ibland två, ibland tre och ibland fyra.

I ett land präglat och plågat av politisk och inte minst ekonomisk instabilitet blir fotbollen en ventil för de många miljoner som bor i Buenos Aires kåkstäder. Och våldsamheter mellan fansens grupperingar kan liknas vid gängkrig.

Stadsdelen Ejército de los Andes kallas i folkmun för Fuerte Apache, är belägen drygt tio kilometer från fashionabla Recoleta, Palermo och klassiska Café Tortini vid Avenida de Mayo, några stenkast från presidentpalatset.

I Fuerte Apache råder stundtals närmast undantagstillstånd på grund av den grova kriminaliteten. Här växte Carlos Tevez upp. Fotbollen blev hans biljett ur fattigdomen.

Tevez ligadebuterade för Boca Juniors som 16-åring. Efter en lång utflykt i världsfotbollen, som tog honom till brasilianska Corinthians, West Ham, Manchester U, Manchester C, Juventus och kinesiska Shanghai Shenhua, är han tillbaka på La Bombonera. Och han spelade i den första finalmatchen mot River Plate.

Frågan är nu om han vid 34 års ålder får uppleva ännu en triumf i Copa Libertadores. Han var med och vann turneringen, med Boca, redan 2003.