Gerhardsson kritisk – vill ha ny handsregel

Fotbolls-VM i Frankrike har kantats av omdiskuterade straffsituationer. I tisdags åkte Japan ur VM efter att lagkaptenen Saki Kumagai fått upp bollen på handen i straffområdet, i åttondelsfinalen mot Nederländerna. Lieke Martens kunde sätta 2–1 på den efterföljande straffen i 90:e minuten och sköt Nederländerna till kvartsfinal.

Under onsdagen hade Sverige pressträff vid sitt spelarslott i Parigné, drygt sex mil nordost om Rennes. Förbundskapten Peter Gerhardsson berättade då att han länge velat se en ändring av handsregeln i straffområdet.

– Handsdelen är något som jag funderat på i många, många år. Det blir så oerhört kraftigt straff för en hands, som blir straff, säger han.

Internationella fotbollsförbundet Fifas beslutande organ Ifab, med säte i Storbritannien, sätter de internationella spelreglerna under VM. Hittills under mästerskapet har Ifab tagit bort regeln att målvakter varnas om de lämnar mållinjen för tidigt under en straffläggning. Gerhardsson vill se fler förändringar.

– Ifab eller vad det heter, det är väl mest farbröder, som sitter och beslutar det här uppe i Skottland i sina Winchesterfåtöljer. Jag vet inte när man kanske ska komma till att: Ska hands alltid vara straff eller kanske indirekt frispark eller någonting sådant? För att det inte ska bli så påtagligt, säger Gerhardsson, själv snart 60 år gammal.

Sverige förbereder sig nu för sin kvartsfinal mot Tyskland på Roazhon Park på lördag. Flera straffar under VM har dömts efter ”handboll”, och genom det assisterande videodomarsystemet VAR. Bland annat i Sveriges 1–0-seger mot Kanada i måndags, då Kosovare Asllani fick bollen på armen och Hedvig Lindahl senare räddade Blågult vidare i turneringen.

– Det har varit så enormt mycket straffar i det här VM:et. En del är hands, i kombination med VAR. Man kanske ska fundera ett steg till, ”ska det vara straff för hands?” Det kanske är den regeln man ska ändra. Men det är egna funderingar, säger Peter Gerhardsson.

