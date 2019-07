Goitom frälste AIK – vidare i Champions League

AIK förlorade det första mötet i Armenien med 2–1 i Champions Leagues första kvalomgång. Detta efter en mardrömsstart då Robert Lundström först orsakat straff och varnats. Cirka tio minuter senare ådrog sig backen sitt andra gula kort, AIK en man kort och Lundström därmed avstängd till onsdagens match.

Per Karlsson var tillbaka i startelvan efter den skada som höll honom borta från det första mötet och även lördagens seger mot Elfsborg. Men Kolbeinn Sigthorsson, tvåmålsskytten från helgen förpassades till bänken till förmån för Chinedu Obasi.

AIK var piggast i första halvlek och hade ett spelövertag men utan att skapa den där ordentliga målchansen. I tionde minuten ville AIK ha straff efter att Tarik Elyounoussi fallit i straffområdet men den irländske domaren friade.

I Ararat var tvåmålsskytten från första mötet Petros Avetisyan framme med ett par avslut och hotade.

AIK-spelare högg först på en fin inläggsfrispark från Sebastian Larsson och bollen smet sedan via en Ararat-försvarare utanför mål till hörna. Även Obasi stack fram med några möjligheter men den sista pusselbiten saknades.

I andra halvlek var alltså AIK tvungna att sätta fart och spräcka nollan för att ta sig vidare. Karlsson byttes ut och in med Rasmus Lindkvist, ett offensivt drag från tränare Rikard Norling som skulle ge utdelning direkt.

Halvleken var bara en minut gammal då just Lindkvist fick bollen på vänsterkanten och hittade Goitom som snyggt placerade in 1–0. Sex minuter senare slog han till igen då han snyggt nickade in 2–0. Anfallaren som haft en lång måltorka har nu gjort tre mål på två matcher.

Sebastian Larsson sköt säkert in 3–0 från elva meter, en solklar straff efter att Heradi Rashidi fällts.

När AIK såg ut att spela av matchen stod backen Karol Mets för ett jättemisstag. Anton Kobyalko förvaltade chansen på bästa sätt, 3–1 i 77:e minuten. AIK var pressat i slutminuterna men red ut anstormningen och höll tätt bakåt.

I nästa omgång ställs AIK mest sannolikt mot slovenska mästarna Maribor. De vann sitt första möte mot Valur med 3–0. Maribor har stor erfarenhet av Europaspel och har nått CL-slutspelet både 2014–15 och 2017–18.

