Goitom stor matchhjälte när AIK slog Hammarby

Han firade fyllde 34 år på lördagen men ville vänta med det stora firandet till söndagens derby mot Hammarby.

Och så blev det.

– Det är inte varje dag man får spela inför 49 000 åskådare och det slutar på det här sättet.

Goitom berättar att han som liten gick ut med sina kompisar ut på gården, spelade och drömde om att en dag få spela inför 50 000 åskådare.

– För att visa alla hur bra man var, säger Goitom med ett leende.

Där var när Hammarby i mitten av andra halvlek såg ut att koppla ett rejält grepp om matchen som firma Goitom/Elyounoussi slog till.

Det räckte med en tvåmanskontring för att göra målet som frälste AIK-fansen.

Tarik Elyounoussi drev bollen på Hammarbys planhalva, hittade Goitom med en passning som gjorde att AIK-kaptenen fick fritt fram till höger i straffområdet.

– Precis innan målet hade vi ett läge där Tarik hade bollen och jag gick på djupet. Jag ville ha bollen precis i steget men han väntade in den och jag sa till honom att nästa gång glöm inte att jag springer i djupet. Nu får jag bollen i perfekt läge och kan med en touch sätta bollen.

Goitom drog till, såg bollen gå i mål och kunde på en och samma gång fira både mål och något försenad födelsedag på Friends arena.

– Det blir middag med frugan och sedan ska jag leka med min dotter tills hon somnar.

Han får frågan om målet var han mäktigaste i den långa karriären. Han funderar en stund.

– Det blir nog det med tanke på att det är derby, fullsatta läktare och på hemmaplan. Speciellt också med tanke på att jag missat en straff och sedan gör ett så snyggt mål, man får bevisa att man är stark psykiskt.

Han minns också 1–1-målet han gjorde som 18-årig inhoppare mot Inter i Serie A 2005 för Udinese.

– Den matchen finns där också.

Frågan var åt vilket håll AIK skulle gå efter förlusten mot IFK Norrköping när sviten på 32 allsvenska matcher utan förlust också bröts.

Nu pratar fansen guldryck igen. Men Goitom ligger lågt.

– Det räcker att man förlorar en match så är det jämnare igen, börjar vi tänka för mycket på tabellen då blir det som mot Norrköping att man inte är med i nuet. Det är svårt att veta vilka som är med i guldracet när det är åtta omgångar kvar.

Men det var på vippen att Goitom skulle bli AIK:s syndabock.

I en närkampen med Neto Borges blåste domaren Stefan Johannesson straff för AIK efter en tröjdragning.

Goitom la upp bollen på straffpunkten. Johan Wiland gick till vänster, Goitom rullade bollen retfullt sakta mot andra stolpen men utanför.

– Jag såg Wiland gå åt andra hållet men jag får bollen på knölen. Det är klart att jag känner besvikelse, Wiland gick ju åt andra hållet och jag hade ju nästan öppet mål.

I det läget smög de negativa tankar in i Goitoms kropp.

– Man tänker lätt vad händer efter matchen om det blir 0–0? Man går och tänker på det en kvart kanske. Jag tänkte att mitt spel skulle komma fram i andra halvlek och det gjorde det. Man har varit med så länge så att man vet att vara i nuet men jag hörde också en annan röst som sa "avgör det här".

Och det gjorde Goitom.