Goitom segerdirigent när AIK vann derbyt mot Djurgården

Ett par viktiga minuter delade lagen i inledningen av derbyt på Friends arena. Först fick Djurgården en av sina viktigaste spelare, Kerim Mrabti, skadad. Med ett hårt tejpat vänsterlår fick han lämna matchen i den 14:e minuten.

Läs mer: Djurgårdens tunga derbysvit obruten

Och bara ett par minuter senare kom de svartgulas ledningsmål. En omställning där Tarik Elyounoussi via en klack fann Henok Goitom som i sin tur skarvade vidare till en ensam Rasmus Lindkvist ute till vänster som elegant med högerfoten kunde båga in 1–0 vid bortre stolpen.

Efter en händelserik första halva av den första halvleken blev den andra mer trevande och AIK gick till paus med ledning, 1–0. Och hemmalaget kunde inte ha fått en bättre start på den andra.

Återigen var Goitom anfallsuppbyggare när han fick bollen av Elyounoussi utanför straffområdet innan han väggade tillbaka till sin anfallskamrat som tagit sig in centralt och som enkelt kunde rulla in 2–0 vid närmsta stolpen i den andra halvlekens första spelminut.

AIK kontrollerade matchen väl och Djurgården hade svårt att komma till något ordnat anfallsspel. Snarare var AIK närmare att utöka sin ledning när Rasmus Lindkvist efter en hörna tryckte till på volley och prickade stolpen bakom Andreas Isaksson.

I och med segern går AIK upp i serieledning i allsvenskan med sju poäng, samma antal som Norrköping. AIK har endast släppt in ett mål på sina tre inledande matcher och det på straff mot Malmö. För Djurgården var detta första förlusten för säsongen.