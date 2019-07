Granli: ”Går inte runt och är kaxig”

AIK har under en lång tid varit en klubb som värderar defensiven högt och som inte släpper in särskilt mycket mål. Under vårsäsongen såg det stundtals svajigare ut, med bland annat två insläppta mål mot Örebro och tre mot IFK Göteborg.

Men i de senaste tre allsvenska matcherna har det blivit hållna nollor för AIK. Karol Mets talar om vikten att snabbt ställa om fokus från onsdagens Champions League-kval mot Ararat-Armenia till helgens match mot Helsingborg.

– Det kan vara lite lurigt att ladda om till ligaspelet. Vi måste vara väldigt fokuserade och ta matchen på stort allvar, säger Karol Mets.

Den estniske mittbacken Mets har snabbt blivit en stöttepelare i den svartgula backlinjen men mot Ararat stod han för ett misstag som ledde till motståndarnas reduceringsmål.

– I den stunden, är det inte en bra känsla. Men det är något du inte kan träna bort, det är en sak som händer ibland. Jag är inte orolig efter en sådan grej, hade det varit något taktiskt hade det varit ett större problem. Det här kan hända alla. Jag är inte glad att det hände men jag har lagt det bakom mig nu.

Mets kom till AIK bara dagar innan den allsvenska premiären men han tog direkt en startplats. Norrmannen Daniel Granli anslöt tidigare men fick stå utanför laget under mer eller mindre hela vårsäsongen.

– Det var tufft mentalt när man inte spelade på många matcher och man bara fick träna. Men man får jobba vidare och man vet aldrig när man får chansen. Då gäller det bara att prestera, säger Daniel Granli.

Men nu har det blivit fem raka starter, Champions League-kvalet inräknat, för Granli.

Känns det som att du har en plats nu?

– Man måste prestera varje match för att behålla platsen. Man går inte runt och är kaxig liksom utan man får fortsätta jobba stenhårt varje match.

Till skillnad från Mets hade inte Granli särskilt mycket erfarenhet av att spela i en backlinje med tre mittbackar, så som AIK spelat de senaste säsongerna under tränare Rikard Norling.

Men norrmannen har spelat högerback, vilket ändå har sina likheter med att spela som mittbacken till höger i AIK:s defensiva formation där Granli har huserat. Han tror det kan ha hjälpt honom hitta sin plats i laget.

– Jag tror det. När jag skrev mitt kontrakt med Stabaek 2013 var jag faktiskt mittfältare. Nästan hela säsongen spelade jag där, men med två matcher kvar fick vår högerback en skada. Jag gjorde det bra och fortsatte som ytterback, både till höger och vänster.

I en intervju med Aftonbladet kallar Mets AIK för det bästa laget han spelat i trots att han spelat för NAC Breda i den nederländska ligan.

– AIK är det starkaste och största laget jag spelat för. Om du ser till klubben och matcherna vi spelar i Champions League, säger Mets.

Men nederländska ligan är rankad bättre?

– Ligorna är svåra jämföra, den här ligan är lite svagare än nederländska. Men AIK är definitivt starkare än mitt lag där.

Mets har vid flera tillfällen varit uppe och hotat i offensivt straffområde. Än har det inte blivit något mål men han tror sig kunna ändra på det inom kort.

– Jag hoppas det, jag är alltid uppe på fasta situationer. Jag längtar verkligen efter mitt första mål för AIK och förhoppningsvis kommer det när vi behöver det som mest. Jag jobbar på det, säger Karol Mets.