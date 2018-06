Guardiola skapar flest VM-spelare – och världsmästare

På pappret har Pep Guardiola blygsamma VM-meriter. Han startade – och blev utbytt – i två gruppspelsmatcher för Spanien i USA 1994, och tillbringade både åttondels- och kvartsfinalerna på bänken innan Spanien slogs ut. VM 1998 missade han på grund av skada och 2002 hade han slutat i landslaget. Som tränare har han aldrig tränat ett landslag, men desto fler VM-spelare.

När Guardiola hade Barcelona såg han 13 av sina spelare medverka i Sydafrika-VM 2010 – där de sju spanjorerna vann guld. Fyra år senare innehöll de olika VM-trupperna 14 spelare tränade av Guardiola, då i Bayern München – och de sju tyskarna vann guld.

I år är katalanens inflytande på VM ännu större. 16 spelare från åtta landslag spelar i den klubb där Guardiola nu är tränare, Manchester City.

– Grym statistik men inte alls överraskande, säger Thomas Isherwood när DN läser upp siffrorna för honom.

Thomas Isherwood flyttade från Brommapojkarna till Bayern München som 17-åring sommaren 2015 och från december samma år fick han börja han träna med a-laget, under Guardiolas ledning.

– Han är ingen tränare som bara vinner matcher – han utvecklar spelare, fotbollsmässigt och mentalt. Under träning kunde han stanna upp spelet och säga till Xabi Alonso hur han borde göra. Ingen slipper undan, det finns alltid något att förbättra, berättar Isherwood.

Mittbacken, som i sommar bytt reservlaget i Bayern München mot Bradford i engelska League One, summerar sina intryck:

– Fotboll är som schack för Guardiola.

Bilden bekräftas av Hasse Backe, studioexpert för C More och TV4 under VM. Under åren 2010–2012 tränade han New York Red Bulls, med ett par tidigare Barcelonaspelare.

– Thierry Henry och Rafael Márquez surrade mycket med mig om skillnaden i Barcelona efter att Guardiola tog över efter Frank Rijkaard. De berättade att det blev otroligt mycket mer individuell träning, säger Hasse Backe.

– Henry berättade att det var detaljer, detaljer, detaljer på individnivå. Lagmässigt är han noga med en tydlig struktur.

Tror du att förbundskaptener värdesätter att deras spelare kommer från en säsong under Guardiola, jämfört med andra stora tränare?

– Jag skulle tro att de uppskattar det. Spelarna kommer välutbildade, de tänker fotboll och de är noga med detaljer.

Spelare från hans klubbar har varit tongivande i de två senaste VM-gulden. Kan det bli så i år igen?