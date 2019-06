Guide: Frågorna, svaren och snackisarna kring VM-lördagen

Just nu: spara 50%

Matcher, lördag

• Tyskland–Nigeria, 17.30, Stades des Alpes i Grenoble.

• Norge-Australien, 21.00, Allianz Riviera i Nice.

Sverigekollen

Peter Gerhardsson vilade flera spelare i 0-2-förlusten mot USA och har således många pigga ben att kasta in i åttondelsfinalen mot Kanada. Just Kosovare Asllanis ben fanns det skäl att vara orolig för efter att hon fått en smäll på hälsenan mot amerikanskorna. Men under fredagen gav landslagsläkaren Houman Ebrahimi lugnande besked. Asllani, och egentliga hela truppen, ska vara skadefria inför åttondelen.

Under fredagen packade svenskorna väskorna för att resa från Le Havre i norra Frankrike till Paris där måndagens match mot Kanada spelas. I första hand stod midsommarfirande på schemat men framför allt att ladda alla batterier inför åttondelsfinalen.

Frågetecknet: Blir norska stjärnan spelklar?

Caroline Graham Hansen utgick skadad i matchen mot Sydkorea och har gått en kamp mot klockan för att lyckas bli spelklar till åttondelsfinalen mot Australien. Under fredagen kom positiva besked: mycket talar för att norskan kan spela matchen.

Håll koll på: Sveriges möjliga motståndare Tyskland

Slår Sverige Kanada väntar med allra största sannolikhet Tyskland i en kvartsfinal. Tyskorna har varit något ifrågasatta, men har radat upp tre raka segrar i VM. Målnollan bakåt imponerar och även offensiven kom igång rejält mot Sydafrika där man vann med 4-0.

Siffran: 5

Så många missade straffar har årets VM bjudit på efter att Chiles Francisca Jara dundrat bollen i ribban från elva meter. Det är fler än vad det blev totalt i VM 2015.

Citatet: ”Man åldras snabbt en sådan här dag”

Det var dramatiskt ända in i slutet om vilket lag som skulle knipa den sista platsen till åttondelsfinalen genom att gå vidare som fjärde bästa grupptrea. Efter att Chile bara vunnit mot Thailand med 2-0, det krävdes tremålsseger, stod det klart att Nigeria tog platsen.

Det nigerianska landslaget följde dramat på spelarhotellet och när avancemanget blev officiellt dansades det vilt i hotellets korridorer. Mitt i firandet hamnade förbundskaptenen Thomas Dennerby.

– Det kommer inte gå att somna på en stund. Man åldras snabbt en sådan här dag, säger Dennerby till Aftonbladet.

Det såg mörkt ut när chilenskorna vid ställning 2-0 fick en straff. Men lyckligtvis, för nigerianskorna, gick den i ribban.

– Det var ledarna i ett rum och spelarna i ett rum, de satt och gömde sig bakom kuddarna i soffan. Men de sista minuterna efter straffen började dörrarna i korridoren slås upp, säger Dennerby.

Snackisen:

Vad gäller egentligen kring offside-regeln? Det frågade sig många vid USA:s andra mål mot Sverige, när Carli Lloyd i en sekvens uppenbart stod offside men domaren valde att godkänna målet. Amerikanskan bedömdes inte påverka spelet på det sätt som regelboken kräver, för att Tobin Heaths mål skulle dömas bort. Men svenske experten Jonas Eriksson, före detta Fifadomare, menade att det skulle dömts offside.

– Jag tycker verkligen att anfallaren påverkar Sembrants sätt att spela bollen, säger Eriksson till SVT.

Läs mer:

