Guidetti: ”En klubb som passar mig perfekt”

Efter att ha åkt på en nyckelbensfraktur under försäsongen som gjorde att han missade säsongsstarten lyckade Guidetti aldrig slå sig in hos Celtas nya tränare Juan Carlos Unzué. Att Iago Aspas, Pione Sisto och Maxi Gomez varit hela ligans kanske bästa anfallstrio under hösten har inte hjälpt svenskens chanser och med ett VM-slutspel som väntar är det just speltid som är huvudmotivet bakom flytten.

– Det är klart att jag vill vara med och spela i ett VM, det är en ”once in a lifetime”. Men jag vill också spela fotboll och jag får fortfarande göra det på den högsta nivån, i världens bästa liga. Det är jätteviktigt, säger Guidetti till Dagens Nyheter.

Hans nya klubb Deportivo Alavés hade en tuff säsongsstart och låg länge sist i tabellen. Trots att ett litet uppsving gjorts sedan Abelardo Fernandez tog över på tränarbänken i december är det fortsatt en klubb som slåss för att hålla sig över nedflyttningsstrecket.

– Jag krigar mycket hellre på plan för Deportivo Alavés för det är fortfarande världens bästa liga och vi möter exakt samma lag. Jag får en chans att visa mig och göra det jag älskar mest. Det är en klubb som inte bör ligga där den ligger i tabellen och jag ska göra allt vad jag kan för att försöka hjälpa till så att den inte gör det.

Trots tabellsituationen och intresse från ett flertal andra klubbar blev det slutliga klubbvalet aldrig speciellt svårt.

– Det här är klubb som visat ett stort intresse för mig över en lång tid. Jag känner att det är det bästa valet nu och här. Jag känner mig uppskattad, det klickade direkt, hur supportrarna är här och sättet de spelar på. Det kommer passa perfekt.

Inne på sin tredje säsong i Spanien är det ingen tvekan om att Guidetti trivs på den iberiska halvön och att det var viktigt för honom att stanna kvar i La Liga.

– Jag hade två bra säsonger i Celta och sen blev det som det blev, men jag tyckte jättemycket om att spela där och då. Nu är jag här och ser fram emot att spela framför de grymma fansen som de har här. Jag trivs redan bra här och jag tycker det ska bli hur kul som helst att spela här. Jag vill spela mot de bästa och åka till de största arenorna, det är det roligaste som finns.

Under måndagen gjorde han sin första träning med sin nya klubb och efter att ha mött Alavés med Celta i tre matcher som slutade med vinst, förlust och oavgjort så tycker Guidetti sig har bra koll på sitt nya lag.

– Jag har haft en bra kontakt med både tränaren och lagkamraterna, har pratat med alla och innan har jag även sett dem spela en del på tv och mött dem ett flertal gånger, så jag vet vad det är för lag och vad det är för supportrar. Det har definitivt spelat in i klubbvalet.

I spansk media har övergången till Alavés ryktats vara på gång en längre tid och det har blivit en hel del väntan för svensken innan papperna äntligen kunde skrivas på.

– Det har varit lite fram och tillbaka och allting måste lösas, men det gjorde det till slut. Så nu är det bara jävligt skönt.

Utöver själva lånet är Guidettis sambo Sanna Dahlström höggravid med parets andra barn vilket gjorde att de fick ta bilen och sträckköra sju timmar istället för att flyga till sin nya hemstad Vitoria.

– Ja, hon är gravid och vi väntar vårt andra barn, det är i slutfasen. Jag måste ge all eloge till henne och vår lilla dotter. Det har varit mycket nu, och hon har hjälpt till väldigt mycket, stått vid min sida till 110% och inte sagt nej till någonting. Det är kanske inte så vanligt att man bilar till den nya klubben när man ska skriva på. Men det var det som behövdes göras eftersom allt hände så snabbt när allt var klart.

Härnäst på spelschemat för Deportivo Alavés väntar returmatchen i Copa del Rey mot Formentera. Man vann första mötet med 1–3.