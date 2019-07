Guldlaget på plats i USA – ska hyllas med parad

Precis som för det svenska damlandslaget så möttes det amerikanska av jublande supportrar och en röd matta som rullades ut vid planet. Anfallsstjärnan Alex Morgan och turneringens bästa spelare, Megan Rapinoe, var bland de första att kliva ut från planet.

Megan Rapinoe med VM-bucklan. Foto: Kathy Willens/AP

De svenska spelarna, som landade i Göteborg i måndags, var alla iklädda den svenska landslagströjan. De amerikanska spelarna hade på sig varsin svart t-shirt med texten ”World Champions” ovanför fyra stjärnor som symboliserade lagets fyra världsmästartitlar, 1991, 1999, 2015 och 2019.

Till tonerna av bandet Queens ”We Are The Champions” och ”We Will Rock You” firades det på flygplatsen innan spelarna klev på en buss mot New York. På onsdag kommer det att hållas en parad längs Manhattan i guldlagets ära.

USA vann VM-finalen mot Nederländerna i söndags med 2–0.