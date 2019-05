Hammarby räddades av Muamer Tankovic

Noterbart är att Hammarby inte spelade i sina klassiska grönvitrandiga tröjor utan i sitt tredjeställ med texten ”HeForShe”. Enligt klubbens hemsida ”en kampanj som syftar till att få fler män att stå upp för kvinnors rätt till trygghet och jämställdhet”.

Norrköping anlände till Tele2 endast en timme före match och frågan är om laget hunnit tända till. Efter två minuter hittade Vidar Örn Kjartansson yta i straffområdet och sköt in ledningen till hemmalaget.

Muamer Tankovic fick chansen att utöka men Isak Petterson i Norrköpings mål gjorde en reflexräddning med vänsterarmen.

I den 16:e minuten kom istället kvitteringen efter att Jordan Larsson snurrat upp Hammarbys Odilon Kossounou längs kortlinjen. I duell med målvakten Gianluca Curci snubblade han, spelet fortgick och bollen hamnade framför Christoffer Nyman som sköt in bollen i nättaket.

Pettersson skulle stå för ytterligare en kanonräddning, denna gång avslutade Imad Khalili från nära håll.

Matchen var väldigt underhållande med fint kombinationsspel och anfall från båda lagen där Hammarby var bättre spelmässigt. Men Jordan Larsson var ett stort orosmoment och skulle också skriva in sig i målprotokollet. I 33:e minuten lyftes bollen in i straffområdet och damp ner framför 21-åringen som placerade in sitt sjunde mål för säsongen.

– Jag gör en bra första halvlek, den är jag extremt nöjd med. Jag är nog i den bästa form jag varit i hittills i min karriär, säger Larsson.

Hammarby fortsatte dominera spelet i andra halvlek, Tankovic var pigg och hade en rad avslut. 24-åringen fick arenan att explodera då han efter ett drömanfall och väggspel med Kjartansson sköt in sitt sjätte mål i minut 72. Rättvist sett till matchbilden.

– Han är väldigt formstark och vaskar fram fler målchanser än tidigare. Det är bara att hoppas att han fortsätter sin utveckling. Han kommer säkerligen bli ännu bättre, säger Hammarbys tränare Stefan Billborn om Tankovic.

Larsson fick en chans att göra sitt andra mål, fint framspelad av Kalle Holmberg men Curci stod för en fin räddning.

– Jag tycker att oavgjort är rättvist i dag. Vi har chanser att avgöra men det har Bajen också, säger Larsson.

I slutminuterna satsade Hammarby allt framåt men matchen slutade 2–2.

– Det går väldigt mycket upp och ner. Norrköping har några bra lägen men de vassaste chanserna har vi, speciellt i första halvlek men deras målvakt gör två fantastiska räddningar, säger Tankovic.