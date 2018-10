Hammarby vände och vann derbyt mot BP – efter ny frisparkskanon

Hammarby behövde poäng för att bita sig fast i toppen, Brommapojkarna för att lyfta från kvalplatsen.

Förutsättningarna gav söndagens derby på Grimsta IP nerv. Och när det var över var det Hammarby som kunde kliva av som vinnare – tack vare en perfekt frispark från Mads Fenger.

– Ett galet mål, sade mittbacken och kunde inte sluta skaka på huvudet.

– Jag har liksom inte fattat det än. Det är ett sånt där mål man bara drömmer om.

Hammarby dominerade matchinledningen, hade bollinnehavet och initiativet. Men den riktiga spetsen saknades.

När ledningsmålet kom var det Brommapojkarnas, 17 minuter in i matchen – av en 16-åring.

Jack Lahne, målskytt mot Kalmar förra helgen (1–1), fick förtroendet från start för andra matchen i rad. Då kom också andra raka målet.

U17- och U19-landslagsmannen tog sig fram på vänsterkanten och drog bollen mellan benen på Hammarbymålvakten Johan Wiland.

– Det var så klart jättekul att göra mål, sade Lahne efteråt.

– Men jättetungt att förlora. Att leda efter 70 minuter och så torska med 2-4... det var en jobbig förlust.

Ja, det blev – till slut – en händelserik match den här oktoberkvällen. Även om det dröjde till de sista sekunderna före pausvilan innan Hammarbys kvittering kom.

Då var det Björn Paulsen som plötsligt fick öppet skottläge. 1–1-bollen seglade in i mål via en täckande BP-försvarare – men tio minuter in i andra halvlek hade Brommapojkarna på nytt tagit ledningen, när Erik Figueroa helt omarkerad nickade in en frispark från Markus Gustafsson.

Efter 2–1-målet började BP:s supportrar drömma om första segern sedan 1–0 mot Djurgården för en månad sedan.

Men i den 66:e minuten kvitterade Hammarby igen – när Paulsens och Nikola Djurdjics anfall noterades som ett BP-självmål.

Matchens elva sista minuter blev sedan det som sänkte Brommapojkarna. Och det var Fengers konstmål som banade väg.

Frisparksmålet till 3–2 i den 79:e minuten var rena kopian av Bajenikonen Kennedy Bakircioglus frispark mot IFK Göteborg i måndags.

– Jag har ju självklart sett honom träna på den. Jag har lärt mig från den bästa, sade Fenger.

Djurdjics 4–2 kom sedan av bara farten när Hammarby klättrade till andraplatsen i tabellen.

Då serieledande AIK bara fick kryss mot Örebro är Hammarby nu åtta poäng efter i guldstriden.

– Det finns alltid en chans, sade Fenger om guldet.

– Men nu tar vi bara en match i taget.